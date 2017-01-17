المعارض السوري محمد بسام الملك لـ (الزمان): تصريحات ترامب يصعب تطبيقها على الواقع السوري

– January 17, 2017

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬تشهد‭ ‬القضية‭ ‬السورية‭ ‬تحولات‭ ‬جديدة‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السورى‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بدعم‭ ‬روسى‭ ‬وايرانى‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حلب‭ ‬وسط‭ ‬استعدادات‭ ‬مكثفة‭ ‬لاقتحام‭ ‬ادلب‭ ‬،وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬تحدث‭ ‬محمد‭ ‬بسام‭ ‬الملك‭ ‬القيادى‭ ‬بالائتلاف‭ ‬الوطنى‭ ‬لقوى‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوارعن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة

‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬اعادة‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السورى‭ ‬على‭ ‬حلب‭ ‬أضعف‭ ‬موقف‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬اى‭ ‬تسوية‭ ‬قادمة‭ ‬؟

‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬صحيحا‭ ‬فالمعارضة‭ ‬لاتزال‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬كدرعا‭ ‬والقنيطرة‭ ‬وخماة‭ ‬وادلب‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬كالرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السورى‭ ‬للمصالحة‭ ‬الوطنية‭ ‬يطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يجرى‭ ‬تهجير‭ ‬لحوالى‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬حلبى‭ ‬بين‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬والحدود‭ ‬التركية‭ ‬كما‭ ‬تجرى‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاقتحام‭ ‬ادلب‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬مجزرة‭ ‬اخرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمدنيين‭ ‬وعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولى‭ ‬ان‭ ‬يتحرك‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬الانسانية‭.‬

وما‭ ‬هى‭ ‬استعداداتكم‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمال‭ ‬قيام‭ ‬النظام‭ ‬باقتحام‭ ‬ادلب‭ ‬؟

‭ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬يوتين‭ ‬سوف‭ ‬يسمح‭ ‬بحدوث‭ ‬مذبحة‭ ‬اخرى‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬حلب‭ ‬وهذه‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬رئيسية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬والتى‭ ‬تريد‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭.‬

وما‭ ‬تاثير‭ ‬التباين‭ ‬فى‭ ‬الموقف‭ ‬الروسى‭ ‬–‭ ‬الايرانى‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية؟

‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬يخدم‭ ‬يخدم‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬ونحن‭ ‬نقول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬والموقف‭ ‬الروسى‭ ‬وضح‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬فبوتين‭ ‬يدعم‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وطالبت‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بخروج‭ ‬كافة‭ ‬القوات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وهذا‭ ‬يشكل‭ ‬عقبة‭ ‬امام‭ ‬الايرانيين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخططاتهم‭ ‬لاقامة‭ ‬هلال‭ ‬شيعي‭.‬

‭ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للموقف‭ ‬الامريكى‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬تصريحاته‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الانظمة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬؟

‭ ‬التصريحات‭ ‬اثناء‭ ‬الانتخابات‭ ‬شئ‭ ‬وتطبيق‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬شئ‭ ‬اخر‭ ‬نحن‭ ‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬مكين‭ ‬والذى‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭.‬

‭ ‬ودعنا‭ ‬لانستبق‭ ‬الاحداث‭ ‬حتى‭ ‬يتضح‭ ‬الموقف‭ ‬الحقيقى‭ ‬وهل‭ ‬تعلنون‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬التركى‭ ‬لكم‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬الان‭ ‬تقاربا‭ ‬روسيا‭ ‬تركيا؟

الدول‭ ‬تتعامل‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬توافق‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬فتركيا‭ ‬قبل‭ ‬الانقلاب‭ ‬ليست‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬فالمسئولون‭ ‬الاتراك‭ ‬كانو‭ ‬يرددون‭ ‬دائما‭ ‬ان‭ ‬حلب‭ ‬خط‭ ‬احمر‭ ‬ثم‭ ‬اتضح‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬وقاموا‭ ‬بتطبيع‭ ‬علاقاتهم‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬واسرائيل‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬حلفاؤنا‭ ‬خذلونا‭ ‬بينما‭ ‬وقف‭ ‬حلفاء‭ ‬النظام‭ ‬معه‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التصريحات‭ ‬الكردية‭ ‬الاخيرة‭ ‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬الاكراد‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬كيان‭ ‬مستقل‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬؟

‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬بفرض‭ ‬شروط‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬فعندما‭ ‬يتم‭ ‬ايجاد‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬فان‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬يحدد‭ ‬مصير‭ ‬الكيان‭ ‬الكردي‭ ‬فى‭ ‬حاله‭ ‬طلبه‭ ‬الانفصال‭ ‬والعموم‭ ‬فان‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬باقامة‭ ‬كيان‭ ‬مستقل‭ ‬للاكراد‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭.‬‭ ‬

وما‭ ‬مدى‭ ‬تاثير‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيرة‭ ‬فى‭ ‬موقف‭ ‬المعارضه‭ ‬فى‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭ ‬التى‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬القادمة‭ ‬؟

نحن‭ ‬نتمسك‭ ‬بقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬رقم‭ ‬2118‭ ‬و‭ ‬22544‭ ‬الذان‭ ‬يشيران‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬انتقالى‭ ‬ولكن‭ ‬النظام‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬يعرقل‭ ‬اى‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬لانه‭ ‬يعلم‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬اتفاق‭ ‬سياسى‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬نهايته‭.‬

‭ ‬وما‭ ‬موقفكم‭ ‬من‭ ‬دعوة‭ ‬احمد‭ ‬الجربا‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬للمعارضه‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬لتوحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭ ‬؟

‭ ‬احمد‭ ‬الجربا‭ ‬صديق‭ ‬شخصي‭ ‬لى‭ ‬ولكن‭ ‬نجاح‭ ‬اى‭ ‬مؤتمر‭ ‬للمعارضة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬اختيار‭ ‬الاسماء‭ ‬المختارة‭ ‬وتحديد‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬وهناك‭ ‬مشكله‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬تحفظ‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬اخوانية‭ ‬تشارك‭ ‬فى‭ ‬المؤتمر‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التقارب‭ ‬الحالى‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للموقف‭ ‬المصرى‭ ‬؟‭ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬؟

‭ ‬نحن‭ ‬تربطنا‭ ‬بمصر‭ ‬علاقات‭ ‬خاصة‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬ووقفنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬اثناء‭ ‬العدوان‭ ‬الثلاثى‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬للاسف‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬مظاهرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬المجازر‭ ‬التى‭ ‬ارتكبت‭ ‬فى‭ ‬حلب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والقوات‭ ‬الايرانية‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬كلمة‭ ‬ادانة‭ ‬واحده‭ ‬نتيجة‭ ‬حصار‭ ‬استمرار‭ ‬26‭ ‬منطقة‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اضرار‭ ‬انسانية‭ ‬كبيرة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬والسورية‭ ‬واتمنى‭ ‬ان‭ ‬تتفهم‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬13‭ ‬اتجاها‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬يشكلون‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬السورى‭ ‬اى‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬تحكم‭ ‬فى‭ ‬القرار‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مصر‭ ‬فانه‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬مسلمين‭ ‬واقباط‭ ‬فقط‭ ‬ونتمنى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬متوازن‭ ‬فى‭ ‬علاقاته‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضه‭ ‬فاذا‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬النظام‭ ‬فى‭ ‬وحده‭ ‬واستقرار‭ ‬سوريا‭ ‬فعليه‭ ‬التجاوب‭ ‬ايضا‭ ‬مع‭ ‬المعارضه‭ ‬فى‭ ‬ضرورة‭ ‬المطالبه‭ ‬بانتقال‭ ‬سلمى‭ ‬وديموقراطى‭ ‬للسلطه‭ ‬تمثل‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬طوائف‭ ‬الشعب‭ ‬السورى‭.‬

وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تاثير‭ ‬الخلاف‭ ‬المصرى‭ ‬السعودى‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬السورية‭ ‬؟

‭ ‬اى‭ ‬تجمع‭ ‬عربى‭ ‬يعطينا‭ ‬موقف‭ ‬ايجابى‭ ‬للحل‭ ‬اما‭ ‬الخلاف‭ ‬فهو‭ ‬يضعف‭ ‬موقفنا‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬ان‭ ‬ينحو‭ ‬خلافاتهم‭ ‬جانبا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخطط‭ ‬الايرانى‭ ‬–‭ ‬اسرائيلى‭ ‬لتفتيت‭ ‬المنطقة‭.‬