المعارض السوري محمد بسام الملك لـ (الزمان): تصريحات ترامب يصعب تطبيقها على الواقع السوري
القاهرة – مصطفى عمارة
يوما بعد آخر ، تشهد القضية السورية تحولات جديدة لاسيما على الساحة العسكرية بعد نجاح قوات الرئيس السورى بشار الاسد بدعم روسى وايرانى من اعادة السيطرة على حلب وسط استعدادات مكثفة لاقتحام ادلب ،وفى ظل تلك التطورات والتى يمكن ان يكون لها انعكاساتها على الساحة السياسية تحدث محمد بسام الملك القيادى بالائتلاف الوطنى لقوى المعارضة السورية في هذا الحوارعن وجهة نظره ازاء التطورات الراهنة
هل ترى ان اعادة سيطرة قوات الرئيس السورى على حلب أضعف موقف المعارضة السورية فى اى تسوية قادمة ؟
ليس هذا صحيحا فالمعارضة لاتزال تسيطر على العديد من المناطق كدرعا والقنيطرة وخماة وادلب كما ان داعش تسيطر على مناطق اخرى كالرقة ودير الزور وللاسف فان وزير الدولة السورى للمصالحة الوطنية يطالب بتحقيق مصالحة وطنية فى الوقت الذى يجرى تهجير لحوالى 250 الف حلبى بين ريف حلب والحدود التركية كما تجرى الاستعدادات لاقتحام ادلب وسط مخاوف من حدوث مجزرة اخرى بالنسبة للمدنيين وعلى المجتمع الدولى ان يتحرك لمنع تكرار هذه المأساة الانسانية.
وما هى استعداداتكم لمواجهة احتمال قيام النظام باقتحام ادلب ؟
لا اعتقد ان الرئيس يوتين سوف يسمح بحدوث مذبحة اخرى كما حدث فى حلب وهذه نقطة خلاف رئيسية بين روسيا وايران والتى تريد استمرار العمليات العسكرية.
وما تاثير التباين فى الموقف الروسى – الايرانى على موقف المعارضة السورية؟
بلا شك ان هذا التباين يخدم يخدم المعارضة السورية ونحن نقول على هذا التباين والموقف الروسى وضح من الازمة فبوتين يدعم قرارات الشرعية الدولية وطالبت روسيا بشكل واضح بخروج كافة القوات غير الشرعية من سوريا وهذا يشكل عقبة امام الايرانيين لتنفيذ مخططاتهم لاقامة هلال شيعي.
وما هى رؤيتك للموقف الامريكى فى ضوء تصريحات الرئيس ترامب من القضية السورية فى ضوء تصريحاته عن دعم الانظمة فى مواجهة الجماعات الارهابية ؟
التصريحات اثناء الانتخابات شئ وتطبيق تلك التصريحات على ارض الواقع شئ اخر نحن نتواصل مع مكين والذى اكد ان تصريحات الرئيس ترامب لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
ودعنا لانستبق الاحداث حتى يتضح الموقف الحقيقى وهل تعلنون عن الدعم التركى لكم فى المرحلة المقبلة خاصة ان هناك الان تقاربا روسيا تركيا؟
الدول تتعامل فقط مع مصالحها وليس هناك توافق فى السياسة فتركيا قبل الانقلاب ليست تركيا بعد الانقلاب فالمسئولون الاتراك كانو يرددون دائما ان حلب خط احمر ثم اتضح غير ذلك وقاموا بتطبيع علاقاتهم مع روسيا واسرائيل وللاسف فان حلفاؤنا خذلونا بينما وقف حلفاء النظام معه.
فى ضوء التصريحات الكردية الاخيرة هل تتوقع ان يقدم الاكراد على انشاء كيان مستقل لهم فى سوريا ؟
نحن لا نقبل بفرض شروط فى تلك المرحلة فعندما يتم ايجاد تسوية سياسية فان مجلس الشعب السوري هو الذى يحدد مصير الكيان الكردي فى حاله طلبه الانفصال والعموم فان ايران وتركيا لن تسمح باقامة كيان مستقل للاكراد فى سوريا.
وما مدى تاثير التطورات الاخيرة فى موقف المعارضه فى مباحثات السلام التى من المقرر عقدها خلال الاشهر القادمة ؟
نحن نتمسك بقرارات مجلس الامن رقم 2118 و 22544 الذان يشيران الى حكم انتقالى ولكن النظام هو الذى يعرقل اى مباحثات سلام لانه يعلم ان اى اتفاق سياسى سيؤدي الى نهايته.
وما موقفكم من دعوة احمد الجربا لعقد مؤتمر للمعارضه السورية فى القاهرة لتوحيد الرؤى قبل عقد مباحثات السلام ؟
احمد الجربا صديق شخصي لى ولكن نجاح اى مؤتمر للمعارضة يعتمد على حسن اختيار الاسماء المختارة وتحديد جدول الاعمال فضلا عن وجود تنسيق مع الخارجية المصرية وهناك مشكله تتمثل فى تحفظ مصر على شخصيات اخوانية تشارك فى المؤتمر.
فى ضوء التقارب الحالى بين النظام فى مصر وسوريا ما هو تقييمكم للموقف المصرى ؟ وما هى مطالبكم من مصر ؟
نحن تربطنا بمصر علاقات خاصة فقد كنا دولة واحدة ووقفنا مع الشعب المصرى اثناء العدوان الثلاثى الا انه للاسف لم تخرج مظاهرات احتجاجية ضد المجازر التى ارتكبت فى حلب من جانب قوات النظام والقوات الايرانية كما لم تصدر كلمة ادانة واحده نتيجة حصار استمرار 26 منطقة وما يترتب على ذلك من اضرار انسانية كبيرة بل على العكس يوجد تنسيق بين المخابرات المصرية والسورية واتمنى ان تتفهم مصر ان هناك 13 اتجاها فى سوريا يشكلون مكونات الشعب السورى اى ان الاخوان ليس لهم تحكم فى القرار السوري على عكس مصر فانه يوجد بها مسلمين واقباط فقط ونتمنى ان يكون النظام المصري متوازن فى علاقاته بين النظام والمعارضه فاذا كان يعمل على التجاوب مع مطالب النظام فى وحده واستقرار سوريا فعليه التجاوب ايضا مع المعارضه فى ضرورة المطالبه بانتقال سلمى وديموقراطى للسلطه تمثل فيه كل طوائف الشعب السورى.
وكيف ترى تاثير الخلاف المصرى السعودى على القضية السورية ؟
اى تجمع عربى يعطينا موقف ايجابى للحل اما الخلاف فهو يضعف موقفنا ويجب على مصر والسعودية ان ينحو خلافاتهم جانبا لمواجهة المخطط الايرانى – اسرائيلى لتفتيت المنطقة.