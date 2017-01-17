سنابرق زاهدى رئيس لجنة القضاء فى المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية لـ (الزمان ): هذه خططنا المقبلة وهذا مانريده من الدول العربية

– January 17, 2017

مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

ازدادت‭ ‬فعاليات‭ ‬المعارضة‭ ‬الايرانية‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬بفعل‭ ‬توسع‭ ‬الدور‭ ‬الايراني‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬المحيطة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬والعراق،‭ ‬وتحدث‭ ‬سنابرق‭ ‬زاهدى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القضاء‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطنى‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬بحوار‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬اوضاع‭ ‬ايرانية‭ ‬داخلية‭ ‬وعامة‭ ‬،وفيما‭ ‬يلى‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ .‬

‭-‬‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬خروج‭ ‬سكان‭ ‬ليبرتى‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬يعد‭ ‬نصرا‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬ام‭ ‬نصرا‭ ‬لطهران؟

طبعاً‭. ‬إن‭ ‬خروج‭ ‬سكان‭ ‬ليبرتي‭ ‬وإعادة‭ ‬توطينهم‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الاوروبية‭ ‬يعتبر‭ ‬إنتصاراً‭ ‬كبيراً‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭. ‬قد‭ ‬اعترف‭ ‬النظام‭ ‬نفسه‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭.‬النظام‭ ‬كان‭ ‬لايريد‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬حتى‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ليبرتي‭ ‬بسلام‭ ‬وكان‭ ‬ينوي‭ ‬إبادتهم‭ ‬جماعيا‭ ‬وكما‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬29اكتوبر2015‭ ‬إنهال‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬هذا‭ ‬المخيم‭ ‬الصغير‭ ‬والأعزل‭ ‬بـ‭ ‬80‭ ‬صاروخا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬24‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أجلب‭ ‬إنتباهكم‭ ‬الى‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الرئيسة‭ ‬المنتخبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬رجوي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬نقل‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الاوروبية‭ ‬‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬هذه‭ ‬تشكل‭ ‬هزيمة‭ ‬ستراتيجية‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬حيث‭ ‬دق‭ ‬الأجراس‭ ‬ايذانا‭ ‬ببدء‭ ‬مرحلة‭ ‬للتغيير‭ ‬والهجوم‭ ‬والزحف‭. ‬

‭-‬‭ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬خطتكم‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬؟

المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الذي‭ ‬أسسّ‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مسعود‭ ‬رجوي‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬تموز‭ ‬1981‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬انتفاضة‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬ضد‭ ‬الشاه‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬التأييد‭ ‬الدائم‭ ‬للزعيم‭ ‬الوطني‭ ‬الإيراني‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مصدق‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬355‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التأسيس‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬هو‭ ‬أقدم‭ ‬ائتلاف‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إيران‭ ‬المعاصر،‭ ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسمئة‭ ‬عضو‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬وينتمي‭ ‬أعضاؤه‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتوجهاتها،‭ ‬ومن‭ ‬ممثلي‭ ‬الاقليات‭ ‬القومية‭ ‬والدينية،‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬بمثابة‭ ‬برلمان‭ ‬للمقاومة‭ ‬وتعتبر‭ ‬لجانه‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬مرتكزات‭ ‬الحكومة‭ ‬الائتلافية‭ ‬المؤقتة‭ ‬القادمة‭. ‬وسيقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭ ‬تتولى‭ ‬السلطة‭ ‬لمدة‭ ‬أقصاها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وستكون‭ ‬مهامه‭ ‬الأولية‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬وطني‭ ‬تأسيسي‭.‬

‭ ‬وطبقًا‭ ‬لما‭ ‬أقرّه‭ ‬المجلس‭ ‬فإن‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتصويت‭ ‬العام‭ ‬هما‭ ‬أساس‭ ‬شرعية‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬والاحزاب‭ ‬والصحافة‭ ‬والجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬الحرّة‭ ‬‭… ‬وغيرها‭. ‬وسيتم‭ ‬ضمان‭ ‬المساواة‭ ‬والعدل‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب،‭ ‬وكذا‭ ‬الحقوق‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وستلغى‭ ‬جميع‭ ‬الامتيازات‭ ‬الجنسية‭ ‬والقومية‭ ‬والعقائدية،‭ ‬كما‭ ‬سيمنع‭ ‬أي‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬أتباع‭ ‬الديانات‭ ‬والمذاهب‭ ‬المختلفة،‭ ‬ولن‭ ‬يُمنَح‭ ‬أي‭ ‬امتياز‭ ‬أو‭ ‬يُحرَم‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بسبب‭ ‬اعتناقه‭ ‬لدين‭ ‬أو‭ ‬مذهب،‭ ‬وسيتم‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الغد‭ ‬ضمان‭ ‬التجارة‭ ‬الحرّة‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬الوطني‭ ‬والملكية‭ ‬الشخصية‭ ‬والاستثمار‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتأمين‭ ‬حقوق‭ ‬مختلف‭ ‬القوميات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لأن‭ ‬وحدة‭ ‬تراب‭ ‬الدولة‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬تستقيمان‭ ‬إلّا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تحقيق‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬لجميع‭ ‬العناصر‭ ‬المكونة‭ ‬لها‭.‬أما‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬فستكون‭ ‬إيران‭ ‬الغد‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتعاون‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الحريات‭ ‬العامة،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬الدين‭ ‬والدولة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬لكردستان‭ ‬إيران،‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬النساء‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭…‬الخ،‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمقاومة‭ ‬بعد‭ ‬نقاشات‭ ‬ومداولات‭ ‬مركزّة‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬ومن‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوربي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬استراسبورغ‭ ‬أعلنت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬رجوي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مواد‭ ‬لتلخيص‭ ‬المبادى‭ ‬الرئيسية‭ ‬المذكورة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المقاومة‭ ‬وتراها‭ ‬رؤوس‭ ‬خطوطها‭ ‬العريضة‭ ‬لإيران‭ ‬المستقبل‭.‬

‭- ‬وما‭ ‬هي‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬ستنسقون‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة؟

تم‭ ‬تكوين‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬والتيارات‭ ‬والشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬والشعبية‭. ‬إنّ‭ ‬كافة‭ ‬الشرائح‭ ‬والطوائف‭ ‬الايرانية‭ ‬ومختلف‭ ‬القوميات‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬والكرد‭ ‬والبلوش‭ ‬والآذريين‭ ‬وجميع‭ ‬المذاهب‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬وأهل‭ ‬السنة‭ ‬والمسيحيين‭ ‬واليهود‭ ‬والزرادشة‭ ‬وحتى‭ ‬المجموعات‭ ‬العلمانية‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬يمثلهم‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمقاومة‭ ‬ويتوحدون‭ ‬وينسجمون‭ ‬مع‭ ‬البرامج‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭. ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬رد‭ ‬ًاعلى‭ ‬سؤالكم‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬وكافة‭ ‬الطبقات‭ ‬والشرائح‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الايراني‭ ‬يدعمون‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ . ‬إن‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬وتأييد‭ ‬لممثلي‭ ‬مايقارب‭ ‬بمليارين‭ ‬من‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭. ‬إن‭ ‬أغلبية‭ ‬البرلمانات‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬بلدا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أيدت‭ ‬وتدعم‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭. ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الإجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للمقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬وإلى‭ ‬البرلمانيين‭ ‬والشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬والمحامين‭ ‬والحقوقيين‭ ‬وايدوا‭ ‬ويؤيدون‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمقاومة‭ ‬الإيرانية‭. ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬أصدقاء‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬ومصر‭ ‬ولبنان‭ ‬والكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬و‭ ‬السعودية‭ ‬والبلدان‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬انهم‭ ‬يدعموننا‭ ‬ويؤيدون‭ ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬باستمرار‭. ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬ايضا‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مباشر‭ ‬وقريب‭ ‬ومكثف‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ .‬

–‭ ‬ما‭ ‬ابعد‭ ‬الادوار‭ ‬الايرانية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬سوريا‭ ‬او‭ ‬اليمن‭ ‬؟‭ ‬

إن‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬نظام‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬ويخلق‭ ‬أزمات‭ ‬ونزعته‭ ‬هي‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الاخرين‭ ‬و‭ ‬الهيمنة‭ ‬عليهم‭. ‬وأكد‭ ‬قائد‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬بقوله‭ ‬‭:‬‭ ‬لوتتركوا‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬سوف‭ ‬يتقدم‭ ‬حتى‭ ‬الاندلس‭.‬

إن‭ ‬تدخلات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬خافية‭ ‬على‭ ‬أحد‭. ‬ففي‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬واي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬يتدخل‭ ‬اذا‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بغية‭ ‬التغطية‭ ‬على‭ ‬أزماته‭ ‬الداخلية‭ ‬المستعصية‭ ‬و‭ ‬لكي‭ ‬يقمع‭ ‬الشعب‭. . ‬وأكد‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬النظام‭ ‬والقريب‭ ‬من‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬كلام‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬المبادئ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قائلا‭ ‬بصراحة‭ ‬‭:‬إن‭ ‬سوريا‭ ‬هي‭ ‬المحافظة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لإيران‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬سوريا‭ ‬او‭ ‬خوزستان‭ ‬الاولى‭ ‬لنا‭ ‬ان‭ ‬نحتفظ‭ ‬بسوريا‭ ‬لاننا‭ ‬عندما‭ ‬نحتفظ‭ ‬بسوريا‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬نعيد‭ ‬خوزستان‭ ‬امّا‭ ‬لو‭ ‬خسرنا‭ ‬سوريا‭ ‬لانتمكن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نحتفظ‭ ‬بطهران‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬مؤخرا‭ ‬خامنئي‭ ‬حول‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬قائلا‭ ‬‭:‬‭ ‬‮«‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬بصيرة‭ ‬يسألون‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وسوريا‭ ‬وحلب؟‭ ‬من‭ ‬الأجدر‭ ‬ان‭ ‬لاننتظر‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬العدو‭ ‬داخل‭ ‬بيتنا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬لانفكر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬منطقتنا‭ ‬فحسب‭ ‬وانما‭ ‬علينا‭ ‬قمع‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬حدوده‭ ‬‮»‬‭. ‬الموضوع‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬الوجود‭ ‬واللاوجود‭ ‬له‭ ‬وللنظام‭ ‬باكمله‭ ‬واعلن‭ ‬عن‭ ‬خطته‭ ‬وبرامجه‭ .‬

‭- ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؟

قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والنظام‭ ‬الايراني‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬ولكن‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الطرف‭ ‬الروسي‭ ‬له‭ ‬منافع‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والنظام‭ ‬الايراني‭ ‬له‭ ‬مصالح‭ ‬أخرى‭. ‬المصلحة‭ ‬الأولى‭ ‬والأخيرة‭ ‬للنظام‭ ‬الايراني‭ ‬هي‭ ‬حفظ‭ ‬وبقاء‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لأن‭ ‬بقاء‭ ‬الأسد‭ ‬هو‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬باهظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭. ‬لذلك‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬وأي‭ ‬صمود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬والقوى‭ ‬المسلحة‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬يوسع‭ ‬هوة‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الطرف‭ ‬الروسي‭ ‬والنظام‭ ‬الايراني‭. ‬نعم‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬ان‭ ‬بوصلة‭ ‬الأوضاع‭ ‬تتجه‭ ‬ضد‭ ‬مصالح‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬وأخذت‭ ‬الخلافات‭ ‬تتوسع‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬ونظام‭ ‬الملالي‭.‬

‭-‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬ضغوطها‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الايرانى؟

كل‭ ‬الشواهد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬المساومة‭ ‬والاسترضاء‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬اوباما،‭ ‬قد‭ ‬ولى‭ ‬عهدها‭. ‬نفس‭ ‬انتهاء‭ ‬‮«‬العهد‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬لاوباما‭ ‬هو‭ ‬يشكل‭ ‬كابوسا‭ ‬لخامنئي‭ ‬ونظامه‭. ‬وعندما‭ ‬انتخب‭ ‬السيد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬آقام‭ ‬مسؤولو‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬سرادق‭ ‬العزاء‭ ‬والمأتم‭ ‬وأكدوا‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬أن‭ ‬عهد‭ ‬اوباما‭ ‬الذهبي‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬وحتى‭ ‬وصف‭ ‬البعض‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬تغيير‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأنه‭ ‬كارثة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭. ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬مضى‭ ‬أي‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬بوش‭ ‬ثم‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬ولاية‭ ‬اوباما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬سياسة‭ ‬أمريكية‭ ‬خاطئة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بايران‭ ‬وكان‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬الفائز‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬التطورات‭ ‬والحروب‭ ‬الاقليمية‭. ‬ويبدو‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬المساومة‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬وأن‭ ‬نظام‭ ‬طهران‭ ‬يخاف‭ ‬خوفا‭ ‬شديدا‭ ‬ويساوره‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭. ‬هذه‭ ‬هو‭ ‬كلام‭ ‬جميع‭ ‬أئمة‭ ‬الجمعة‭ ‬للنظام‭ ‬لاسيما‭ ‬أئمة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ومشهد‭ ‬وكبريات‭ ‬المدن‭ ‬الايرانية‭ ‬الأخرى‭ ‬حيث‭ ‬يؤكدون‭ ‬صراحة‭ ‬ولآكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬نكث‭ ‬العهد‭ ‬الأمريكي‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬خوف‭ ‬وهلع‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمريكا‭ ‬ووقوف‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬تدخلات‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬وسياساته‭ ‬التوسعية‭.‬

‭-‬‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬قيام‭ ‬قاسم‭ ‬سليمانى‭ ‬بالاشراف‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬فى‭ ‬معارك‭ ‬الموصل‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬؟

الميليشيات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬العناصر‭ ‬الخارجية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وفيلق‭ ‬القدس‭. ‬انهم‭ ‬ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬لم‭ ‬يتورعوا‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬أية‭ ‬جريمة‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭. ‬فجرائم‭ ‬الميليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬الايراني‭ ‬وحسب‭ ‬تقارير‭ ‬دولية‭ ‬قد‭ ‬فاقت‭ ‬جرائم‭ ‬داعش‭. ‬كل‭ ‬قادة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬وابومهدي‭ ‬المهندس‭ ‬وأكرم‭ ‬الكعبي‭ ‬وقيس‭ ‬الخزعلي‭ ‬و‭… ‬كلهم‭ ‬ترعروا‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الإيراني‭ ‬وخريجو‭ ‬مدرسة‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭. ‬فأعمال‭ ‬القتل‭ ‬الواسعة‭ ‬والتعذيب‭ ‬الوحشي‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والنهب‭ ‬وحرق‭ ‬بيوت‭ ‬الناس‭ ‬و‭… ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الميليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كلها‭ ‬تعد‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬حسب‭ ‬تعريف‭ ‬الحقوق‭ ‬الجزائية‭ ‬الدولية‭. ‬

‭ ‬انهم‭ ‬يواصلون‭ ‬الجرائم‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬بمعنى‭ ‬تغيير‭ ‬ديموغرافية‭ ‬السكان‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬آمر‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بأبعاد‭ ‬الموصل‭. ‬الموصول‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ ‬وعندما‭ ‬يتم‭ ‬تطهيرها‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬فان‭ ‬العشائر‭ ‬العراقية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وأبناء‭ ‬المدينة‭ ‬سيقومون‭ ‬باعادة‭ ‬بناء‭ ‬مدينتهم‭ ‬موحدين‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬يبقى‭ ‬للنظام‭ ‬الايراني‭ ‬ليحقق‭ ‬مآربه‭ ‬الخبيثة‭ ‬هناك‭. ‬بالطبع‭ ‬ان‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬سيواجهون‭ ‬مشاكل‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬ليست‭ ‬بمعنى‭ ‬الخضوع‭ ‬لمطالب‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬تنظرون‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بضرب‭ ‬مكة‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مخططا‭ ‬ايرانيا‭ ‬لغزو‭ ‬السعودية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اليمن؟

استهداف‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬اعلان‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وانما‭ ‬اعلان‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭. ‬والواقع‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬رجوي‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬المنتخبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬اطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬مكة‭ ‬بمعنى‭ ‬اطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬قلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬ونصف‭ ‬مليار‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬استهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬ربيبو‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وتابعون‭ ‬لهم‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬والشعب‭ ‬العزل‭. ‬ولكن‭ ‬اطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬مكة‭ ‬والكعبة‭ ‬يذكر‭ ‬بقصة‭ ‬أبرهة‭ ‬الحبشي‭ ‬قبل‭ ‬الاسلام‭ ‬وحجاج‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الثقفي‭ ‬بعد‭ ‬الاسلام‭ ‬اللذين‭ ‬أرادا‭ ‬تدمير‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭. ‬

‭ ‬وبعد‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬القبيح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نظام‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬قشة‭ ‬قصمت‭ ‬ظهر‭ ‬البعير‭ ‬بخصوص‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اخراج‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تقطع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭. ‬

‭ ‬مع‭ ‬الاساءة‭ ‬الى‭ ‬حرمة‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬لا‭ ‬تبقى‭ ‬أي‭ ‬حرمة‭ ‬أخرى‭. ‬لذلك‭ ‬يبقى‭ ‬الحل‭ ‬المناسب‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الاساءة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬ضد‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭. ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يعزز‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬المسلم‭ ‬لاسقاط‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المجرم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬مضى‭.‬

‭-‬‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة؟

ما‭ ‬تطلبه‭ ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لاسيما‭ ‬مصر‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يعيروا‭ ‬أهمية‭ ‬بما‭ ‬يفعله‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬زوابع‭ ‬في‭ ‬فنجان‭ ‬وأن‭ ‬يقفوا‭ ‬بوجه‭ ‬تدخلات‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬قرون‭ ‬الظلام‭. ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬يعزلوا‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭. ‬نظام‭ ‬طهران‭ ‬يحكم‭ ‬ايران‭ ‬منذ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬بممارسة‭ ‬القمع‭. ‬واذا‭ ‬تخلى‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬عن‭ ‬الاعدام‭ ‬ولا‭ ‬يقمع‭ ‬الشعب‭ ‬فان‭ ‬عمره‭ ‬سيصبح‭ ‬قصيرا‭ ‬جدا‭. ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬لها‭ ‬تنظيمات‭ ‬والقدرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لاسقاط‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬وادارة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬حتى‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭. .‬