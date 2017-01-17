السعودية متفائلة إزاء ترامب وترحب بموقفه من إيران وداعش

– January 17, 2017

باريس‭- ‬الرياض‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بتفاؤل‭ ‬تجاه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقبلة‭ ‬ولاسيما‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬بها‭ ‬النفوذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬واحتواء‭ ‬إيران‭ ‬ومحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأضاف‭ ‬الجبير‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تتطلع‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬ومضى‭ ‬قائلا‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إن‭ ‬الرياض‭ ‬ستنظر‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬وإنها‭ ‬ترحب‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬دور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ورغبتها‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وبالقطع‭ ‬احتواء‭ ‬إيران‭. ‬وقال‭ ‬الجبير‭ ‬إن‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭ ‬وإيران‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الطاقة‭ ‬والقضايا‭ ‬المالية‭. ‬ومضى‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الرياض‭ ‬وواشنطن‭ ‬تحقيقها‭ ‬هي‭ ‬الأهداف‭ ‬نفسها‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭. ‬ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬السعودية‭ ‬بإيران‭ ‬اتهم‭ ‬الجبير‭ ‬طهران‭ ‬بزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬علاقة‭ ‬بلاده‭ ‬بإيران‭ ‬متوترة‭ ‬وإنها‭ ‬نتيجة‭ ‬سياساتها‭ ‬العدوانية‭ ‬والعدائية‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وتناغم‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬وأضاف‭ ‬الجبير‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬أستانة‭ ‬عاصمة‭ ‬قازاخستان‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تستحق‭ ‬التجربة‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تفسر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تخل‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬عن‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بشارالأسد‭. ‬وقال‭ ‬الجبير‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والانتقال‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬أو‭ ‬الاتحاد‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬،قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬أمين‭ ‬الناصر‭ ‬إن‭ ‬الرياض‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الحالي‭ ‬البالغ‭ ‬12‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوما‭. ‬وقال‭ ‬الناصر‭ ‬متحدثا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬سيكون‭ ‬بحاجة‭ ‬لاستثمار‭ ‬25‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬وعشرين‭ ‬القادمة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬تبني‭ ‬المملكة‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬فإنها‭ ‬تستثمر‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬قال‭ ‬الناصر‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستستثمر‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بحلول‭ ‬2023‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الفالح‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬ستلتزم‭ ‬بصرامة‭ ‬بتعهدها‭ ‬خفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬مبديا‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬خطة‭ ‬أوبك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭. ‬وتحدد‭ ‬سعر‭ ‬التسوية‭ ‬لخام‭ ‬القياس‭ ‬العالمي‭ ‬برنت‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬41‭ ‬سنتا‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمئة‭ ‬عند‭ ‬55.86‭ ‬دولار‭ ‬وزاد‭ ‬الخام‭ ‬الأمريكي‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬27‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬64‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭. ‬لكن‭ ‬توقعات‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعطلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬اليوم‭ ‬حدا‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭. ‬وقال‭ ‬جولدمان‭ ‬ساكس‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬235‭ ‬الف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬آخذا‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬الآبار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬حفرها‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭. ‬يبلغ‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأمريكي‭ ‬حاليا‭ ‬8‭.‬95‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬8‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وقريبا‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬دفعت‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأسواق‭ ‬للانحدار‭.‬