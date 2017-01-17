السعودية متفائلة إزاء ترامب وترحب بموقفه من إيران وداعش
باريس- الرياض -(رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ الأمريكي في العالم واحتواء إيران ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف الجبير أن السعودية تتطلع للعمل مع الإدارة القادمة في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك. ومضى قائلا للصحفيين في باريس إن الرياض ستنظر إلى رؤية إدارة ترامب كما عبرت عنها وإنها ترحب برغبتها في استعادة دور الولايات المتحدة في العالم ورغبتها في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وبالقطع احتواء إيران. وقال الجبير إن مصالح المملكة تتفق مع مصالح الولايات المتحدة سواء من الناحية الجيوسياسية في سوريا والعراق واليمن وإيران أو في قضايا الطاقة والقضايا المالية. ومضى قائلا إن الأهداف التي تريد الرياض وواشنطن تحقيقها هي الأهداف نفسها. وأضاف أنه ربما تكون هناك خلافات بشأن كيفية تحقيق ذلك لكن لا يوجد خلاف بين البلدين بشأن ما ينبغي القيام به مشيرا إلى أن هذا لن يتغير. ولدى سؤاله عن علاقة السعودية بإيران اتهم الجبير طهران بزعزعة استقرار المنطقة. وقال إن علاقة بلاده بإيران متوترة وإنها نتيجة سياساتها العدوانية والعدائية مشيرا إلى إنه سيكون من الرائع العيش في سلام وتناغم مع طهران لكن لا بد من أن يكون هناك جهد من الطرفين. وأضاف الجبير أن المحادثات المقترحة في أستانة عاصمة قازاخستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا تستحق التجربة لكن يجب ألا تفسر على أنها تخل من الرياض عن جماعات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشارالأسد. وقال الجبير إن الهدف هو التوصل لوقف إطلاق النار والانتقال للعملية السياسية. وقال أيضا إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد. على صعيد آخر ،قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الرياض تعمل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يوما. وقال الناصر متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة لتلبية الطلب. وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة. وفي حديثه خلال المنتدى قال الناصر إن بلاده ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول 2023 وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح امس الاول إن المملكة ستلتزم بصرامة بتعهدها خفض الإنتاج مبديا الثقة في نجاح خطة أوبك في رفع الأسعار. وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على ارتفاع 41 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عند 55.86 دولار وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 52.64 دولار للبرميل. لكن توقعات ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة والعطلة الأمريكية اليوم حدا من المكاسب. وقال جولدمان ساكس إنه يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 235 الف برميل يوميا في 2017 آخذا في الحسبان الآبار التي تم حفرها ومن المرجح أن تبدأ الإنتاج في النصف الأول من السنة. يبلغ الإنتاج الأمريكي حاليا 8.95 مليون برميل يوميا ارتفاعا من أقل من 8.5 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من العام الماضي وقريبا من مستويات 2014 عندما دفعت زيادة الإنتاج الأسواق للانحدار.