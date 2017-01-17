نظرة عامة على الحياة الاقتصادية في ليبيا ما بعد الربيع العربي

– January 17, 2017

الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬عجاف

هدى‭ ‬عيسى‭ ‬الغول‭ / ‬ليبيا‭ ‬

يشاطر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليـبـي‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬ثقيل‭ ‬من‭ ‬الاختلالات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والتي‭ ‬تمخضت‭ ‬عن‭ ‬هيمنة‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وفي‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التخلف‭ ‬النسبي‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الأخرى‭ ‬خصوصاً‭ ‬الصناعة‭ ‬وضعف‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لعنصر‭ ‬العمل‭(‬ندرة‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭) ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬أتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬الجزء‭ ‬الأعظم‭ ‬من‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الهامشية‭ ‬المنخفضة‭ ‬أو‭ ‬المنعدمة‭ ‬الإنتاج‭.‬

لماذا‭ ‬تصنف‭ ‬ليبيا‭ ‬كدولة‭ ‬نامية‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬أساس‭ ‬؟

يصنف‭ ‬علماء‭ ‬وخبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ (‬Developing‭ ‬Countries‭)‬بأنها‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬اقتصادها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬واحد‭ ‬كمصدر‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬سلعة‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬سلعة‭ ‬أولية‭ ‬عادةً‭ ‬Primary‭ ‬Commodity‭)) ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬السلعة‭ ‬تتأثر‭ ‬كثيراً‭ ‬بتغيرات‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المعروف‭ ‬بأن‭ ‬النفط‭ ‬هو‭ ‬تلك‭ ‬السلعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬نسبة‭ ‬70ــ‭ ‬75‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬الفرد‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬متوسط‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬المقياس‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الدول‭ ‬بين‭ ‬نامية‭ ‬ومتقدمة‭ .‬

هل‭ ‬تأثر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬بظاهرة‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬بالربيع‭ ‬العربي‭ ‬؟‭ ‬ولماذا؟

اقتصاد‭ ‬ليبيا‭ ‬ونظام‭ ‬القذافي‭ :‬

يرتبط‭ ‬اقتصاد‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬بالنظام‭ ‬السياسي‭ ‬القائم‭ ‬فيها‭ ‬وقد‭ ‬عانت‭ ‬ليبيا‭ ‬طيلة42‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬دكتاتوري‭ ‬ومتعجرف‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬وضعها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬النفطية‭ ‬وتأخرت‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬حققت‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والانتعاش‭ ‬اقتصادي‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬لاعتماد‭ ‬منهجية‭ ‬جعلتها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬سلعة‭ ‬واحدة‭ ‬رئيسية‭ ‬وهي‭ ‬النفط‭ ‬كمصدر‭ ‬للدخل‭ ‬،‭ ‬وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تهميش‭ ‬الموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدر‭ ‬دخلاً‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬كالصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ . ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السبعينيات‭ ‬اعتمد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬على‭ ‬الاشتراكية‭ ‬وسياسة‭ ‬هيمنة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬فهي‭ ‬المتحكم‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتوزيع‭ ‬وسيطر‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬تأممت‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وأصبحت‭ ‬ملكيتها‭ ‬للدولة‭ ‬واستمر‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬اضر‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬تأخر‭ ‬التنمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الشعبية‭ ‬العامة‭ (‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ )‬في‭ ‬سنة‭ ‬2003‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬خصخصة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬360‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬2004‭ ‬وهو‭ ‬تحول‭ ‬اقتصادي‭ ‬كبير‭ ‬للدولة‭ ‬الليبية‭ ‬‭,‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬التغيرات‭ ‬الجذرية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ليبيا‭ ‬ظلت‭ ‬متأخرة‭ ‬اقتصادياً‭ ‬ويعزى‭ ‬ذلك‭ ‬لانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬وتدني‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬السلم‭ ‬الإداري‭ ‬وتفشي‭ ‬الفساد‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬والبطالة‭ ‬المقنعة‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التركة‭ ‬راكمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الشلل‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬سؤ‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬القذافي‭.‬

اقتصاد‭ ‬ليبيا‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ :‬

شكل‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬نحو94‭%‬‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬و60‭%‬‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬الحكومية‭ ‬و‭ ‬30‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬ليبيا‭ ‬تنتج‭ ‬1‭.‬65‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬احتياطي‭ ‬قدره‭ ‬41‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬برميل‭ ‬،وكانت‭ ‬تعتزم‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬2011‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاجية‭ ‬بحوالي‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وكان‭ ‬معدل‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬هو‭ ‬4400دينار‭ . ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ ‬ففي‭ ‬مطلع‭ ‬الثورة‭ ‬كان‭ ‬الليبيون‭ ‬يحلمون‭ ‬بمستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬وحياة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مرفهة،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النزعات‭ ‬التي‭ ‬نشبت‭ ‬قبل‭ ‬مقتل‭ ‬القذافي‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والذي‭ ‬تعطل‭ ‬لشهور‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعاشية‭ ‬ونقص‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬تغير‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬القذافي‭ ‬وسيطرة‭ ‬قوى‭ ‬الثورة‭ ‬على‭ ‬الموانئ‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬القذافي‭ ‬وإعلان‭ ‬التحرير‭ ‬عاد‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الليبي‭ ‬بمستويات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬بحلول‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬وأنفقت‭ ‬السلطات‭ ‬وقتها‭ ‬إلى‭ ‬أعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للثوار‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬‭,‬‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬والمرتبات‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ولكن‭ ‬ميزانية‭ ‬الحكومة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ .‬

إن‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬كان‭ ‬جداً‭ ‬وجيزاً‭ ‬ففي‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بدأت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬وبحلول‭ ‬يوليو‭ ‬2013‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬والغازية‭ ‬وانخفضت‭ ‬الصادرات‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬200ألف‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2013‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬احتدام‭ ‬الصراعات‭ ‬وخروج‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬والقطاع‭ ‬النفطي‭ ‬يشهد‭ ‬تقلبات‭ ‬جراء‭ ‬الفوضى‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬ليبيا‭ ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬توقف‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬وفك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬الموانئ‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬المليشيات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬بدورها‭ ‬ضغطاً‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لإعادة‭ ‬توزيع‭ ‬ثروة‭ ‬النفط‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه‭ ‬النزعات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬والبرلمان‭ ‬في‭ ‬طبرق‭ ‬والذي‭ ‬ولد‭ ‬تنافس‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬ومنها‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الليبية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬التي‭ ‬ضعفت‭ ‬فيه‭ ‬القدرات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وانخفاض‭ ‬الإيرادات‭ ‬وتزايد‭ ‬الإنفاق‭ ‬وانخفاض‭ ‬عرض‭ ‬النقود‭ ‬وانخفاض‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للفرد‭ . ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬أقالت‭ ‬حكومة‭ ‬الثني‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسلطة‭ ‬البرلمان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬الصديق‭ ‬الكبير‭ ‬واستبداله‭ ‬بـ‭ ‬علي‭ ‬الحبري‭ ‬واحتج‭ ‬الكبير‭ ‬واحتفظ‭ ‬بقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬وأرقام‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬،‭ ‬وتوصل‭ ‬الطرفان‭ ( ‬البرلمان‭ ‬والمؤتمر‭ ) ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬ترتيب‭ ‬للعمل‭ ‬يتعامل‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمانين‭ ‬والحكومتين‭ ‬فيما‭ ‬يتعامل‭ ‬الثني‭ ‬مع‭ ‬المليشيات‭ ‬الفيدرالية‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬المواني‭ ‬الشرقية‭ ‬مفتوحة‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬لذلك‭ ‬منفعة‭ ‬متبادلة‭ ‬فبالنسبة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وحكومة‭ ‬الثني‭ ‬مكنهم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لمصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬مكنهم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬العائدات‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬الحقول‭ ‬الشرقية‭ . ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬لم‭ ‬يدم‭ ‬طويلاً‭ ‬فبحلول‭ ‬أكتوبر‭ ‬2014‭ ‬ساهمت‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬مترابطة‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الليبية‭ ‬الثلاث‭ :‬

أولاً‭ ‬رفض‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬صرف‭ ‬التمويلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬باستثناء‭ ‬الرواتب‭ ‬والدعم‭ ‬مباشرة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬حكومة‭ ‬الثني‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬بديلة‭ ‬شملت‭ ‬إنشاء‭ ‬إدارة‭ ‬جديدة‭ ‬لمصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬طرابلس‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أرصدة‭ ‬المصارف‭ ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬بدأت‭ ‬حكومة‭ ‬الثني‭ ‬في‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ .‬

ثانياً‭ : ‬دعت‭ ‬حكومة‭ ‬الثني‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الليبية‭ ‬للاستثمار‭ ‬وعينت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حسن‭ ‬بو‭ ‬هادي‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬بن‭ ‬يزة‭ ‬واعتبرت‭ ‬حكومة‭ ‬طرابلس‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬،‭ ‬وبذا‭ ‬اندلع‭ ‬صراع‭ ‬مواز‭ ‬حول‭ ‬المؤسسة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬معركة‭ ‬قانونية‭ ‬لتبادل‭ ‬الاتهامات‭ ‬بين‭ ‬حكومتين‭ ‬وإدارتين‭ . ‬

ثالثاً‭ : ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬لصالح‭ ‬مؤتمر‭ ‬طرابلس‭ ‬بعدم‭ ‬شرعية‭ ‬انتخابات‭ ‬2014‭ ‬وبذلك‭ ‬اعتبر‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ .‬

ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬أرى‭ ‬بأن‭ ‬سنة‭ ‬2014‭ ‬هي‭ ‬سنة‭ ‬مالية‭ ‬كبيسة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬عجاف‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬شاهدناه‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬سياسية‭ ‬وسؤ‭ ‬إدارة‭ ‬للبلاد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والذي‭ ‬أثر‭ ‬وبشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬وضعف‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العام‭ ‬ودخوله‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬آنذاك‭ ‬حوالي‭ ‬22‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينا‭ (‬1604‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ) ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬‭,‬‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬خفض‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬أجور‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وميزانية‭ ‬الدعم‭ ‬وجمد‭ ‬معظم‭ ‬نفقات‭ ‬التنمية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يوقف‭ ‬استنزاف‭ ‬احتياطات‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬والتي‭ ‬تحافظ‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الدينار‭ ‬الليبي‭ ‬وصندوق‭ ‬الواردات‭ ‬،‭ ‬وحسب‭ ‬تقدير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬فإن‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بلغ‭ ‬خمس‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬سابقاً‭ ‬أي‭ ‬معدل‭ ‬335‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬اقتراناً‭ ‬بالهبوط‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬عالمياً‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لعجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الليبية‭ ‬وتراجع‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬بحوالي‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وهي‭ ‬مستويات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ . ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الحكومتين‭ ‬الليبيتين‭ ‬المتناحرتين‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬النفطية‭,‬وبحلول‭ ‬منتصف‭ ‬2015تعطل‭ ‬الإنتاج‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬والانقسام‭ ‬السياسي‭ ‬الشامل‭ ‬واستمر‭ ‬عند‭ ‬المستوى‭ ‬400‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ربع‭ ‬الإنتاج‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬‭,‬‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ( ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ) ‬تعرضت‭ ‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والمنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬وأجبرت‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬وبقيت‭ ‬المنشآت‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬تعمل‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ ‬وقد‭ ‬وفرت‭ ‬بدورها‭ ‬الجزء‭ ‬الكبر‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬ليبيا‭ ‬عام‭ ‬2015‭,‬‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سؤ‭ ‬الإدارة‭ ‬والفساد‭ ‬وتمويل‭ ‬المليشيات‭ ‬وبعض‭ ‬الصفقات‭ ‬المشبوهة‭ ‬لقادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬أدى‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬استنزاف‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬وتبديد‭ ‬الثروة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬‭,‬‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬المشبوهين‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬خطوط‭ ‬ائتمان‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬لاستيراد‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬أو‭ ‬تسلم‭ ‬بكميات‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬من‭ ‬مسئولين‭ ‬في‭ ‬الجمارك‭ ‬الليبية‭ . ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سلف‭ ‬ذكره‭ ‬ادخل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭ ‬عام‭ ‬مما‭ ‬ضعف‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬انكمش‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭%‬‭ ‬في‭ ‬2015واستمر‭ ‬ضعف‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بسبب‭ ‬اختلالات‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬توريد‭ ‬المستلزمات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬ونقص‭ ‬التمويل‭ ‬‭,‬‭ ‬وتسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬التضخم‭ ‬ليصل‭ ‬معدله‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬2‭%‬‭ ‬في‭ ‬2015فيما‭ ‬يرجع‭ ‬أساساً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬13‭.‬7‭%‬‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء‭ ‬‭,‬‭ ‬وأدى‭ ‬نقص‭ ‬التمويل‭ _‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الأغذية‭ ‬المدعومة‭_ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬‭,‬وأضر‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬بالمالية‭ ‬العامة‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬إيرادات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مستواها‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬وظل‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬مرتفعاً‭ ‬وبلغت‭ ‬فاتورة‭ ‬أجور‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬مستوى‭ ‬قياسياً‭ ‬نحو‭ ‬59‭.‬7‭%‬‭ ‬‭,‬‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كانت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬وبوجه‭ ‬عام‭ ‬ارتفع‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬43‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬75‭%‬‭ ‬من‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وتم‭ ‬تمويل‭ ‬معظم‭ ‬العجز‭ ‬من‭ ‬ودائع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الليبي‭ ‬‭,‬‭ ‬وتدهور‭ ‬وضع‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬فقد‭ ‬انخفضت‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬بأن‭ ‬عائدات‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭%‬‭ ‬عن‭ ‬مستواها‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬مستوى‭ ‬الواردات‭ ‬التي‭ ‬يحركها‭ ‬الاستهلاك‭ ‬مرتفعاً‭ ‬وانتقل‭ ‬رصيد‭ ‬ميزان‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬عجز‭ ‬يقدر‭ ‬بنسبة‭ ‬75‭.‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬ولتمويل‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬يجري‭ ‬استنفاذ‭ ‬صافي‭ ‬احتياطات‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬بسرعة‭ ‬وانخفضت‭ ‬الاحتياطات‭ ‬من‭ ‬107‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬56‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وواصل‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬الرسمي‭ ‬للدينار‭ ‬الليبي‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬تراجعه‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬هبوطاً‭ ‬آخر‭ ‬يزيد‭ ‬9‭%‬‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وفي‭ ‬السوق‭ ‬الموازية‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬نحو‭ ‬160‭%‬‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬معاملات‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الليبي‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬التجارية‭ ‬الليبية‭ ‬وضعف‭ ‬احتياطاتها‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه‭ ‬انخفض‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الحقيقي‭ ‬بنحو‭ ‬10‭.‬2‭%‬‭ . ‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬الانهيار‭ ‬فيما‭ ‬يحول‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬والصراع‭ ‬الأهلي‭ ‬دون‭ ‬استغلال‭ ‬البلد‭ ‬لمورده‭ ‬الطبيعي‭ ‬الأساسي‭ ‬وهو‭ ‬النفط‭ ‬‭,‬‭ ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬أضعافه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬هبطت‭ ‬الإيرادات‭ ‬وتفاقم‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬وعجز‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬بأرقام‭ ‬قياسية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬ليبيا‭ ‬‭,‬‭ ‬ومع‭ ‬فقدان‭ ‬الدينار‭ ‬السريع‭ ‬لقيمته‭ ‬أمام‭ ‬الدينار‭ ‬وتسارع‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تآكل‭ ‬الدخل‭ ‬الحقيقي‭ ‬وتدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬للمواطن‭ ‬‭,‬‭ ‬ومع‭ ‬المضاربة‭ ‬والقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬العملة،‭ ‬دخل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الليبي‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬ونشطت‭ ‬السوق‭ ‬الموازية‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬الليبيون‭ ‬لعقد‭ ‬كل‭ ‬صفقاتهم‭ ‬التجارية‭ ‬تقريبا،‭ ‬وقد‭ ‬فقدوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬المصارف‭,‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ ‬إفراغ‭ ‬رفوف‭ ‬المتاجر،‭ ‬إذ‭ ‬عمد‭ ‬التجار‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬المستوردة‭ ‬خشية‭ ‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬عملات‭ ‬متقلب‭ ‬للغاية‭ ‬وتفاقمت‭ ‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬بسبب‭ ‬عجز‭ ‬الحلول‭ ‬السريعة‭ ‬والاقتراحات‭ ‬غير‭ ‬المجدية‭ ‬لحلها‭ . ‬بحلول‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2016‭ ‬كشف‭ ‬علي‭ ‬الحبري‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البيضاء‭ ‬أمام‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بأن‭ ‬خزانات‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬تكاد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ( ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬المال‭ ..‬إن‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬تخضع‭ ‬للسيطرة‭ ‬السياسية‭ ‬وسلطة‭ ‬المليشيات‭ ‬ولا‭ ‬أملك‭ ‬حلاً‭ ‬سحرياً‭ ‬في‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬ولكننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬الاقتصادية‭).. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬يملك‭ ‬حلولاً‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬والطويل،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬مصارحة‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬بحقيقة‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬ريع‭ ‬النفط‭ ‬قائلاً‭:‬منذ‭ ‬42‭ ‬عاماً‭.. ‬ومعها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬النفط‭!‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ضد‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الريعي‭ ‬عواقب‭ ‬مؤلمة‭ ‬ويجب‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ . ‬وعن‭ ‬طباعة‭ ‬العملة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬طباعة‭ ‬العملة‭ ‬الليبية‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬لا‭ ‬يحل‭ ‬الأزمة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬قائلًا‭ :‬احتياطياتنا‭ ‬من‭ ‬السيولة‭ ‬يكفى‭ ‬لستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬نسعى‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭,‬‭ ‬ولولا‭ ‬طباعة‭ ‬العملة‭ ‬لهاجم‭ ‬المواطنون‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مدنهم‭ .‬

ولكن‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬الأزمة‭ ‬ولم‭ ‬تتوفر‭ ‬السلع‭ ‬الضرورية‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬سيادة‭ ‬المحافظ‭ ‬؟

من‭ ‬منطق‭ (‬الأزمة‭ ‬فرصة‭ ‬للمخاطرة‭ ) ‬وبأن‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬رهناً‭ ‬بالظروف‭ ‬وليس‭ ‬بالإستراتجية‭ ‬توقع‭ ‬علي‭ ‬الحبري‭ ‬بمقترحه‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬السيولة‭ ‬وبطباعة‭ ‬عملة‭ ‬جديدة‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬وامتصاص‭ ‬الخطر‭ ‬المحيط‭ ‬بالعملة‭ ‬الليبية‭ ‬‭,‬‭ ‬فما‭ ‬رسمه‭ ‬الحبري‭ ‬من‭ ‬أوهام‭ ‬وما‭ ‬مارسه‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬لتخدير‭ ‬المواطنين‭ ‬وإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للأزمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬والطويلة‭ ‬المدى‭ ‬واعتماده‭ ‬على‭ ‬تفسيره‭ ‬العلمي‭ ‬بأن‭ ‬أزمة‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬وغضه‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬الثروة‭ ‬التي‭ ‬تتسرب‭ ‬وبشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬من‭ ‬خزانات‭ ‬رؤوس‭ ‬أموال‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬إلى‭ ‬بنوك‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وعن‭ ‬يد‭ ‬العدالة‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبديد‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬كميزانيات‭ ‬للحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وتسرب‭ ‬جلها‭ ‬في‭ ‬مقتنيات‭ ‬شخصية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الوزارات‭ ‬ووكلائهم‭ ‬‭,‬‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسريب‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المصارف‭ ‬وبيع‭ ‬العملة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬القذافي‭ ‬إلى‭ ‬اللحظة‭ ‬الآنية‭ . ‬

وكل‭ ‬ما‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومتين‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سوى‭ ‬بمثابة‭ ‬مسكنات‭ ‬ومهدئات‭ ‬مؤقتة‭ ‬للمواطنين‭ ‬ولم‭ ‬تحظى‭ ‬بالنجاح‭ ‬أو‭ ‬القبول‭ ‬نتيجة‭ ‬لتفضيل‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬المصلحة‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ .‬وفي‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬استطاع‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭ ‬وقواته‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المواني‭ ‬النفطية‭ ‬وارتفع‭ ‬نتيجةً‭ ‬لذلك‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬ولكنه‭ ‬يظل‭ ‬منخفضاً‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بحوالي‭ ‬1600مليون‭ ‬يومياً‭,‬‭ ‬ومع‭ ‬تواصل‭ ‬حالة‭ ‬الركود‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬القطاعات‭ ‬الغير‭ ‬نفطية‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬وانخفض‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ونصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الناتج‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬4458‭ ‬دولار‭ ‬وقفز‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬‭%‬‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بنسبة‭ ‬31‭%‬‭ ‬وهبطت‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬302‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬السبعة‭ ‬الأولى‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لانخفاض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬نتيجة‭ ‬لانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬المستوردة‭ ‬وإلغاء‭ ‬دعم‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬،وانخفضت‭ ‬الأجور‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬7‭%‬‭ ‬،‭ ‬وانخفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬الرأسمالي‭ ‬إلى‭ ‬14‭%‬‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭,‬‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬متسارع‭ ‬للدين‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬ليبلغ110‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬2016‭,‬‭ ‬واستمر‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬وعجز‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬ليصل‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬وعجز‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬70‭%‬‭ ‬وزاد‭ ‬معدل‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بمعدل‭ ‬26‭%‬‭ ‬‭,‬‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬ليبيا‭ ‬بلد‭ ‬معظم‭ ‬سكانه‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬تتجاوز‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬30‭%‬‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬15‭%‬‭ ‬وفقاً‭ ‬لعام‭ ‬2010‭ ‬،‭ ‬وارتفع‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬45‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ..‬

الخـــاتـــمة

من‭ ‬قبضة‭ ‬القذافي‭ ‬الفولاذية‭ ‬سقطت‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬الفوضى‭ ‬السياسية‭ ‬والصراع‭ ‬الميداني‭ ‬بين‭ ‬المليشيات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬العدو‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬ناهض‭ ‬تطور‭ ‬الدولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاهية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحطيم‭ ‬طموحات‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭,‬‭ ‬وأدخلت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬ليبيا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تاريخية‭ ‬ترنحت‭ ‬فيها‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬وتناقصت‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف‭ ‬و‭ ‬متسارع‭ ‬لتشهد‭ ‬هبوط‭ ‬بنحو‭ ‬307‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬770‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وقفزت‭ ‬فيها‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬من‭ ‬9‭.‬5‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬24‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوقف‭ ‬معظم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبخاصة‭ ‬الصناعة‭ ‬التحويلية‭ ‬وقطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬والبناء‭ ‬والتشييد‭ ‬وقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وتدهور‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬مستوى‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬وتآكل‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الأجنبي‭ ‬،‭ ‬لقد‭ ‬أسهمت‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬وتدهور‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬السكان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬الليبي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬أمام‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬نقص‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬ولجوء‭ ‬المصارف‭ ‬والتجار‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬بالصكوك‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أوراق‭ ‬نقدية‭ ‬بديلة‭ ‬للعملة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬وتراجع‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمستهلك‭ ‬و‭ ‬اختفاء‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬‭,‬‭ ‬مما‭ ‬أثرت‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المواطنين‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬مما‭ ‬هدد‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬بالفقر‭ ‬والإفلاس‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سؤ‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬النظرة‭ ‬ضبابية‭ ‬للأفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بالدولة‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬بسرعة‭ ‬قصوى‭ ‬وتوجيه‭ ‬الموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالطريقة‭ ‬السليمة‭ ‬،‭ ‬وإرساء‭ ‬إستراتيجية‭ ‬لنبذ‭ ‬العنف‭ ‬ونزع‭ ‬السلاح‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬وإصلاح‭ ‬قطاع‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬والإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬لبلد‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬الانهيار،‭ ‬فالوضع‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬ليبيا‭ ‬اليوم‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التزييف‭ ‬والخداع‭ ‬والسياسات‭ ‬الوهمية‭ ‬لحل‭ ‬أزمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والذي‭ ‬تحاول‭ ‬الحكومة‭ ‬المزدوجة‭ ‬ترويجها‭ .‬

أن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬دخلته‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬القذافي‭ ‬يتطلب‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يأتي‭ :-‬

1‭.‬توحيد‭ ‬إدارة‭ ‬البلاد‭ ‬سياسياً‭ ‬وعسكرياً‭.‬

2‭.‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬وتسريع‭ ‬تصديره‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬العائدات‭ .‬

3‭.‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ .‬

4‭.‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرشيدة‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحل‭ ‬مشكلة‭ ‬السيولة‭ ‬المالية‭ .‬