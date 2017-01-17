فَزَاعةُ البَراقعْ

– January 17, 2017

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

هناك‭ ‬من‭ ‬يصنع‭ ‬الكلام‭ ‬ومن‭ ‬يبدع‭ ‬في‭ ‬الكلام،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬ينهي‭ ‬الكلام‭ ‬ولا‭ ‬يُرِدْ‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يتكلم‭ ‬قبله‭ ‬أوبعدهُ،‭ ‬نحن‭ ‬أمّة‭ ‬كلام‭. ‬نُندّد،‭ ‬نستنكر،‭ ‬ونوقع‭ ‬بيانات،‭ ‬ونتكلم‭ ‬في‭ ‬الميكروفونات،‭ ‬ونخطب‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أصيب‭ ‬الناس‭ ‬بالضجر‭ ‬والملل،‭ ‬وتفرقوا‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬والتجمعات‭. ‬نبقى‭ ‬نتكلم‭ ‬و‭ ‬لانقول‭: ‬‮«‬‭ ‬انتهى‭ ‬الكلام‮»‬‭. ‬وكلامنا‭ ‬ينتهي‭ ‬دائما‭ ‬بالشاي‭ ‬والحلويات‭ .‬

وقد‭ ‬كانت‭ ‬العرب‭ ‬قديما،‭ ‬تحب‭ ‬الاختصار‭ ‬في‭ ‬الكلام،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لما‭ ‬ضجرت‭ ‬فتحت‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬لتتكلم‭ ‬كثير،‭ ‬وتفتح‭ ‬فمها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رقيب‭ ‬،‭ ‬وترقص‭ ‬ماشاء‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬ترقص،‭ ‬وتغني‭ ‬بحسب‭ ‬مزاجها‭ ‬وذوقها‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬لاينازعها‭ ‬فيه‭ ‬أحد‭. ‬

والحياة‭ ‬عند‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بالمختصر‭ ‬المفيد،‭ ‬كلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وعند‭ ‬الصينيين‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الكلام،‭ ‬وبدليل‭ ‬أننا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬لنا‭ ‬مقاهي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حي‭ ‬ودرب‭ ‬وحارة،‭ ‬نقصدها‭ ‬لنتكلم‭ ‬بحرية،‭ ‬ولنا‭ ‬ملاعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نفشُ‭ ‬فيها‭ ‬غليلنا،‭ ‬ونصرخ،‭ ‬ونقول‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينقال‭ ‬في‭ ‬أوساطنا‭ ‬الأسرية‭ ‬التي‭ ‬تضبطها‭ ‬ضوابط‭ ‬أخلاقية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬علينا‭ ‬مراعاتها‭. ‬وهكذا‭ ‬نشفي‭ ‬غليل‭ ‬وحقد‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬وفي‭ ‬التجمعات‭ ‬الحزبية‭ .‬

وعودة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬لباس‭ ‬المبرقعين‭ ‬والمبرقات،‭ ‬فسلوكهم‭ ‬اليومي‭ ‬صار‭ ‬يتكرر‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬لأخر،‭ ‬وانتقلت‭ ‬عدواه،‭ ‬من‭ ‬اليابسة‭ ‬إلى‭ ‬البحر،‭ ‬ففي‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬صرنا‭ ‬نرى‭ ‬لباس‭ ‬‮«‬البوركيني‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صنف‭ ‬من‭ ‬جمهوره‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬كما‭ ‬اختص‭ ‬باعة‭ ‬بالجملة‭ ‬والتقسيط‭ ‬وأوراش‭ ‬للخياطة‭ ‬تنتجه‭ ‬على‭ ‬مقاس‭ ‬موديلات‭ ‬وصور‭ ‬مأخوذة‭ ‬في‭ ‬اليوتيوب‭ ‬وبمقاسات‭ ‬متعددة‭.‬

ربما‭ ‬لا‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬المقاربة‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬بمنع‭ ‬وخياطة‭ ‬البرقع‭ ‬بالمتاجر‭ ‬المغربية،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تسبقها‭ ‬مقاربة‭ ‬واستعداد‭ ‬تربوي‭ ‬وتعليمي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام،‭ ‬وقنوات‭ ‬التواصل‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوعية‭ ‬بجمالية‭ ‬اللباس‭ ‬المغربي‭ ‬المحلي‭ .‬

فطريقة‭ ‬منع‭ ‬البرقع‭ ‬هكذا‭ ‬كلام،‭ ‬فعل‭ ‬سلطوي،‭ ‬سيعيد‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬المغربي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الحريات،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬كيف‭ ‬سمحنا‭ ‬بدخول‭ ‬لباس‭ ‬البرقع‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬لسنوات،‭ ‬وصارت‭ ‬معه‭ ‬سلوكات‭ ‬اجتماعية‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المسابح‭ ‬أو‭ ‬الفنادق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كالأعراس‭ ‬والحفلات‭.‬؟‭ ‬

فلباس‭ ‬البرقع‭ ‬الأسود،‭ ‬أو‭ ‬الرمادي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استراده‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬غير‭ ‬الكآبة‭ ‬والحزن،‭ ‬وما‭ ‬جاورهما،‭ ‬وصرنا‭ ‬ننتظر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية‭ ‬الجلابة‭ ‬والحايك‭ ‬الناصع‭ ‬البياض‭.‬