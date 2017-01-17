فَزَاعةُ البَراقعْ
زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
هناك من يصنع الكلام ومن يبدع في الكلام، وهناك من ينهي الكلام ولا يُرِدْ أي شخص أن يتكلم قبله أوبعدهُ، نحن أمّة كلام. نُندّد، نستنكر، ونوقع بيانات، ونتكلم في الميكروفونات، ونخطب كثيرا حتى لو أصيب الناس بالضجر والملل، وتفرقوا عن المجالس والتجمعات. نبقى نتكلم و لانقول: « انتهى الكلام». وكلامنا ينتهي دائما بالشاي والحلويات .
وقد كانت العرب قديما، تحب الاختصار في الكلام، لكن ما حدث لما ضجرت فتحت قنوات فضائية لتتكلم كثير، وتفتح فمها كثير من غير رقيب ، وترقص ماشاء لها أن ترقص، وتغني بحسب مزاجها وذوقها الفني الذي لاينازعها فيه أحد.
والحياة عند الشعوب العربية بالمختصر المفيد، كلام أكثر من العمل، وعند الصينيين العمل أكثر من الكلام، وبدليل أننا نحن العرب لنا مقاهي في كل حي ودرب وحارة، نقصدها لنتكلم بحرية، ولنا ملاعب لكرة القدم نفشُ فيها غليلنا، ونصرخ، ونقول ما لا يمكن أن ينقال في أوساطنا الأسرية التي تضبطها ضوابط أخلاقية وإنسانية، علينا مراعاتها. وهكذا نشفي غليل وحقد الكلام في الملاعب وفي التجمعات الحزبية .
وعودة للحديث عن لباس المبرقعين والمبرقات، فسلوكهم اليومي صار يتكرر من شخص لأخر، وانتقلت عدواه، من اليابسة إلى البحر، ففي فصل الصيف، صرنا نرى لباس «البوركيني» من خلال صنف من جمهوره من النساء، كما اختص باعة بالجملة والتقسيط وأوراش للخياطة تنتجه على مقاس موديلات وصور مأخوذة في اليوتيوب وبمقاسات متعددة.
ربما لا أتفق مع المقاربة الأمنية الأخيرة التي ترمي بمنع وخياطة البرقع بالمتاجر المغربية، إن لم تسبقها مقاربة واستعداد تربوي وتعليمي عبر وسائل الاعلام، وقنوات التواصل وذلك بالتوعية بجمالية اللباس المغربي المحلي .
فطريقة منع البرقع هكذا كلام، فعل سلطوي، سيعيد إلى الشارع المغربي الحديث عن ضرورة احترام الحريات، لكن المشكلة كيف سمحنا بدخول لباس البرقع إلى المغرب لسنوات، وصارت معه سلوكات اجتماعية مبالغ فيها، سواء في المسابح أو الفنادق أو في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والحفلات.؟
فلباس البرقع الأسود، أو الرمادي الذي تم استراده من أفغانستان لم ينشر غير الكآبة والحزن، وما جاورهما، وصرنا ننتظر العودة إلى الزمن الجميل الذي كانت ترتدي فيه المرأة المغربية الجلابة والحايك الناصع البياض.