أنوار بيكاديلي بلندن تنطفئ لأطول مدة منذ الحرب العالمية الثانية
لندن -(رويترز) – للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية أطفئت الواجهات الإعلانية الضخمة التي أضاءت ميدان بيكاديلي الشهير في لندن لأكثر من 100 عام لفترة مطولة فيما بدأ العمل لاستبدالها. والشاشات الست على حوائط المباني حول الميدان الواقع في وسط لندن ستفسح المجال لشاشة واحدة منحنية ضخمة. والشاشة الجديدة التي من المقرر افتتاح العمل بها في الخريف ستعرض لقطات مصورة عالية الوضوح ومستجدات الطقس والمرور والرياضة وستذيع بث وسائل التواصل الاجتماعي للمعلنين. وفي الوقت الراهن سيتم تركيب شاشة مؤقتة.والمساحة الجديدة في الميدان سيتقاسمها ستة معلنين من بينهم كوكاكولا التي حظيت باسمها مضيئا هناك لنحو 62 عاما. وأول إعلان مضيء ظهر في ميدان بيكاديلي كان لمياه بيريه المعدنية الفرنسية في عام 1908. وخلال الحرب العالمية الثانية التي امتدت من عام 1939 وحتى 1945 انطفأت أنوار الميدان في إطار إظلام عام لمنع قاذفات القنابل الألمانية من تحديد الأهداف من الجو. وبعد أن أضاءت تلك الأنوار الميدان باستمرار منذ عام 1949 – باستثناء انقطاعات الكهرباء العرضية والتوقف المؤقت في جنازتي رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل في 1965 والأميرة ديانا في 1997 - ستكون تلك هي المرة الأولى التي تظلم فيها إعلانات الميدان لفترة مطولة .