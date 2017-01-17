أنوار بيكاديلي بلندن تنطفئ لأطول مدة منذ الحرب العالمية الثانية

– January 17, 2017

لندن‭ -(‬رويترز‭) – ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬أطفئت‭ ‬الواجهات‭ ‬الإعلانية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬أضاءت‭ ‬ميدان‭ ‬بيكاديلي‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬لفترة‭ ‬مطولة‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬لاستبدالها‭. ‬والشاشات‭ ‬الست‭ ‬على‭ ‬حوائط‭ ‬المباني‭ ‬حول‭ ‬الميدان‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬ستفسح‭ ‬المجال‭ ‬لشاشة‭ ‬واحدة‭ ‬منحنية‭ ‬ضخمة‭. ‬والشاشة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاح‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬ستعرض‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬عالية‭ ‬الوضوح‭ ‬ومستجدات‭ ‬الطقس‭ ‬والمرور‭ ‬والرياضة‭ ‬وستذيع‭ ‬بث‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمعلنين‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬سيتم‭ ‬تركيب‭ ‬شاشة‭ ‬مؤقتة‭.‬والمساحة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬سيتقاسمها‭ ‬ستة‭ ‬معلنين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬كوكاكولا‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬باسمها‭ ‬مضيئا‭ ‬هناك‭ ‬لنحو‭ ‬62‭ ‬عاما‭. ‬وأول‭ ‬إعلان‭ ‬مضيء‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬بيكاديلي‭ ‬كان‭ ‬لمياه‭ ‬بيريه‭ ‬المعدنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1908‭. ‬وخلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1939‭ ‬وحتى‭ ‬1945‭ ‬انطفأت‭ ‬أنوار‭ ‬الميدان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إظلام‭ ‬عام‭ ‬لمنع‭ ‬قاذفات‭ ‬القنابل‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬الجو‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أضاءت‭ ‬تلك‭ ‬الأنوار‭ ‬الميدان‭ ‬باستمرار‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1949‭ – ‬باستثناء‭ ‬انقطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬العرضية‭ ‬والتوقف‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬جنازتي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل‭ ‬في‭ ‬1965‭ ‬والأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬1997‭ ‬‭- ‬ستكون‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تظلم‭ ‬فيها‭ ‬إعلانات‭ ‬الميدان‭ ‬لفترة‭ ‬مطولة‭ .‬