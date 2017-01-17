وفاة آخر من مشى على القمر

– January 17, 2017

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬إن‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬السابق‭ ‬يوجين‭ ‬سيرنان‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬آخر‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬توفي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬82‭ ‬عاما‭. ‬وأضافت‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬أن‭ ‬سيرنان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬أحد‭ ‬أوائل‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يسبحون‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬توفي‭ ‬محاطا‭ ‬بأسرته‭. ‬وسار‭ ‬سيرنان‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ (‬أبولو‭ ‬17‭) ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬هاريسون‭ ‬شميت‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬1972‭ ‬عندما‭ ‬هبطا‭ ‬من‭ ‬مركبتهما‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭. ‬وعشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬فقط‭ – ‬جميعهم‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬أمريكيون‭- ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬ولم‭ ‬يفعلها‭ ‬أحد‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قطعا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬قمرية‭ ‬وجمعا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬الأحجار‭ ‬والصخور‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬اسكتشاف‭ ‬للفوهات‭ ‬والتلال‭ ‬استمرت‭ ‬22‭ ‬ساعة‭. ‬وكتب‭ ‬سيرنان‭ ‬وهو‭ ‬طيار‭ ‬سابق‭ ‬بالبحرية‭ ‬في‭ ‬مذكرات‭ ‬عنوانها‭ (‬آخر‭ ‬رجل‭ ‬على‭ ‬القمر‭) ‬‮«‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬تغيرت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬وأنني‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أنتمي‭ ‬للأرض‭ ‬فقط‭. ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدا‭ ‬سأنتمي‭ ‬للكون‭.‬‮»‬‭ ‬