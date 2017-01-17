شاكيرا تدعو منتدى دافوس لإطعام الفقراء وماكدونالدز يطعم مشردي روما

– January 17, 2017

دافوس‭ – ‬روما‭ – (‬رويترز‭) – ‬دعت‭ ‬نجمة‭ ‬الغناء‭ ‬شاكيرا‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬وقيادات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬الاثنين‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬إطعام‭ ‬وتعليم‭ ‬ورعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬المعدمين‭. ‬وقالت‭ ‬المغنية‭ ‬الكولومبية‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬سفيرة‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مفعمة‭ ‬بالمشاعر‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬اليوم‭ ‬سيحركون‭ ‬أعمال‭ ‬الغد‭. ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مجتمعات‭ ‬الغد‭ ‬ستحل‭ ‬مشاكل‭ ‬الغد‭.‬‮»‬‭ ‬ومنحت‭ ‬شاكيرا‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬عن‭ ‬أنشطتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬فقد‭ ‬أنشأت‭ ‬مؤسسة‭ ‬بيز‭ ‬ديسكالزوس‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬تعليم‭ ‬جيد‭ ‬للأطفال‭ ‬المعدمين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭. ‬وقالت‭ ‬المغنية‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأنا‭ ‬مقتنعة‭ ‬تماما‭ ‬أنكم‭ ‬تعلمون‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬للاستعانة‭ ‬بالعقليات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التجارة‭ ‬والإمكانات‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمواهب‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬شركاتكم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬خير‭ ‬للمجتمع‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭.‬‮»‬

فيما‭ ‬تلقت‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬استقبالا‭ ‬فاترا‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬فرعا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لكن‭ ‬عملاق‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬قبل‭ ‬تحديا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬أحد‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬يرعاها‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬ويعتز‭ ‬بها‭ – ‬إطعام‭ ‬الجوعى‭. ‬وتبرع‭ ‬المطعم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أغضب‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مملوك‭ ‬للفاتيكان‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬بعض‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬بعشرات‭ ‬الوجبات‭ ‬اليوم‭ ‬لمنظمة‭ ‬خيرية‭ ‬وزعتها‭ ‬على‭ ‬عيادة‭ ‬متنقلة‭ ‬في‭ ‬روما‭.‬ويجعل‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الفقراء‭ ‬والمحتاجين‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لبابويته‭ ‬إذ‭ ‬أنشأ‭ ‬حجيرات‭ ‬للاستحمام‭ ‬للمشردين‭ ‬قرب‭ ‬الفاتيكان‭ ‬وقدم‭ ‬لهم‭ ‬وجبات‭ ‬بل‭ ‬وأتاح‭ ‬لهم‭ ‬زيارة‭ ‬كنيسة‭ ‬السيستين‭ ‬بنفس‭ ‬الأسلوب‭ ‬المتبع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭. ‬وجاء‭ ‬المشردون‭ ‬والمحتاجون‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لطلب‭ ‬وجباتهم‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬شطائر‭ ‬البرجر‭ ‬بالجبن‭ ‬وقطع‭ ‬التفاح‭ ‬وزجاجة‭ ‬مياه‭. ‬وقال‭ ‬بيير‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬سبيجا‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬روما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فقد‭ ‬وظيفته‭ ‬كبستاني‭ ‬ويقيم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكني‭ ‬تديره‭ ‬جمعية‭ ‬تعاونية‭ ‬إن‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتبني‭ ‬المبادرة‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بتقديم‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬للأشخاص‭ ‬الفقراء‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬أي‭ ‬طعام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭.‬‮»‬‭ ‬ورفض‭ ‬بعض‭ ‬الكرادلة‭ ‬تأجير‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للمبنى‭ ‬لسلسلة‭ ‬المطاعم‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقال‭ ‬أحدهم‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يؤوي‭ ‬المبنى‭ ‬المحتاجين‭.‬

وتعهدت‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬ألف‭ ‬وجبة‭ ‬ستتولى‭ ‬جمعية‭ (‬ميديسينا‭ ‬سولايدالي‭) ‬الخيرية‭ ‬توزيعها‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‭ .‬

وقال‭ ‬فوتيني‭ ‬لوردانجولو‭ ‬ممثل‭ (‬ميديسينا‭ ‬سولايدالي‭) ‬خارج‭ ‬المطعم‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬خرج‭ ‬إلى‭ ‬النور‭ ‬عندما‭ ‬كتب‭ ‬مدير‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬بعد‭ ‬الجدل‭ ‬بشأن‭ ‬الموقع‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ردت‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬متيحة‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساعدة‭. ‬لن‭ ‬نحل‭ ‬مطلقا‭ ‬مشكلة‭ ‬الجوع‭ ‬لكننا‭ ‬نحاول‭ ‬تقديم‭ ‬وجبة‭ ‬صغيرة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭.‬‮»‬‭ ‬وقدم‭ ‬50‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬اليوم‭. ‬وذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الهادفة‭ ‬للربح‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬تقديم‭ ‬100‭ ‬وجبة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬وستبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬جعله‭ ‬مشروعا‭ ‬دائما‭.‬

كان‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬بعض‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬المجاورة‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يخل‭ ‬المطعم‭ ‬بالهوية‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالوطن‭ ‬الروحي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬كاثوليكي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. (‬إعداد‭ ‬علي‭ ‬خفاجي‭ ‬للنشرة‭ ‬العربية‭- ‬تحرير‭ ‬أحمد‭ ‬صبحي‭ ‬خليفة‭)‬