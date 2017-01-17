رئيسة وزراء بريطانيا تظهر في أشهر مجلات الموضة الأمريكية

– January 17, 2017

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬إنها‭ ‬ستظهر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الموضة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فوج‭.‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬إن‭ ‬المصورة‭ ‬الأمريكية‭ ‬آني‭ ‬ليبوفيتش‭ ‬التقطت‭ ‬صورا‭ ‬لماي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬وأجرت‭ ‬ماي‭ ‬مقابلة‭ ‬سيتم‭ ‬نشرها‭ ‬مع‭ ‬الصور‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬مارجريت‭ ‬ثاتشر‭ ‬ظهرت‭ ‬بالنسخة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬فوج‭ ‬ستصبح‭ ‬ماي‭ ‬أول‭ ‬زعيمة‭ ‬بريطانية‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬المجلة‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬للنشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬فوج‭ ‬الأمريكية‭.‬‮»‬

ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بولعها‭ ‬بالأحذية‭ ‬الجذابة‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬المجلة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وعندما‭ ‬سُئلت‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬راديو‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬عما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تختاره‭ ‬كبند‭ ‬للرفاهية‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬معزولة‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬جرداء‭ ‬اختارت‭ ‬ماي‭ ‬اشتراكا‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬فوج‭.‬

وتعرضت‭ ‬ماي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للانتقاد‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬سابق‭ ‬لذوقها‭ ‬الباهظ‭ ‬في‭ ‬الموضة‭ ‬بعدما‭ ‬التُقطت‭ ‬لها‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬سروالا‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬إن‭ ‬كلفته‭ ‬995‭ ‬جنيها‭ ‬استرلينيا‭ (‬1199‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭).‬