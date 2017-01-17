رئيسة وزراء بريطانيا تظهر في أشهر مجلات الموضة الأمريكية
لندن – (رويترز) – قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستظهر في عدد أبريل نيسان من مجلة الموضة الأمريكية فوج.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المصورة الأمريكية آني ليبوفيتش التقطت صورا لماي في مقر إقامة رئيسة الوزراء الرسمي في وقت سابق من الشهر الجاري وأجرت ماي مقابلة سيتم نشرها مع الصور.
وفي حين أن رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر ظهرت بالنسخة البريطانية من مجلة فوج ستصبح ماي أول زعيمة بريطانية تظهر على النسخة الأمريكية من المجلة.
وقال متحدث باسم مكتب ماي «يمكننا أن نؤكد أنه جرى التقاط صور لرئيسة الوزراء للنشر في مجلة فوج الأمريكية.»
ورئيسة الوزراء البريطانية التي تشتهر بولعها بالأحذية الجذابة من محبي المجلة منذ فترة طويلة.
وعندما سُئلت خلال مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية في 2014 عما يمكن أن تختاره كبند للرفاهية إذا وجدت نفسها معزولة على جزيرة جرداء اختارت ماي اشتراكا مدى الحياة في مجلة فوج.
وتعرضت ماي العام الماضي للانتقاد من وزير سابق لذوقها الباهظ في الموضة بعدما التُقطت لها صور من أجل مقابلة صحفية وهي ترتدي سروالا من الجلد قالت وسائل إعلام بريطانية إن كلفته 995 جنيها استرلينيا (1199 دولارا أمريكيا).