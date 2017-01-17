السيارة الطائرة .. قادمة

– January 17, 2017

ميونيخ‭ – (‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيرباص‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬تعتزم‭ ‬اختبار‭ ‬نموذج‭ ‬سيارة‭ ‬طائرة‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬كسبيل‭ ‬لتجنب‭ ‬الطرق‭ ‬المزدحمة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭. ‬كانت‭ ‬إيرباص‭ ‬قد‭ ‬أسست‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وحدة‭ ‬التنقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬التي‭ ‬تستكشف‭ ‬أفكارا‭ ‬مثل‭ ‬مركبة‭ ‬لنقل‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬مركبة‭ ‬تحاكي‭ ‬الطائرة‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬يمكنها‭ ‬نقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الركاب‭. ‬وقال‭ ‬توم‭ ‬إندرز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإيرباص‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬‭(‬دي‭.‬إل‭.‬دي‭) ‬للتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬انتقلت‭ ‬المواصلات‭ ‬بالمدن‭ ‬إلى‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ . ‬

والآن‭ ‬نمتلك‭ ‬الوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تجعلها‭ ‬تطير‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬إيرباص‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬نموذج‭ ‬تجريبي‭ ‬لنقل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاختبارات‭ ‬ونحن‭ ‬نأخذ‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬إيرباص‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬لتجنب‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬بالمدن‭ ‬المكتظة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬التكاليف‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمخططي‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمدن‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الطيران‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لضخ‭ ‬مليارات‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬خرسانية‭ ‬وطرق‭.‬‮»‬

وذكر‭ ‬إندرز‭ ‬أن‭ ‬إيرباص‭- ‬باعتبارها‭ ‬أكبر‭ ‬مصنع‭ ‬للطائرات‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭- ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬القيادة‭ ‬الذاتية‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬لتكون‭ ‬رائدة‭ ‬فيما‭ ‬سيصبح‭ ‬حقبة‭ ‬السيارات‭ ‬الطائرة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تجاهلنا‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬فسنُدفع‭ ‬خارج‭ ‬قطاعات‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭.‬‮»‬

وأحجم‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬إيرباص‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تستثمره‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬