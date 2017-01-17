دراسة:عقار منشط يساعد الناجين من الاكتئاب

– January 17, 2017

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬محدودة‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعافون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬لكنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬آثاره‭ ‬على‭ ‬الذاكرة‭ ‬والتركيز‭ ‬والوظائف‭ ‬الإدراكية‭ ‬قد‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬مودافينيل‭ ‬المنشط‭. ‬ومودافينيل‭ ‬عقار‭ ‬شامل‭ ‬يوصف‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬لاضطرابات‭ ‬مثل‭ ‬النوم‭ ‬القهري‭. ‬لكن‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كمبردج‭ ‬البريطانية‭ ‬لدى‭ ‬تجربتهم‭ ‬لذلك‭ ‬العقار‭ ‬مقارنة‭ ‬بعلاج‭ ‬وهمي‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬يتعافون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬وجدوا‭ ‬أنه‭ ‬حفز‭ ‬مظاهر‭ ‬تحسن‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬وأحدث‭ ‬معدلات‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬الاختبارات‭. ‬ووصف‭ ‬مظفر‭ ‬كاسر‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كمبردج‭ ‬النتائج‭ ‬بأنها‭ ‬واعدة‭ ‬وشرح‭ ‬كيف‭ ‬يجري‭ ‬عادة‭ ‬تهميش‭ ‬تأثيرات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المخ‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬فيما‭ ‬يركز‭ ‬المرضى‭ ‬والأطباء‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المزاج‭ ‬العام‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬علاج‭ ‬اضطراب‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدراكية‭ ‬ضرورة‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الاكتئاب‭… (‬أطباء‭ ‬الأسرة‭) ‬أو‭ ‬الأطباء‭ ‬النفسيون‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يستمعون‭ ‬لشكاوى‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬أو‭ ‬مصاعب‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬الاكتئاب‭. ‬وتوضح‭ ‬دراستنا‭ ‬أن‭ ‬مودافينيل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬خيارا‭ ‬ملائما‭.‬‮»‬‭ ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬الاكتئاب‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬العجز‭ ‬إذ‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

ويعاني‭ ‬كل‭ ‬مرضى‭ ‬الاكتئاب‭ ‬تقريبا‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الانتباه‭ ‬والتركيز‭ ‬والذاكرة‭. ‬وهذه‭ ‬الاضطرابات‭ ‬تستمر‭ ‬عادة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يبدأوا‭ ‬في‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬العودة‭ ‬للعمل‭ ‬أو‭ ‬للحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بالكامل‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬انتكاسهم‭.‬

ولاختبار‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مودافينيل‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭ ‬طلب‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬مصابا‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬استكمال‭ ‬اختبارات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تقيس‭ ‬مستويات‭ ‬الذاكرة‭ ‬والانتباه‭ ‬والتخطيط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تناولوا‭ ‬مودافينيل‭ ‬أو‭ ‬عقار‭ ‬وهمي‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬تناولوا‭ ‬مودافينيل‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أخطاء‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬نوعين‭ ‬محددين‭ ‬من‭ ‬الذاكرة‭ ‬هما‭ ‬الذاكرة‭ ‬العرضية‭ ‬والذاكرة‭ ‬العاملة‭ ‬وهما‭ ‬نوعان‭ ‬مهمان‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية‭.‬

وقالت‭ ‬باربرا‭ ‬سهاكيان‭ -‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدراسة‭- ‬إن‭ ‬المطلوب‭ ‬الآن‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬تغطي‭ ‬فترات‭ ‬أطول‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مودافينيل‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنجاح‭ ‬عودة‭ ‬المتعافين‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬للعمل‭.‬