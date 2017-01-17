– January 17, 2017

الأميرة الغاضبة

إشتد سواد الحزن في إحدى الليالي فنظرت إلى دموعي وجدتها علقت برموش أشعاري… ياثوب الحزن أهكذا أنت تنتقم مني فتهوى دماري … أنا أراك وأعرف من تكون أنت ؟ فلما كل هذا العذاب لما لاتتركني فأنا يكفيني ماأصابني … فلا أنت ياحزن ترحمني ولا العشق يرحمني … آه يا أميري أي فراق هذا ؟ غير دقات القلوب تلك التي علمها زهو الحب . فهل تعلم بعشقي لك يا أميري ؟ آه يازمن شح فيه الحب وتقاعس الحنين … أرجوك ياعشقي كن بخير أرجوك يا أميري ياعراق أنت وطني فهل بعدك يوجد حب …. سأغضب عليك ياوطني غضبا حتى يموت الغضب … سأغضب حتى أثورعليك ياوطني ….

قل عني ياوطني ماتشاء لن أكون إلا تلك الوحيدة من النساء تعشقك بجنون… ومن الجنون ماقتل إقتلني وإقتل قلبي ياوطن … دعني أموت في حبك شهيدة هذا المساء … دعني أموت لأنك ياوطني جعلتني أميرة متربعة على عرش عشاقك …

أخبرني ياوطني عن عدد عشاقك !!! لاتتعب نفسك فأنا سأكون أولهم في قائمة العشق والمعشوقين , ولكن سامحني ياوطن إن غضبت عليك لأنك تبعدني عنك ياوطن بدون سبب فقط لمجرد أنا عشقتك . وهذا ليس عيبا أو حراما أن أعشق وطنا من أجمل الاوطان فيحبني وأحبه ويقول عني أميرة … مهلا ياوطن نعم أنا أميرة ولكني سأكون الأميرة الغاضبة فقط … سأغضب عليك ياوطني حتى يموت الغضب فأموت بك ولعا … سأغضب حتى آخر لحظة أعيشها بحياتي … سأغضب حتى يحين موعد لسلام والأمان الذي ستمنحه لي ياوطني ………

اسراء العبيدي