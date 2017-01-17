– January 17, 2017

الأمن التركي يواصل البحث عن مشتبهين

إعتقال منفذ هجوم النادي الليليو50 آخرين بينهم عراقي

انقرة – ماهر اوغلو

اعلنت السلطات التركية امس عن القاء القبض على 50 شخصاً بينهم عراقي وسيدة مصرية مع منفذ هجوم النادي الليلي في ليلة رأس السنة بأسطنبول ، مؤكدة انها تواصل البحث عن عشرات الاشخاص الآخرين ممن لهم صلة بالحادث.وافاد والي إسطنبول سافين شاهين بـ(اعتقال 50 شخصاً الى الآن بينهم عراقي وسيدة مصرية،وإلقاء القبض على منفذ الهجوم لدى مداهمة 152 موقعاً )، مؤكداً (التعرف على هوية 168 ارهابياً اجنبياً). واوضح ان (منفذ الهجوم اوزبكي الجنسية يدعى عبد القادر مشاريبوف وقد اعتقل وهو بحوزته أسلحة وأموال ووثائق مزورة)، مضيفاً انه (اعترف بتنفيذ الإعتداء الإرهابي بعد دخوله من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية). وكان الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش قد اسفر عن مقتل 39 شخصا بينهم عرب واجانب ، واصابة العشرات.وكان بين القتلى ثلاثة عراقيين . وبحسب شاهين، فإن (المشتبه به من أوزبكستان وكان قد تدرب في أفغانستان )، مضيفاً إن (بصماته متطابقة مع البصمات التي وجدت في مكان التفجير). الى ذلك، قالت وسائل إعلام تركية ان(مشاريبوف الذي يكنى بأبي محمد الخراساني، اعتقل خلال عملية دهم لمنزل في ناحية أسن يورت النائي بإسطنبول في وقت متأخر من يوم الاثنين،)، مؤكدة إن (عمليات الدهم مستمرة في عناوين أخرى يشتبه في ارتباطها بداعش).ونقلت صحيفة حرييت عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول أن المهاجم يبلغ من العمر 34 عاما وينتمي لخلية تابعة لداعش بآسيا الوسطى. وفي وقت لاحق ،اكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعتقال مشــــاريبوف ، من دون ايراد تفاصيل. على صعيد اخر أظهرت بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية أن العراقيين جاءوا في المرتبة الأولى من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خـــلال عام 2016.ونشرت وكالة اناضول التركية للانباء البيانات التي أوضحت ان (العراقيين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 3459 عقارا خلال 2016 تلاهم السعوديون بشراء 1642 عقارا ثم الكــــــــويتيون 1640 عقارا فالافغان 1518 عقارا والبريطانيون 1298 عقارا)، موضحة ان (نحو 21 ألف أجنبي اشتروا عقارات في تركيا خلال العام الماضي منها 19019 مسكنا و1912 قطعة أرض معدة للبناء). وكانت اسطنبول اكثر المدن بيعًا للعقارات للأجانب في 2016 بـ6411 عقارا تلتها انطاليا بـ 4971 ثم بورصا بعــــدد 1344 عقارا .