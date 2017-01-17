– January 17, 2017

العبادي يكشف عن فساد يوقف تجهيز الكهرباء

بغداد – صباح الخالدي

كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود حلقات فساد تهدف إلى ايقاف تجهيز الكهرباء للمواطنين. وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس امس ان (هناك حلقات فساد تهدف إلى ايقاف تجهيز الكهرباء للمواطنين)، وبشأن العمليات العسكرية في الموصل اكد العبادي ان (قدرات داعش ضعفت بشكل كبير ونجحنا بحماية المواطنين خلال عمليات الموصل)، داعيا (القوات الامنية والمواطنين للحيطة والحذر من العمليات الإرهابية).

وكان المجلس قد حدد16 من ايلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. وقال بيان امس ان (المجلس خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها برئاسة العبادي امس حدد 16 من ايلول موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية)، واضاف ان (المجلس ناقش مشاريع الصرف الصحي والمياه غير المكتملة واعداد دراسة كاملة بشأنها من اجل اكمال المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة)، مشيرا الى ان (المجلس عرض ما تم انجازه ضمن جهود الحكومة تجاه الفقراء المستحقين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية حيث بلغ عدد المشمولين الجدد من هم دون خط الفقر 300 الف اسرة). مشيرا الى ان (المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاسكان آن نافع وعضوية عدد من الجهات تتولى تقديم خيارات لتسويق شقق بسماية السكني الجديدة وادارة الخدمات عبر طرحها كمشروع استثماري مع ضمان سلامة اجراءات التعاقد وضمان حقوق المواطنين مع الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال)، واكد البيان ان (المجلس ناقش مستحقات المقاولين وسير توزيع مستحقات الفلاحين بالاضافة الى مناقشة اقرار مشروعات قوانين الاتصالات والاعلام).