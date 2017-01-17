– January 17, 2017

إمام جامع أبو حنيفة ينجو من محاولة إغتيال

خبير لـ (الزمان) : جرائم الخطف

غير مشمولة بالعفو

بغداد – قصي منذر

اكد الخبير القانوني هاشم العقابي عدم امكانية ادراج فقرة في قانون العفو العام تستثني جرائم الخطف كونها مخالفة وغير مشمولة به . وقال العقابي لـ (الزمان) امس انه (لايمكن شمول اشخاص مدانين بجرائم الخطف بالعفو العام حتى وان كانوا تابعين لجهات متنفذة او قادة في فصائل مسلحة) ، مضيفا ان (العفو لم يشمل جرائم الخطف كونها مخالفة للقانون). وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موفق الربيعي قد كشف عن قيام اطراف لديها اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص وخارج القانون بالضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بالعفو. وقال الربيعي في تصريح امس إن (تشخيص الحكومة باتجاه عدم شمول جرائم الخطف ضمن تعديل قانون العفو العام هو اجراء صحيح)، مبينا ان (مجلس النواب سيمضي باتجاه ماتريده الحكومة بشأن جرائم الخطف)، مؤكدا ان (جريمة الخطف وماتسببه من اضرار للناس هي جرائم غير سياسية ولا يمكن القبول بها ونتوقع ان يعود اليها مرتكبها ممن يشمل بالعفو). وتابع الربيعي ان (هناك اطرافا لديها اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص به وخارج القانون تضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بالعفو).

من جانب اخر نجا عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء خطيب وامام جامع الامام ابو حنيفة النعمان عبد الستار عبد الجبار من عملية اغتيال . وقال مصدر في المجمع لـ (الزمان) امس ان (عبد الجبار تعرض الى محاولة اغتيال فاشلة صباح امس من قبل مسلحين مجهولين يستقلون عجلة رباعية الدفع بالقرب من جسر المثنى في بغداد حيث قاموا باطلاق العيارات النارية على موكبه) ، مضيفا ان (عناصر الجيش القريبة من مكان الحادث سارعت الى القاء القبض على هؤلاء المسلحين) ، مؤكدا ان (عبد الجبار بصحة جيدة ولم يتعرض اي عنصر من موكبه الى اصابات), مثمنا (دور الجيش في القاء القبض على المسلحين). وكانت قوة أمنية قد اعتقلت اربعة مسلحين حاولوا اغتيال عبد الجبار. وقال مصدر في تصريح امس إن (قوة أمنية تمكنت من اعتقال أربعة مسلحين حاولوا اغتيال عبد الجبار) . يذكر ان عبد الجبار من اعضاء الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي الذي يضم 25 عضوا من كبار علماء الشريعة والافتاء في العراق.

وقد تشكل عام 2012 بالاضافة الى انه تدريسي في كلية الامام الاعظم وامام وخطيب جامع ابو حنيفة النعمان . الى ذلك وجه رئيس أفغانستان محمد أشرف غني برقية الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تعبر عن حزنه واسفه لحوادث التفجيرات التي استهدفت بغداد عادا نفسه شريكاُ لضحايا التفجيرات. وقال بيان امس ان (معصوم تلقى برقية تعزية من غني بشأن التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة السنك في بغداد). واضاف غني ان (بهذه الحادثة الأليمة أتقدم والشعب الأفغاني لأعبر لكم وللشعب الصديق والشقيق في العراق عن حزننا العميق). عادا (نفسي شريك عوائل الضحايا في حزنهم بهذه الحادثة الأليمة). وكانت بغداد قد شهدت في شهر كانون الاول الماضي تفجيراً مزدوجاً نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في منطقة السنك مما اســفر عن وقوع 24 شهيداً و39 جريحاً كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة فضلا عن انفجار 5 عبوات ناسفة في منطقة الشعلة ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين.