– January 17, 2017

الحشد الشعبي يعيد تأهيل محطة مياه القيارة

المرجعية تبارك إنضباط المقاتلين بالتعامل مع المدنيين

دهوك – سامر الياس سعيد

النجف – سعدون الجابري

تمكنت قوات الحشد الشعبي من اصلاح وتأهيل محطة مياه ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى وتوفير المياه للقرى المحيطة بالمحطة مع تأمينها .وقال آمر لواء الطفوف قاسم مصلح في بيان أمس أنه (وضمن أولويات اللواء هو الجانب الانساني وخدمة المدنيين في المناطق المحررة وتوفير الامن من خلال رفع المئات من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق اضافة الى توفير المواد الغذائية والحرص على توفير مياه الشرب الى القرى في القيارة),واضاف ان (الجهد الهندسي في اللواء تمكن من اصلاح وتأهيل محطة مياه القيارة اضافة الى توفير حماية امنية لها لمنع الجماعات الارهابية من استهدافها لضمان ديمومة وصول المياه الى المدنيين والقوات الامنية). وبارك المرجع الديني محمد اليعقوبي الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها وصنوفها وقوات الحشد في عمليات قادمون يا نينوى، فيما أكد أن أداءهم القتالي والإنساني مفخرة لكل العراقيين.وقال اليعقوبي في بيان امس خلال إستقباله نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في محافظة النجف إن (وجود القيادات العسكرية العليا وسط المقاتلين في الخطوط الأمامية وفي قلب مواقع العدو أمر رائع), مبدياً (إفتخاره وإعتزازه بـإهتمام المقاتلين العالي بالجوانب الإنسانية وإنقاذ المدنيين ومساعدتهم ولو كلفهم ذلك حياتهم، متسامين بذلك عن القواعد التي تسير عليها جيوش العالم فإنها تتوخى سلامتها وتحقيق أهدافها بأي ثمن), وأضاف اليعقوبي أن (هذه الانتصارات والمفاخر ما كانت لتحصل لولا إخلاص المقاتلين وصدقهم في الأداء ووحدة التشكيلات العسكرية والتنسيق بينها، فإن يد الله مع الجماعة، وكان للحشد الشعبي الأثر الكبير في رفع معنويات التشكيلات الأخرى وصمودها وبسالتها وإنهيار العدو وهزيمته في معاقله بعد أن كان يتبجح بمحو المدن المقدسة), واوضح البيان ان (المهندس قدم شرحاً تفصيلاياً عن الإجراءات الأكاديمية والمهنية التي رتبتها رئاسة هيئة الحشد لتأهيل آمري ومراتب القوات للإستمرار في مواقعهم التي هم فيها الآن تقديراً لبطولاتهم ومرابطتهم أكثر من سنتين ونصف وإنسجاماً مع متطلبات القوانين العسكرية بعد سنّ قانون الحشد الشعبي مؤخراً ليكون جيشاً رديفاً للقوات النظامية). قررت وزارة النفط المتمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية و بتوجيه من وزير النفط عبد الجبار لعيبي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع زيادة حصة محافظة أربيل من منتوج زيت الغاز و ذلك لغرض دعم عمليات تحرير الموصل خلال الشهر الحالي لتصبح الكمية 108 آلاف لتر بدلاً من 72 ألف لتر في اليوم . وقال مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته (الزمان ) أمس أن (وزارة تبذل كل ما بوسعها لغرض دعم عمليات تحرير الموصل من خلال توفير المشتقات النفطية اللازمة الى قطعات قواتنا الأمنية و الحشد الشعبي و كذلك الى العوائل النازحة و المناطق المحررة كما هو عهدها لمساعدتهم على تجاوز الازمة في ظل الظروف الإستثنائية التي يواجهوها ), واضاف أن (الوزارة من خلال الشركة قامت على مدى العام الماضي بتجهيز محافظة أربيل بكمية 10 ملايين لتر من زيت الغاز و 23مليون لترمن النفط الأبيض المجاني لغرض توزيعها بين مخيمات النازحين من بينها مخيمي الخاز و حسن شام 1،2 عن طريق اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين ، بالإضافة الى قيام ملاك الشـــــركة بتأهيل المـــنافذ التوزيعية في المناطق التي يتم تحريرها لتعود الى العمل من جديد لتجهيز المواطنين العائدين الى مناطقهم بالمنتجات النفطية) .