– January 17, 2017

العرب ونظرية التطور

العكسي

عبد الكاظم محمد حسون

كثير من الفلاسفة العالميين يعولون على، القوانين الطبيعة التي تتحكم في المجتمع والفرد وتأثيرها على تطورهما، ومن هذه القوانين ، حسب اعتقاد الفلاسفة هو قانون التطور الطبيعي للحياة والمجتمعات مقارنة بالزمن حيث أحوال الناس تتغير إيجابيا نحو الأحسن مع مرور الزمن ،فانسان اليوم أكثر تطور (لا اقصد التطور ضمن نظرية دارون ، ان الانسان اصله قرد وانما أقصد تطور القابليات والعقليات ) من إنسان الأمس على كافة المستويات ومنها التطور العقلي والثقافي والتطور الحضاري والنتيجة نجد أن الحياة تغيرت وان وسائل العيش تحسنت لما رافقها من تطور البناء والطرق والتعليم والنقل ،وسرعة الاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من مفاصل الحياة ، وحتى العلاقات البشرية بين البشر انفسهم وبين البشر والحاكم ، والبشر والطبيعة قد تغيرت وأصبحت علاقة لا تقوم على الاضطهاد والاستغلال والمنفعة الضيقة ، وانما هى علاقة القصد منها خدمة المجتمع والمواطن وحتى البيئة ، ولذلك نرى العالم اليوم يشهد نهضة في كافة المستويات حيث غزو الفضاء وتطور الصناعة والاختراعات وإنشاء الأبنية التي تعانق السماء والانفتاح الثقافي وقبول الاخر وقوانين حماية الحريات الشخصية والشفافية في عمل اجهزة الدولة وعدالة القوانين والقضاء ، ومحاسبة الفاسدين ، ولكن مع الأسف لكل قاعدة شواذ فعلى الرغم من كوننا نعيش في القرن الواحد والعشرين ورغم كل هذا الإشعاع الحضاري العالمي وتوفر وسائل الاتصالات العالمية التي جعلت من المعمورة قرية صغيرة ، نجد ان العرب يسيرون في الأتجاه المعاكس .

ونرى ان كل المفاهيم الطبيعية للعالم اصبحت في عيون العرب مفاهيم رجعية واصبحت مفاهيمهم هي الاكثر تطورات حسب اعتقادهم واهمين ، والتي تتضمن خنق الحريات وتهديم الاثار الحضارية التي تعكس قيمة هذه الامة وتسويتها بالارض وقصف المدن عن طريق الارهاب او قصف الطيران لدول التحالف العربي او التحالف الاجنبي كما يحصل في اليمن والسورية وليبيا وغيرها من بلداننا العربية ، او تفجيرها بساكنيها وتحويلها الى ركام وقطع الاعناق بسب الاختلاف في الرأي والمعتقد وسبي النساء وتهجير المخالفين والغير مخالفين اصبحت سمة هذا العصر لدينا نحن العرب .

فعندما العالم يهتم بالطفولة نجد أطفالنا مشردين ، وعندما العالم يهتم بالتعليم بوصفة اساس التقدم نحن نحضر على أطفالنا التعليم باعتباره بدعة وندربهم على حمل السلاح وتبنيى مفاهيم الكراهية ، وعندما العالم ينصف النساء نجد أنفسنا نسبيهن ونبيعهن في أسواق النخاسة ، وعندما العالم يهتم بالحيوانات ويشكل جمعيات للرفق بالحيوان ، نحن العرب لا نحترم الحيوان فقط ، بل لا نحترم الانسان ودمه حيث يذبح من الوريد إلى الوريد او يحرق بالنار وهو حي ، لأتفه الأسباب ، ليعكس مدى وحشتينا وقباحة أفعالنا ، وعندما العالم يعمل ليلا نهارا على تطوير واختراع وسائل النقل الحديثة من طائرات وسيارات ليجعلها اكثر راحة وسرعة لبني البشر ، نعمل نحن العرب على أستخدمها كوسائل للتفخيخ لقتل المدنيين من النساء والاطفال من خلال التفخيخ والدهس ،لقد أصبح للعرب نظرية خاصة بهم للتطور وهي عكس النظرية العالمية الطبيعية التي تحتم تطور قابليات الانسان وعقليته وخلق عالم متحضر اكثر مدنية واكثر رقي، وذلك من باب (خالف تعرف) ، وهي نظرية الرجوع إلى الماضي والى العصور الغابرة بكل امراضها وتخلفها والرجوع الى السلف (الصالح )من خلال نصوص دينية ما أنزل الله بها من سلطان …متى نصحوا نحن العرب من سباتنا ومتى نتحرر من عقليتنا المتخلفة المبنية على الجهل والهيمنة والكراهية والثأر وتشويه الدين واستغلاله لمصالح خاصة ، والعلاقات القبلية خاصة المتخلفه منها . ومتى نسير ضمن الركب العالمي لنكون أمة حية كباقي الأمم ، علما أن الله منحنا كثيرا من الامتيازات التي لا تمتلكها اغلب الامم من ثروات طبيعية وقيمة ثقافية ودينية وموقعا متميزا وجغرافية اكثر تميزا ولكن مع الاسف نحن في اخر الركب فالثروات الهائلة التي وهبنا الله اياها لا تصرف الا على الحكام والاسلحة التي نتقاتل بها مع بعضنا ،فنحن دائما بامتيازة الاخوة الاعداء .