حامض ترامب

– January 17, 2017

شامل حمدالله

لم اجد استعدادا ترقبا وانتباه لرئيس سبق كما هو الحال مع دونلد ترمب، حكومات وشعوب تترقبه كما الشتاء بلا دفء للخائفين منه، وانتقام من الله سيملأ الارض من جوع الذين استبدوا، هكذا يراه المريدون.

ترمب لا يتورع عن اطلاق الفاظ لم تعتدها اعراف المجاملات الدولية. فأوروبا عنده اصبحت مطية لألمانيا، ولا يقف عن حد التلميح لطلب التعاون بل يخصص تكليف دفع اموال المناطق الامنة للشمال السوري من الخزانة الخليجية.

التاجر الاشهب وصف قرار دخول العراق بانه جاء ليعكس فوضى الفكر الامريكي مشبها الحدث برمي الحجارة على خلية نحل!

لا انكر انني اتفهم كمتابع، ان يقوم الجديد بكثير من الاشياء ليقطع شعرة التذكر للقديم، جاء ترمب وذهب باراك اوباما، انتهت فترة الانهاك والاستنزاف بين التكفير ومعاركه والاقتصاد ونشفانه واوباما الاسمر الرشيق المنحدر من صرخات اسلام داكن في زوايا الارض حكت للناس عن تعاليم للمساواة، ذابت عند الفتى الذي لم يصرح الا ليقول انه انسان في مجتمع ومسؤوليات لا يقبل بعاطفتها مكتب بيضاوي، الان سيتحقق المثل الدارج” جرب غيري وشوف خيري”

لقد جاء التاجر القاسي، الكبير بالعمر، الذي يعكس كلامه وانفعالاته خطا يعير به الغربيون الشرقين اذا ماقدموا رئيسا من اليمين، الان جاءكم اليمين الامريكي، بحركاته جسدا وروحا ومطالب، واضح كداعية سيجارة مارلبورو بالراعي المدخن وسهول ترمح فيها خيل وحشية روضتها سياط لابسي الجينز ومسدس سميث.

الذين قدموا فكرة شراكة جديدة للشيخ الرئيس، لم يجاملهم الرئيس القادم من مكاتب المقاولات والسمنت وامتصاص العمال ساعات صب الخرسانة التي تركت عليه جواب الكد لسحب الدولار من اي جيب يبحث عن اي شيء، فكل شيء ثمن ولابد من وضع ربح.

رغم كبر عمره، الا انه من طراز الكبار الذين لا يقيمون للعمر مقام هدوء وتأن ومثل هذا النوع يبقى فيه شيء من الشر والقساوة ولو بحركة شفة او بنظرة عين، فما بالك وقد اصبح رئيسا.

كثير من رؤوساء ومنهم امريكون عملوا بالتجارة، لكنهم لم تفضحهم الحرفة خلال الوظيفة الخطرة في واشنطن، الا ترمب الذي اراد نقل مكتبه الرئاسي ليوضع في غرفة جدرانها تاريخ سوق.

بأستثناء المتضررين من هدوء اوباما والمستفيدين من تعقله، فأن ترمب يفرم اللحم بالقول قبل ان يشرع بالفعل، لكنه يضع كلف جدوى مالي وتخمينات تأجير ادواته السياسية، وللطالب ان يقبل او لا.

الرئيس الحامض المذاق سيتعامل او بالحقيقة ابتدأ بالتعامل كما صاحب المحل والزبون، لا شيء مجانيا ولا خذ اثنين والثالثة هدية.

الناتو عنده تكالف، كم ادفع ولماذا؟

الحرب، مصلحتي فيها اين، لا توجد قيم اسمها الضمير الدولي، بل السوق، دولي ام داخلي.

ترمب سيكون كما مثل عراقي معروف من انه ” حامض …”

اذا دخل في عداوة فببصيرة تاجر

وان احب فبمشاعر سوق

فنصيحة لذوي الالفاظ الكبرى

هذا الرجل ليس كما تتوقعون

فأما ان تقدموا له من يعرف التفاهم

والا فلا فائدة من فهم دون تفاهم.