المطلوب الإسراع في تشريع تعديل العفو

– January 17, 2017

المطلوب الإسراع في تشر يع تعديل العفو

يوم 2017/1/16 صوت البرلمان مشكورا على قبول مشروع قانون تعديل قانون العفو بعد ان كان قد رفضه في المرة السابقة وكان هذا اليوم ايضا موعدا لاجتماع اللجنة الخاصة بدراسة ظاهرة الخطف برئاسة رئيس الوزراء ووضع الحلول التي تؤمن الوقوف امام هذه الظاهرة لا ســـيما وان قانون العفو الذي شـــــرعه البرلمان يوم 2016/8/25 تضمن شمول جرائم الخطف بالعفو الامر الذي ادى الى اطلاق سراح عدد من الخاطفين وادى الى رسالة سلبية بحيث يغامرون في ارتكاب جرائم خطف جديدة طالما ان هذا العفو طال الخاطفين وعلى امل ان قانون العفو الجديد سيشمل الخاطفين ايضا وهذا تحريض وتحفيز لارتكاب هذه الجرائم التي اصبحت ظاهرة مؤلمة وكم كان موفقا مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة سابقا بحيث لم يتضمن شمول جرائم الخطف بالعفو لكن البرلمان تولى ادخال هذه الجرائم في قانون العفو وشمولها به واذا كان بعض اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية يتذرع بان جرائم الخطف كانت لاغراض عشائرية وقبلية فهذا غير مقبول اطلاقا فجريمة الخطف خطف ويعاقب عليها بصرف النظر عن اغراضها لا بل يجب تشديد عقوبة جرائم الخطف القبلية والعشائرية اذ لا توجد حصانة او ميزة يقررها الدستور او القانون للعشائر والقبائل في ارتكاب الجرائم واذا كان بعض اعضاء اللجنة القانونية يقف امام مشروع قانون التعديل بحجة السريان على الماضي ورجعية القانون دون ان يلاحظ ان الماضي والرجعية يتعلق بالجرائم والعقوبات اي يتعلق بالقانون الجزائي ولا يتعلق بقانون العفو فهنالك فرق بين القانون الجزائي وهو قانون العفو لا سيما وان المادة (19/عاشرا) من الدستور منعت سريان القانون على الماضي عندما يكون قانونا جزائيا اي قانون عقوبات اي جرائم وعقوبات ولم تمنع هذه المادة سريان قانون العفو على الماضي لا بل ان اصل العفو يسري على الماضي لانه يتضمن العفو عن جرائم مرتكبة سابقا فالعفو يتعلق بانقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة وسقوط العقوبة وانهاء المسؤولية في حين ان المواد الاولى والثانية من قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 منعت السريان على الماضي بالنسبة للجرائم والعقوبات فقط اي انها تعاضد احكام المادة (19) من الدستور وكذلك ما قاله البعض اذ ان هنالك 300 شخص شملوا بالعفو فان هذا غير صحيح لان البيان الرسمي للسلطة القضائية الذي صدر قبل يومين والذي اعلنه كبار قضاة السلطة القضائية ذكروا ان عدد المشمولين بالعفو يصل الى 7000 شخص وليس 300 شخص كما ذكر رئيس اللجنة البرلمانية القانونية لذلك فان الموضوع يتطلب سرعة تشريع مشروع قانون العفو وان يكون تشريعه بالصيغة التي ارسلتها الحكومة وليس تعديل احكام مشروع التعديل بحيث يفقد قانون التعديل هدفه ومقصده في عدم فتح المجال واسعا امام من ارتكب جريمة الخطف وهذه مسألة مقبولة بالنسبة للموضوعين الذين اكدت الحكومة عليهما في مشروع التعديل وهو الخطف اولا وجرائم داعش ثانيا وما سواه من جرائم اخرى بالامكان شمولها بالعفو كون الاصعب والاشد هو جرائم داعش وجرائم الخطف وهذا ما نتمناه على مجلس النواب الموقر لا سيما وان الاغلبية مع تشريع التعديل .

طارق حرب

بغداد