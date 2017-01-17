– January 17, 2017

في سنوية الراحل كاظم دوحي

سرعان ما تمر الايام لتحل علينا ذكرى سنوية رحيل زميلنا الطيب “ابو سحر” ذلك الانسان المثقف ، البسيط، المرح، المحبوب، هكذا هو عند الجميع ،وكل زملائه في الجريدة يتذكرونه ،ويسترجعون مواقفه الطريفة والنبيلة ،وكل المراجعين للجريدة حينما يزورونها الجريدة لغرض الاعلان يتوقعون رؤية ابو سحر بحسن استقباله وأبتسامته واحاديثه الشيقة وحينما نبلغ بوفاته يصيبهم الوجوم والحزن ، ويظلون يمدحون بأخلاقه وطيبته ، وكلامه الجميل ! حقا انها خسارة كبيرة ان تفقد انساناً كان يملأ المكان ضحكا ومرحا وحيوية.

سرعان ما تعرفت عليه كانت صداقته لي من دون تعقيدات لأن الراحل ابو سحر سرعان ما يذوب في قلوب الناس،وقد وجدت فيه الوداعة والمحبة الصادقة، وكنت كلما تعمقت في معرفته ، كلما أزددت يقينا بأنه الصديق الذي يجب أن أعتز بصداقته ولا أفرط فيه، وهكذا توثقت عرى صداقتنا فامتدت الى أبنائه الاعزاء.

كان الفقيد محبوبا من زملائه ويملك خزيناً من الذكريات عن عالم الصحافة ولديه ذاكرة قوية بأدق التفاصيل، متسامح حتى لمن أساء اليه لذلك ليس له اعداء والجميع أصدقائه، حينما جاءنا مندوبنا من كربلاء ، وسأل عن ابو سحر ، قلنا له لقد توفى! فقد الرجل عقله ، غير مصدق الخبر، فخرج مسرعا من الجريدة ليقرأ لافتة عزائه المعلقة في بوابة الجريدة فما كان منه الا أن يضرب رأسه بالحائط عدة مرات واجهش بالبكاء!

صديقي ،الجريدة حتى الان لم تتعود على غيابك ،الجميع يتذكرونك من رئيس التحرير الى كل الزملاء ،ابو سيف يوميا يذكرني بك مع كل صعوبة تواجهنا ، ويقول لي الله يرحمه كم كان مجتهدا ومخلصا في عمله ، كان يعمل بدون تذمر او شكوى ،رئيس التحرير كلما تذكره يهز برأسه متحسرا على فقدانه، اما انا فمشكلتي حينما اكون في الجريدة اجلس على الكرسي والطاولة التي كنت تجلس عليها !، وتبدأ ذاكرتي تسترجع كلماته وضحكاته ومزاحه ،وتنحصر في عيوني الدموع وبث الشجون، في ذمة الخلود يا ابا سحر ،وفي ذمة الوفاء يا أعز الأصدقاء يا أخي “كاظم دوحي”.

حمدي العطار

بغداد