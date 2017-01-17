– January 17, 2017

كيف نكون سعداء؟

هند الحافظ

) ان قرأتي لبعض المواضيع التي تتناول رغبة الكثير من الناس في السؤال عن ماهية السعادة ؟وكيفية الحصول عليها ؟جعلتني افكر ملياً في هذا الموضوع ان هذا الامر نسبي يختلف من شخص الى اخر..فمن منا لايبحث عن السعادة … ومن لم يقضِ اجمل ايام عمره متوهما انه سيجدها ؟لكن حقيقة الامر اننا نستطيع ان نكون سعداء ..وانها لاتحتاج الى كل ذلك العناء ،وان الوصول اليها ليس بالامر العسير …فلقد اثبتت دراسة امريكية ان للعوامل النفسية تأثير بالغ في رفع مستويات الشعور بالرضا .. كالقناعة والثقة بالنفس حيث تدفع الشخص الى مستويات وآفاق جديدة.. كما وان للافكار المسيطرة علينا لها تأثير في تكييف حياتنا ..فاذا راودتنا افكار سعيدة كنا سعداء واذا تملكتنا افكار تعيسة اصبحنا تعساء واذا ساورتنا افكار مرعبة غدونا خائفين جبناء وكذلك اذا تملكنا الخوف من المرض نمسي مرضى سقماء واذا ندبنا حظنا لاحقنا شبح سوء الحظ والفشل مدى الحياة … فالسعادة تأتي من داخلنا ونتيجة لرغبتنا بأن نكون سعداء , وليس لاي مؤثرات خارجية علاقة في أجتلابها …كما وان الرضا بحياتنا على عِلاتها. وسلبياتها وعدم التفكير بما لم نستطع الحصول عليه كلها امور تؤدي الى الاحساس بالقناعة … وتؤكد بعض البحوث التي أُجريت في هذا المجال ان للعلاقات الاجتماعية والروابط العائلية الوطيدة وكذلك تقديم المساعدة للاخرين وممارسة التمارين الرياضية وتدليل النفس والابتسامة في وجه الاخرين ومسامحة من يخطئ كلها امور تساهم مجتمعة في تعزيز شعورنا بالسعادة والحفاظ عليها … واهم كل ذلك هو الشعور بالامان والاستقرار هذه جملة امور لم نكن ندرك انها السبب الرئيسي في جعلنا سعداء .