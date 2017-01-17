– January 17, 2017

اكاديميا

ظافر قاسم آل نوفة

الاختلاف + الضغينة = نتيجة التحاور

هذه ليست عملية حسابية او نتيجة فيزيائية كما مبيت في اعلاه ، وربما تكون حصيلة اجتماعية نتيجة المشاهدات اليومية التي نشاهدها ونمر بها في واقعنا الحالي ، فكل متحاور يقدم دفاعاته عن طرحه وقد يرفعه الى (التقديس) ويفرض على الاخر ان الايمان به وألا سوف يخرج من الملة ويقبع خالدا مخلدا في دركات جهنم السفلية ، والمصيبة (اعظم) عندما تعلم بان هذا الرأي هو مجرد معلومة قراها في كتاب او سمعها من احدى القنوات الفضائية او ربما طرقت مسامعه من شخصا عن طريق الصدفة .

صديقين تبرعا بطريقة عفوية ان يكونا بطلين لمشهد تحاوري من هذا القبيل ، اذ صدحت حنجرة احدهم على شخصية ما ووصفها بأنها (اكاديمية) وأعقبها بتعريف لم ينتهي منه الا ووضع الاخر حواجز (كونكريتية) له وفرض عليه الوقوف طويلا ليتسنى له ابداء ما يعرفه حول هذا المصطلح وهذا الاخير ايضا لم يستطع انهاء كلامه ، واستمرت العراقيل في الكلام لمرات عدة ، حتى غاب عنا كيف ألت اليه الامور .

فضلت عدم الاشتراك في هذا (التحاور) بين الصديقين لكي لا اخرج عن (الملة) وتغلق جميع ابواب التوبة في (وجهي) وفضلت التغريد بعيدا عن السرب لعلهم يسمعون تغريدي هذا .

(الاكاديمية) مؤسسة فلسفية اسست من قبل (افلاطون) في مكان يسمى (اكاديميا ) ويعود تسمية المكان الى بطل اغريقي اسطوري يدعى ( اكاديميوس) وكان هذه المنطقة محمية او حرم مقدس يتبع لإلهة (اثينا) ، وفي العصر الحديث استخدم هذا المصطلح لوصف مؤسسات التعليم العالي او ما يعرف باسم (الجامعة) ، وهذا ما تم التعارف عليه او اكثر اتفاقا بين مختلف الاوساط .

ولكن …وآه ..من كلمة ..ولكن ……….

عندما بدأ (افلاطون) وبعض الفلاسفة يتحسسون من حكام (اثينا) بان مدارسهم بدأت تهدد مصالحهم وأركان حكمهم وأنهم كانوا يبيتون النيات السيئة لهم قرروا فتح مدارس في منطقة (اكاديميا) تعلم الطالب امورا لا يفهمونها ويتخرجوا اصحاب شهادات لا فائدة منها لكي يبقوا ومدارسهم الفكرية هي الراجحة ولا يدخلون فيها إلا من يجدون فيه صفات النباهة والفكر .ارجوا التماس العذر من الصديقين لأننا لم ندخل معركتهما (الجدلية) لسببين : احدهما اننا لا نريد ان نخسر احدهم ،والثانية خوفا من خروجنا من (الملة) .