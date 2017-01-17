– January 17, 2017

كلام x كلام

عاش مفلساً ومات

فيصل جاسم العايش

في رسالة من الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب الى الشاعر اللبناني يوسف الخال يقول له فيها: (انني في فقر مدقع. انني مفلس. مفلس تماماً. قاتل الله الشعر لانه لا يشبع من جوع ولا يكسي من عري).

انها رسالة مفجعة وحزينة. ان تكون حال شاعر رائد من كبار رواد الشعر العربي الحديث تفصح عن حالة العوز والاملاق التي كان يعيشها ابان مرضه وهو في ايامه الاخيرة مرمياً على سرير في احد مستشفيات الكويت وليس في مستشفى وطنه الذي كتب له اروع القصائد والترانيم. قاتل الله الشعر، نعم فهو ليس من شعراء المنابر وجداول المناسبات طمعاً في الحصول على جائزة من حاكم او وزير ولم يعرف عنه تملقه من اجل الحصول على حفنة من الدنانير بل ظل مفلسا لا غنى له سوى غنى الشعر الذي لم يشبعه من جوع ولم يكسه من عري.

لم يمتلك في حياته بيتاً ولا عربة نقل فقد ظل بيت اجداده في جيكور هو ملاذة الاول والاخير ولم يبع تاريخه ووهجه الشعري وقدرته الفذة لاحد طمعاً في مكسب مادي مكتفياً براتب ضئيل قطع عنه حين ترك الوظيفة باحثاً عن شفاء له من امراضه المستعصية!

قد كان يعرف معرفة حقيقية انه كان باستطاعته ان يكون كما كان اجداده الشعراء شحاذون على ابواب الخلفاء والامراء والوزراء، بل وحتى من معاصريه ومجايلبه ولكنه كان ابي النفس يرى ان للشعر غاية هي غير غاية التكسب به في دواوين الحكام وذوي الجاه والسلطة، ولكن الذي بقي لدينا من السياب هو اغنى من كل قصائد المتكسبين بالشعر واعظم وارقى في سلم الحياة والحضارة والمعرفة من المعبد الغريق الى شناشيل ابنة الجلبي وهو صاحب لقلب الذي تغطي مساحته مساحة جسمه الضئيل.رحم الله السياب شاعراً وسيرة ورائداً ومحدثاً طفرة رائعة في مسيرة الشعر العربي ومؤسساً لنقلة كبيرة في الشعر العربي المعاصر تجاوزت آفاق ابي الخصيب الى كل ربوع الوطن العربي ومؤثراً في انقلاب لم يجرؤ عليه سواه في بينه النص الشعري شكلاً ومضموناً.