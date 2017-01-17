– January 17, 2017

القواعد الأخلاقية في العقيدة العربية

خالد محسن الروضان

ان من عقلانية التشريع الاسلامي لقاؤه مع سائر الشرائع الوضعية ومبادئ القانون الطبيعي في النص على قواعد اخلاقية تحكم العلاقات المجتمعيه والدوليه ومن هذه القواعد:

1-اباحة الحرب الدفاعية دون الهجومية لان القاعدة ان الحرب الدفاعية مأذون فيها من دون الهجومية (1) وقد عززت هذه القاعده ايه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير39 الذين اخرجوا من ديارهم بغير الحق الا ان يقولو ربنا الله الحج 39- 40 كما وردت هذه القاعده الاخلاقيه في أية اخرى كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين (البقرة190 ) وفي ايه اخرى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين (البقرة 194) وفسرت هذه الايات لاتقاتلوا من لم يقاتل ولا تقاتلوا على غير الدين من هنا يتبين لنا ان الشريعة الاسلامية، من خلال هذه القاعدة، تحرم كل حرب اعتدائية ولاتبيح الا الحرب الدفاعية دفاعاً عن المبادئ العادلة. ومن هذه المبادئ العادله الحرب التي تسترد بها الاوطان السليبة كقوله تعالى واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل (البقره 191) وابرز مثال لهذه الحروب العادلة في القرن العشرين والحادي والعشرين جهاد الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة ارضه، ومقاومة الشعب العراقي الاحتلال الانكلو-امريكي وطرده خائباً من العراق، ومكافحة الشعب العراقي للارهاب وحرب تحرير المدن والبلدات العراقيه من داعش وقواه الظلاميه الباغية.

2-قاعدة قبول السلم: وتعتبر هذه القاعده من اهم القواعد القانونية الدولية عندما يجنح احد الاطراف في الحرب الى السلم، وهذه القاعدة واردة في الاية الكريمة وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (الانفاذ 61 )

ومضمون هذه القاعده اعتبار الحرب هي الاستثناء والسلم هو الاصل في العلاقات الدولية ومعنى ذلك ان دعوك الى الصلح فاجب الطرف الثاني. وقيل ان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى فقاتلو المشركينالخ الا ان ابن العربي رد هذه بأن شروط النسخ معدومه فيها (3) لكن اشترط ان يكون عقد الصلح بارادة مشتركة ولم يستند الى ارادة واحدة لذلك قيدوا نقضه قبلة المدة بوجوب الاتفاق عليه.

3-قاعدة نفي الظلم:تقوم الشريعة الاسلامية منذ نشوئها على قاعدة نفي الظلم من جميع العلاقات الاجتماعيه وشؤون الحياة العامة والخاصة.

لذلك لاتعترف الشريعة بما تقره المعاهدات الاقليمية والاتفاقات الدولية ماكان ظالم فيها من شروط او جائر فيها من قرارات عندما تصدر من المحافل الاقليمية والهيئات والمنظمات الدوليه، كما يجري الان في القرارات الدوليه للتدخل في شؤون الدول والاعتداء على شعوبها كما جرى في الاحتلال الاميركي للعراق سنة 2003 والاصل في هذه القاعدة قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق (الاعراف-33 ) فسر ابن العربي البغي بأنه تجاوز الحد ( 4) وعن ابن عباس قوله لايلزم الوفاء بعهد الظالم فاذا عقد عليك في ظلم فانقضه.(5)

4-العدالة في الامة الوسط: ان العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسود الجماعات المختلفة يحكمها مبدأ الامة الوسط الذي وصف الله تعالى الامة العربية والاسلامية بقوله وكذلك جعلناكم امة وسطا (البقرة: 143) وقد جاء في تفسير هذه القاعدة في احكام القرأن لابن العربي ان الوسط في اللغه الخيار وهو العدل.(6)

والقاعدة في هذا المبدأ هي قوام المثل الاعلى في قواعد القانون الدولي حين يستنبط من الشريعة الاسلامية وهي المعيار الذي يحكم القرارات والمعاهدات الدولية وهذا ما اكدته رسالة الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم قبل عدة قرون من انه لايشهد الا العدل ولاينفذ على الغير قول الغير.

وقد تجسدت العدالة في الامة الوسط في رسالة الرسول صلى الله عليه واله وسلم بين المهاجرين والانصار واليهود بمكة التي اكدت ان الامة الوسط هي التي تسعى الى التعايش السلمي والتعاون بين الناس في السلم والحرب وحفظ الامن وضمان استقلال الدول وسيادتها وتعد هذه الرسالة وثيقة دستورية من اهم واقدم الوثائق التعاقدية دستور في تاريخ نشأة الدولة والدساتير العالمية قديماً وحديثاً.

تمتاز هذه الوثيقة التاريخية بانها تقوم على اسس اخلاقية عالية كنصرة المظلوم والوفاء بالعهود وحرمان الظالم والخائن من كل حماية فردية او جماعية او قبلية وتحريم نصرة الجاني وايواء امثاله، وحظر الاعراف الفاسدة المبنية على التعصب القبلي والتحيز العنصري واعلان حقوق الانسان وحرية الاديان وصيانة النفس والمال والعرض والامن واعلان مبدأ العدل والمساواة والتعايش السلمي وضمان حرية المعتقد لكل جماعة الا من ظلم نفسه او أثم كما نصت الرسالة الالتزام بمبدأ الحياد وحماية الاقليات القومية، والمساواة في الحقوق والتكاليف، والالتزام بالسلم وتوحيد السلطة القضائية وخضوع المنازعات والمشاجرات للرسول صلى الله عليه واله وسلم وهذه المبادئ العالمية التي وجدت قبل عقود طويلة من نشأت المنظمات الدولية والدساتير المختلفة يتضح لنا ان هذه الرسالة تقوم على عدة قواعد وعناصر اهمها توحيد جهود العرب الدفاعية والهجومية ضد المعتدين واقامة الصلات والعلاقات على اساس من تحالف قوامة التناصر في الحرب والسلم، وقيامها على اسس ثابتة وقواعد خلقية جديدة وصهر الجماعات في وحدة واحدة، والامتناع عن التعصب القبلي على اساس من العصبية القبلية والتأكيد على ان سلطة التشريع والقضاء والتنفيذ راجعه الى رئيس الامة ان التضامن الاجتماعي مسؤول عن سد كل حاجة واصلاح 7 يستنتج انها تصلح لكل زمان ومكان ويصح ان يطلق عليها انها قواعد تمثل مايقال ان القانون ابن الحياة.

فلماذا لاتعتمد من منهج في ادارة الدولة وتسير شؤون الناس في العراق ونتخلص من التخبط والمزاج الشخصي الذي اوصلنا الى حافة الهاوية ودمر كل مرافق الحياة باشاعة الفوضى والفساد.

الهوامش

كتاب محمد صلى الله عليه واله وسلم المحامي الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

1-خزانة الفقه، ابو ليث السمر قندي ص372

2-احكام القرأن مجلد 1 ابن العربي ص104

3-المصدر نفسه مجلد 2 ابن العربي ص864

4-المصدر نفسه مجلد 2 ابن العربي ص773

5-احكام القرأن مجلد 1 الجصاص ص79

6-احكام القرأن مجلد 1 ابن العربي ص40

7-نصوص قرأنيه دكتور صلاح الدين الناهي ص.133