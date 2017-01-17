– January 17, 2017

الموت يغيّب صديق الأطفال ممتاز البحرة

غيب الموت امس رائد رسوم الأطفال ، ممتاز البحرة في سوريا ، الذي يعد احد من أعمدة هذا الفن في الوطن العربي عن عمر ناهز الـ ثمانون عام .

بدأت مسيرة الراحل ممتاز البحرة مع نهاية الخمسينات كرسام للكاريكاتير قبل أن يتفرغ لرسوم الأطفال في مجلة أسامة عند تأسيسها عام 1969 ? ليتم تكليفه فيما بعد بإنجاز رسوم الكتب المدرسية السورية منذ السبعينات وحتى منتصف التسعينات. وأثرى البحرة مكتبة الطفل العربي بالمجلات المتخصصة، وآلاف الكتب والمناهج التربوية من الرسومات المتقنة بأسلوب فني متفرد جمع بين جمالية الشكل وبراعة توظيف استخدام اللون وقوة الخط، ما جعل رسوماته وشخوصه تعيش في مخيلة أجيال السبعينيات وحتى اليوم كباسم ورباب ومازن وميسون في المناهج الدراسية، وشخصية عمو حسني وشخصية الطفل العربي أسامة ،وعمل مع كادر مجلة أسامة في نهاية الستينات.

ساهرة رشيد