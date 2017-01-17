– January 17, 2017

حرمان الزوراء من القمة يشعل المنافسة الممتازة

النفط يستعيد الصدارة عبر بوابة الجنوب والأمانة تتعثّر أمام البحري

الناصرية – باسم الركابي

عاد ايمن حسين فربقه النفط للصدارة بعد 72 ساعة من خطفها من قبل فريق الزوراء بهدفه المتاخرد85 في مرمى نفط الجنوب في اللقاء الذي جرى امس الاول في البصرة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة قبل الاخيرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده 33 نقطة متقدما ويلزم الزوراء التراجع وصيفا وربما الى الموقع الثالث اذا ما نجح الطلاب في اختبار الميناء الذي يكون قد جرى امس في البصرة

ويدين النفط بفوزه للاعب ايمن حسين قبل ان يشعل الصراع في مواقع سلم الترتيب عندما حسم اللقاء المذكور ونجح وعاد للموقع المفضل قبل ان يتمتع به النفط مجددا ليقلب كل التوقعات ونجح لاعبو الفريق في السيطرة على مسار اللعب والوصول الى منطقة البصرة وكادوا ان يحققوا التقدم في وقت الشوط الاول امام الكرات الخطرة والحاجة الى من يتعامل معها بدقة قبل ان يخرج الفريقان للاستراحة ويعودا لتكملة الشوط الثاني عندما خطف النفط المبادرة الهجومية واستمر يقودها وهدافه والدوري ايمن حسين والتي اثمرت عن تسجيل هدف الفوز والمباراة والصدارة وعكس قوة الفريق وحسن التعامل مع المباريات فيما اكد صاحب الهدف جدارته في ان يتصدر قائمة الهدافين بعشرة اهداف مانحا فريقه اغلى ثلاث نقاط دعم فيها اهداف السفرة الطويلة التي تحققت وفوائدها التي اسعدت ادارة السلطان بعد النتيجة الاهم خلال الفترة الحالية لتاكد قوة النفط والمرور من البصرة عبر مخطط حسن احمد والعودة بالفريق للواجهة كمدرب ينجح في افضل مهمة للنفط الذي زاد من حظوظه في انهاء المرحلة الاولى عند موقع الصدارة

البقاء في موقعه

وسيبقى النفط في موقعه مع نهاية الجولة الحالية والدفاع عنها بقوة في الجولة الاخيرة عندما يحل ضيفا على بغداد في الجوبة القادمة وكله امل في يحسم النتيجة والبقاء في الصدارة التي استعادها في اسرع وقت من الزوراء محققا الفوز العاشر في اعلى رصيد من النتائج الايجابية من 15 مباراة لعبها للان في افضل موسم للفريق وهو ياتي بالكثير واستمر في تحقيق النتائج التي اظهر فيها قوة كبيرة واخرها التي لم يجد فيها صعوبة مع اهمية المباراة التي قدم فيها اللاعبين الاداء المطلوب في خطوة مهمة جاءت بالوقت المناسب في نتيجة مهمة زادت من اطماعه المرور بها حتى نهاية المرحلة الحالية بفضل الاسماء التي فرضت نفسها كما نشاهدها خلال المباريات التي استفاد منها اينما يلعب كما ظهر امام الجنوب واستحق الفوز في وقت ابدى المدرب حسن احمد فخره باداء اللاعبين وشجاعتهم في حسم واحدة من المباريات الاستثنائية والعودة من بوابتها للصدارة امام الصراع المشتد امام خمسة فرق باحثة عن الصدارة تنتظر الجولة المقبلة لان فارق النقطة والاهداف مع للنفط الذي دافع عن مواقعه كما خطط المدرب ورفع عطاء عناصره التي استمرت تلعب بمزاج رائق وتترك

المتربصين خلفه

فوز النفط اكد استحقاقه في المنافسة بعد العودة لمكانه المتميز رغم الملاحقة الشديدة من قبل خمسة فرق تختزل فارق النقاط من جولة لاخرى قبل ان يعبر عن رغبته في الامساك بها عبر جهود اللاعبين التي تظهر في كل الاوقات وكسر المواجهات الصعبة ويفرض الفريق تفوقه في مهمة لم تكن سهلة تمكن من الفوز بعد اداء جيد متخطيا حاجزا صعبا عندما عكس تفوقه عبر قدرات عناصره التي تواصل التقدم اينما تلعب وتعكس دورها في حسم المواجهات وحصد النقاط التي وفرت امامهم فرصة التقدم والصدارة التي عاد اليها بعد ان ضرب موعدا مع الفوز الذي عاد به من البصرة في حالة تفوق وفوز مهم اكد فيه الفريق الذي لايقهر بعد ان سجل الفوز في عشر مباريات جاءت على فرق السماوة وميسان والكرخ والبحري والحدود وزاخو والكهرباء وكربلاء ونفط الجنوب وتعد انجازات قبل ان يعززها في مهمة صعبة زادت من قوته في السير بالاتجاه الصحيح ووجه الضربة للزوراء والزامه على ترك الصدارة التي يريد ان يحصنها النفط من خلال مواصلة تحفيف النتائج بعدما رفع الفريق شعار التحدي الذي يجسده من خلال الارتقاء بالمستوى والمنافسة وحسم المباريات كما ينبغي

حرص النفط في ان يبقى في المقدمة بعد حرمان الزوراء من الصدارة حينما نجح بقوة في ادارة الامور في ملعب جذع النخلة وخطف النتيجة في الوقت القاتل عندما تمكن ايمن حسين من التسجيل وهز شباك الجنوب الهدف الذي منح الفريق كل الفوائد التي خطط لها حسن احمد عندما تعامل مع ظروف اللعب واهمية النتيجة وما يمر اصحاب الارض من وضع متدن دفع بعلي وهاب ترك المهمة مع الاخبار التي اعقبت خسارة النفط عن تقديم رئيس النادي محمد ولي استقالته جراء تراجع النتائج التي زادها ضررا فوز النفط وعاد بكامل العلامات والصدارة الهدف اذي سافر ولعب من اجله الفريق وتجاوز واحد من الملاعب البصرية الصعبة معوضا خيبته امام الميناء الدور الثالث الخسارة التي كانت درسا بليغا للنفط عندما انطلق بعدها في مسيرة لم تتوقف للان مع فريق يواصل تقديم النتائج ليكون اقوى الفرق من خلال وجود اسماء شبابية تؤدي بشكل مقبول

استمرار الفريق بالعطاء والنتائج وظهر خارج التوقعات عبر التعامل مع المشاركة ولازال يقدم افضل مالديه من خلال موجود اللاعبين الشباب مواصلة مبارياته الممتعة ويمر بأفضل ايامه بفضل جهود اللاعبين في نسج النتائج الاخيرة والاداء والموقف الذي عززه بفوزه المستحق على الجنوب في رحلة التحدي التي لم تكن سهله خصوصا والجنوب اوقف اغلب الزوار كما حصل مع الشرطة والنجف والزوراء حتى مع تراجعه الاخير الذي تسبب بترك علي وهاب المهمة التي تولاها لاعب ومدرب الميناء السابق عمار عبد الحسين الذي يعمل مع اللاعبين على تحسين موقف ونتائج الجنوب التي تراجعت بسرعة في الفترة الاخيرة وزاد منها مشكلة النفط عندما الزمه التخلي عن النقاط وتقبل الخسارة

تقدم النفط

اكثر من سبب يقف وراء تطور الفريق منها استقرار الجهاز التدريبي والبقاء بقيادة حسن احمد من الموسم الماضي ويمر في افضل اجواء العمل والمدرب الاول الذي يستمر ويقضي هذه الفترة مع الفريق ونجح في انتدابات افضل اللاعبين الذين مروا الى تمثيل المنتخبات الوطنية قبل ان تعطي ما لديها للفريق في مسيرة ناجحة لاقت ترحيبا من المراقبين واحترام الفريق لانه خارج الفرق المرشحة للقب الى ما قبل بداية الموسم قبل قلب التوقعات وكل شيء يسير اليوم لمصلحة النفط كما نراه في مشهد سلم الترتيب

وجود اغلب اللاعبين سوية من الموسم الماضي وتعزيز الموجود منهم في الموسم الحالي زاد من حالة تطوره في تقديم الاداء المناسب والذي قاد للنتائج التي تميز فيها بعد رفع شعار التحدي لتسير الامور بالاتجاه الصحيح حيث المستويات المستقرة في اغلب مبارياته اذا لم تكن جميعها حتى مع خساراته الثلاث وما يجري الان شيء مهم للفريق الطموح الذي يحرص على تعزيز وضعه والبقاء بموقعه امام رغبة الصراع على اللقب وتغير من يتنافس عليها امام زيادة حظوظ

الفريق المجتهد

حالة انسجام الادارة مع المدرب واللاعبين وتقديم مستحقاتهم دون تاخير ونادرا ما نسمع مشكلة في هذا الامر امام قدرات وإمكانات النادي الذي قد يجد ضالته الموسم الحالي في تحقيق اللقب الاول وهو ما تعمل عليه مع المدرب اما مرحلة اخرى قد تخدم المهمة التي تسير بشكل جيد والمرور بنفس الروح والقوة والجهود الى المرحلة الاخرى عندما سيلعب اغلب مبارياته في ملعبه حيث الميناء وميسان والبحري ونفط الجنوب وهو ما يدعم موقفه في النتائج التي اكثر ما تهتم الفرق بمباريات الارض مع ان النفط ظهر متوازن عند مباريات الذهاب عندما عاد بنقاط الجنوب وقبلها مع ميسان ولانه الفريق المتطور واثبت جدارته بعد السيطرة على المباريات وفي موقف جيد يحرص على تعزيزه عبر تعليق الامال على جهود اللاعبين في توليفة منسجمة وتؤدي بجهود عالية والكل يخدم الكل في مستوى ثابت كما تظهر قيمة النتائج التي يسطرون عليها في حالة غير مسبوقة للفريق الذي على جهازه الفني والاداري الابتعاد عن التصريحات المتشنجة ضد اي طرف كان

ويقول الزميل كاظم العبيدي ما نشاهده من اداء للاعبي النفط في جميع مبارياته شيء طيب بعدما نقلته للواجهة امام ترحيب المراقبين واللعب في ظروف مناسبة ويمر في افصل ايامه ويحقق النتائج التي عززت من استقراره ويشدد على النتائج الايجابية ويواصل فرض سيطرته على المباريات ومواصلة تقديم عروضهم الجيدة في ظل وجود لاعبين يقدمون ما لديهم وهو ما دعم من موقفه وتامين النتائج وعلينا ان نتحدث بصراحة عن الدور الذي يقوم اللاعبين الذين واصلوا التقدم خلال مراحل الدوري ما زاد من اندفاعهم في تقديم مزيد من التالق الذي يعكسه النفط مع عموم الفرق الخروج بالفوائد بغض النظر عن عناوينها والسعي الى استثمار ظروفها والحصول على فوائدها امام مشروع يمر بشكل جيد والتطلع الى تحقيق طموحات المشاركة في ان يظهر من خارج الفرق الجماهيرية في الصراع على اللقب الذي اتوقع ان يكون نصيب كبير للفريق في المنافسة عليه اذا استمر في نسج النتائج وخدمة التقدم اللافت واجد ان هذا يصب في مصلحة المنافسة في ان يظهر فريق بهذه الروحية ويطمح في الحصول على لقب الدوري

النتائج السلبية

من جانبه يكون نفط الجنوب قد اصطدم مرة اخرى في النتائج السلبية التي تراجعت بعد الفوز المهم على غريمه الميناء عندما توقع البصرين ان يكون نقطة التحول والتقدم لكن ما يجري هو عكس ذلك تماما وخارج التوقعات بعدما تعادل مع الشرطة والنجف وسقط امام فريق الحسين وظهرت المشاكل بوجه المدرب الذي لم يقدر على تغير النتائج عندما خسر امام النفط في مهمة حاول ان يخرج بنقاطها قبل ان تزيد الطين بله وتعقد من المهمة امام غياب الحلول وضعف المعالجات ويظهر مصير الفريق في مهب الريح بعد الاخبار الواردة عن قيام رئيس النادي بتقديم استقالته وهي مشكلة قد تطيح بالفريق وتدني مسيرته وللامانة ان الرجل قدم عمل كبير خلال فترته عندما قدم عدة فرق ونجح في استقطاب عدد من رياضي البصرة لكن يبدو مسيرة النادي تاثرت بالازمة المالية التي باتت تشكل التحدي امام الكل حيث تدهور نتائج فريق الكرة رغم الاهتمام الذي يحضى به لكن الامور تسير عكس ما تامله ادارته عندما تراجع الى الموقع الثاني عشر 19 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في عشر ليفقد 29 نقطة وضعف الاداء الهجومي عندما سجل 13 ما اثر على المشاركة التي لم يبقى منها فقط الدفاع عن مقعده والبقاء في الدوري في مهمة قد تزداد صعوبة امام واقع النتائج حتى في البصرة كما يشهد تراجعه عندما خسر امام فريق الحسين و تعادل مع البحري وسقط على عماه امس الاول وهذا مؤشر سلبي على تراجع اداء الفريق الذي انحنى لاقرانه على مختلف مستوياتهم في اخطر الجولات التي يفترض ان تبقى في ايدي الفريق الذي ليس بمقدوره ان يغير من الامور اذا لم يطرح نفسه بوضع اخر من اجل تحسين النتائج كون مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة وهو ما سيحدث امام رغبة الكل على السواء في تحسين الامور حيث المتأخرة والعمل على البقاء فيما تظهر المنافسة بشكلها الحالي عند القمة وتزايد الصراع بين الفرق المنتظر ان يلتحق بها الجوية الذي سيلعب خمس مباريات مؤجلة سيكون لها تاثير على موقف الفريق والتطلع الى الصدارة

تعادل الامانة والبحري

وفرط الامانة بتقدمه على البحري الشوط الاول بهدفي جاسم محمد وايلاف صباح قبل ان يقلص لاعب البحري سامي جبر النتيجة لينتهي الشوط الاول بتقدم الامانة بهدفين لواحد قبل ان يظهر الضيوف بشكل اخرى حينما واصلوا الضغط من اجل اعادة المباراة للبداية وهو ما حصل بهدف عادل حسين الذي كان قد ضيع ضربة جزاء كما فعل سجاد حسين ليرفع اصحاب الارض رصيدهم الى 25 نقطة في الموقع الثامن قبل ان يفرط بنقاط مباراة خرجت نتيجتها عن التوقعات في ظل موقف الفريقين ويستمر الامانة في نزف النقاط التي دفعته للموقع الحالي جراء تراجع نتائجه بعد بداية مثالية وبقي يعيش في اجواء البطولة من حيث النتائج التي وصل فيها الموقع الثاني قبل ان تتاح امامه فرص التقدم للصدارة ثلاث مرات لكنه فشل بعدما واصل تجرع الهزائم والتعثر في اخرى ما اضعف من مقاومته لاقرانه لتراجع عطاء الفريق الذي كل ما حققه فوزا وحيدا بعد احدى عشر جولة عندما تغلب على الحسين ليعود مرة اخرى ويفشل امام البحري المهدد بالهبوط ولم يستفد من المباراة التي جرت في ملعبه في فرصة مهم ان يستفيد منها في تحقيق الفوز التالي في جولة مهمة والحاجة للنقاط ولو التي كادت ان تدفعه لمواقع الجوية ما يدعو المدرب الذي حاول ترك المهمة مرتين امام رغبة الادارة ببقائه ان يفكر بالحلول السريعة ولانه قدم الفريق في وضع مختلف حيث البداية الناجحة قبل ان يتاخر اليوم في كل شيء ولم يقدر تجاوز فرق ادنى من مستواه قبل ان ينهي مباريات المرحلة الحالية عندما ينتقل لملعب النفط في مهمة صعبة وقبلها قد يترك مقعه للنجــف اذا مـــــا تجــــاوز الشرطة .

ومهم ان يحدد دوره في المنافسة التي ستتغير في الحصة الثانية وتظهر الحاجة لدماء جديدة اذا لم يتحسن الاداء وتحيد هدف مباريات المرحلة المقبلة عندما يخرج الى المحافظات حيث السماوة والميناء ونفط الجنوب والبحري ونفط ميسان وكربلاء والنجف ما يزيد من احمال النتائج التي تاخر فيها وفي المراحل المهمة لم يتخلص من ضغط النتائج وتحويلها لمصلحته كما حصل مع البحري بعد ان خرج عن كل الترشيحات التي كانت تصب لمصلحته قبل ان يتخلى عن النتيجة بهذه الكيفية ويفرط بفوائد مباراة كان الاقرب لحسمها عندما تقدم بهدفين ثم يخسر في شوط المدربين خسر ضربة الجزاء التي فرط بها احد المهاجمين المعروفين الذي كان ان ينهي بها المباراة لصلح فريقه ويبدو ان الفريق بحاجة الى شيء من الحظ بعدما سقط من مثلث الترتيب الى الموقع الثامن المرشح لتركه وربما يتراجع بعد لانه لم يجـد الحــــــلول ولـــم يقدر على تجاوز صعوبة المباريات

من جانبه يكون البحري قد عاد بنقطة مهمة وقبلها من نفط الجنوب ويسعى ناصر طلاع الى اعادة الفريق الى اجواء المنافسة التي لاتظهر سهلة بعد تلقي الفرق احدى عشر خسارات وهي كثير عطلت الفريق المطلع الى تغير الامور من اجل الابقاء بعد العودة الشاقة للممتازة في مشاركة قلقة ولازال بعيد عن مستوى المشاركة وافتقاد اللاعبين لروح العمل وابتعادهم عن ذهنية التعويض مع انتهاء المرحلة الحالية في الموقع السابع عشر حتى مع النقطة التي عاد بها المتوقع ان يستمر به مع اخر مبارياته عندما يخرج الى النجف لمواجهة نفط الوسط ويثير موقع الفريق مخاوف الادارة لتي تمني النفس في البقاء المهمة التي يتحملها طلاع اليوم الذي لازم الفريق منذ كان يلعب في الدرجة الاولى ويريد ان يستمر به من خلال انقاذ موسمه الحالي.