– January 17, 2017

الفريقان فشلا في هز الشباك

كوت ديفوار تستهل دفاعها عن اللقب بتعادل مخيب

{ القاهرة – وكالات: استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالتعادل السلبي مع توجو اول امس، الإثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة التي تستضيفها الجابون. وجاءت المباراة متوسطة المستوى مع أفضلية لصالح منتخب كوت ديفوار في أغلب الفترات باستثناء آخر ربع ساعة، ولكن أي من الفريقين لم ينجح في هز الشباك. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا.

فرص ضائعة

وجاءت أول فرصة في المباراة مع حلول الدقيقة العاشرة إثر هجمة سريعة قادها الإيفواري جوناثان كودجيا، حيث راوغ أكثر من مدافع، ووصل إلى منطقة جزاء توجو، لكنه تعثر في التسديد، وهو على بعد 6 ياردات من المرمى لتصل الكرة سهلة في أحضان الحارس كوسي أجاسا. وشن منتخب توجو هجمة مباغتة انتهت بتمريرة رائعة من فلويد أييتي إلى فو دو لابا كودجو داخل منطقة الجزاء، لكن مهاجم نهضة بركان المغربي فشل في استثمار الكرة. وكاد منتخب توجو يتقدم بهدف في الدقيقة 28 عن طريق ماثيو دوسيفي، لكن سيلفان جبوهو حارس كوت ديفوار أنقذ الموقف في الوقت لمنسب. ورد المنتخب الإيفواري بهجمة سريعة أربكت الدفاعات التوجولية، ولكن سيلفان جبوهو نجح في تشتيت الكرة قبل أن تصل لرأس جوناثان كودجيا. وفرض منتخب كوت ديفوار سيطرته على آخر ربع ساعة من الشوط الأول، لكن دون أن يهدد الحارس كوسي أجاسا بشكل مباشر، لينتهي نصف المباراة الأول.

هيمنة توجولية

وبدأ منتخب كوت ديفوار الشوط الثاني بنفس الطريقة التي أنهى بها الشوط الأول، حيث شن هجوما متواصلا على مرمى الخصم. وكاد ويلفريد زاها يحرز هدف السبق لمنتخب الأفيال في الدقيقة 57 عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت مباشرة فوق الشباك. وكان بمقدور سالومون كالو أن يفتتح التسجيل لمنتحب الأفيال في الدقيقة 62 عبر ضربة حرة مباشرة من على خط منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت مباشرة من فوق المرمى. وأهدر زاها فرصة جديدة لمنتخب كوت ديفوار بعدما تلقى تمريرة طولية من فرانك كيسي حيث ليشق طريقه صوب المرمى ولكن دفاع توجو انقض عليه لحظة تسديدة الكرة. وأجرى ميشيل دوسييه مدرب منتخب كوت ديفوار تغييرين بخروج جين سيري وويلفريد زاها ونزول شيخ دوكوري وويلفريد بوني. وبمرور الوقت بدأ منتخب توجو يفرض هيمنته على مجريات اللعب، ولكن الفريق لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس سيلفان جبوهو. وسنحت فرصة خطيرة لمنتخب توجو لتسجيل هدف السبق قبل 10 دقائق من النهاية، بعدما مرر إيمانويل أديبايور الكرة إلى ماثيو دوسيفي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة عالية (لوب)، لكنها مرت مباشرة من فوق المرمى. وأجرى كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو أولى تغييراته بخروج فو دو لابا كودجو ونزول سيرج أكاكبو، ورد دوسييه بالتغيير الثالث لكوت ديفوار عبر مشاركة ماكس آلان جاردل على حساب جوناتان كودجيا. وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، كاد سيرج أورييه يخطف هدف الفوز لكوت ديفوار من ضربة رأس مستغلا تمريرة ماكس آلان جاردل، لكن الكرة مرت من فوق المرمى مباشرة.