– January 17, 2017

مونديال اليد: ألمانيا في صدارة التصنيف الأوربي

قطر ترفع شعار الإنتصار وفوز صعب لمصر على البحرين

{ مدن – وكالات: استعاد منتخب مصر، لكرة اليد، اتزانه ببطولة العالم، وانتزع فوزًا غاليًا (31-29) على نظيره البحريني، اول امس الإثنين، بالمرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة، بالدور الأول للبطولة، المقامة في فرنسا. ورغم الفارق في الخبرة بين الفريقين، كان المنتخب البحريني، ندًا قويًا لنظيره المصري، في العديد من فترات المباراة، بل وتقدم على أحفاد الفراعنة في بعض الفترات. وأنهى المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) الشوط الأول لصالحه (17-15)، ثم حافظ على انتصاره في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه ويستعيد اتزانه بعد الهزيمة (28-35) أمام نظيره الدنماركي، المباراة الماضية. كان المنتخب المصري، استهل مسيرته في البطولة بالفوز على نظيره القطري (22-20). ومني المنتخب البحريني بهزيمته الثالثة على التوالي في البطولة، بعدما خسر أمام السويد (16-33)، أمام قطر (22-32).

وبدأ المنتخبان المصري والبحريني المباراة بقوة وجاء الأداء متكافئا إلى حد بعيد حيث تقدم المنتخب البحريني 2 / 1 في البداية قبل أن يحرز أحفاد الفراعنة ثلاثة أهداف متتالية قلبت النتيجة لصالحهم 4 / 2 . وبعدها، حافظ المنتخب المصري على تقدمه لنحو ثلث ساعة وإن قلص المنتخب البحريني الفارق إلى هدف واحد في بعض الأحيان بسبب غياب التركيز عن بعض هجمات الفراعنة مقابل تركيز شديد من قبل لاعبي البحرين. وقبل سبع دقائق فقط من نهاية الشوط الأول، أسفرت الانتفاضة البحرينية عن تعادل ثمين ومستحق 13 / 13 ولكن سرعان ما استغل المنتخب المصري فارق الخبرة وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف (16 / 13 ) ثم حافظ على تقدمه في النتيجة حتى أنهى الشوط الأول لصالحه 17 / 15 . ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث ظل الأداء سجالا بين الفريقين وظل التكافؤ قائما حتى أنهى المنتخب المصري اللقاء بفارق هدفين أيضا.

صدارة التصنيف

ونال المنتخب الألماني لكرة اليد دفعة معنوية جيدة خلال مشاركته الحالية ببطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا بفرنسا حيث تصدرت بلاده التصنيف الأوربي لمنتخبات اللعبة لعام 2016 والصادر اول امس الإثنين. ويأتي تقدم ألمانيا من المركز السابع في 2015 إلى الصدارة في 2016 بفضل فوز المنتخب الألماني بلقب بطولة كأس الأمم الأوربية في 2016 إضافة لفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأوربية للشباب (تحت 20 عاما) والمركز الثالث في بطولة أوربا للناشئين (تحت 18 عاما).

وتصدرت ألمانيا التصنيف الأوربي برصيد 308 نقاط مقابل 284 نقطة لإسبانيا في المركز الثاني فيما حلت كرواتيا في المركز الثالث. وعلى مستوى منتخبات السيدات، تصدرت النرويج التصنيف بفضل فوز منتخبها بالبطولة الأوربية. وتصدرت النرويج التصنيف برصيد 292 نقطة مقابل 276 نقطة للدنمارك و252 نقطة لروسيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وعلى مستوى الترتيب العام للرجال والسيدات مجتمعين، تصدرت ألمانيا التصنيف برصيد 520 نقطة وجاءت النرويج في المركز الثاني برصيد 512 نقطة مقابل 504 نقاط للدنمارك في المركز الثالث فيما حصل أصحاب المراكز التالية على أقل من 500 نقطة. ويعتمد التصنيف على نتائج مختلف المنتخبات في جميع التصفيات والنهائيات التي أقيمت على مدار العام مع استثناء نتائج الفرق في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016).

قطر: لا بديل عن الفوز

وأبدى يوسف الهيل، مدير المنتخب القطري لكرة اليد، ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق، وقدرتهم على استكمال المسيرة الناجحة بالمونديال، مؤكدًا أن لاعبي العنابي، يدركون تمامًا مدى المسئولية الملقاة على عاتقهم. وكان المنتخب القطري، خسر مباراته الأولى أمام مصر (20-22)، قبل أن يتعافى، ويحقق فوزًا كاسحًا على البحرين (32-22)، وهو على موعد مع مواجهة الأرجنتين في البطولة المقامة في فرنسا.

وقال الهيل، في تصريحات للإعلاميين، اول امس الإثنين: تنتظرنا مباراة مهمة أمام الأرجنتين، وهي مواجهة لن تكون سهلة مثل كل مباريات البطولة، لكن يبقى الفوز، هو هدفنا من أجل استكمال المشوار العنابي بالبطولة. وأضاف: سبق وواجهنا الأرجنتين، قبل أيام في بطولة إسبانيا الدولية استعدادًا للمونديال، لكن بالطبع المباريات الرسمية تختلفت عن الودية. كلنا أمل في أن نحقق الفوز، ونقترب من التأهل للدور الثاني. وختم: علينا أن نكون في منتهى الحذر، خلال مباراة الغد، وأن يكون تركيزنا على مدار المباراة بأكملها حتى نحقق الهدف المرجو وهو الفوز. وواصل المنتخب الفرنسي لكرة اليد انطلاقته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا على أرضه، وحقق الفريق الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب 31-28 على نظيره النرويجي، أبرز منافسيه، في الدور الأول للبطولة. ولقن المنتخب الفرنسي منافسه النرويجي درسا قاسيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، وانفرد بصدارة المجموعة، كما ضمن رسميا التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر)، فيما ستحدد المباراتان المقبلتان للفريق أمام منتخبي روسيا وبولندا ترتيبه في المجموعة. وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه 16-12، ثم حافظ على تقدمه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه.