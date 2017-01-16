رفع العلم العراقي فوق تل النبي يونس وقادة داعش يهربون سراً من الموصل الى تلعفر
الموصل – الزمان
تقدمت القوات العراقية الخاصة في اثنين من أحياء مدينة الموصل قرب نهر دجلة وقاتلت تنظيم داعش هناك الاثنين مما يقربها من السيطرة الكاملة على شرق المدينة. فيما تم رفع العلم العراقي على تل النبي يونس عليه السلام حيث مكان الضريح الذي قام التنظيم الارهابي بتفجيره مع الجامع عند استيلائه على الموصل . وتحاصر القوات العراقية عددا محدودا من عناصر داعش في احياء ما بين حي الجزائر والعطشانة والفيصلية ، ولم يبق سوى حي المهندسين واكمال حي الزراعي والحي العربي المتصل مع حي الملايين و وضاحية الرشيدية احدى معاقل التنظيم على نهر دجلة . وقالت مصادر متطابقة ان قادة بارزين لداعش في الجانب الايمن من الموصل هربوا باتجاه تلعفر المحاصرة من جهة واحدة او باتجاه الحدود السورية حيث لا تزال الطرق سالكة وغير مغلقة بالرغم من وجود مليشيات الحشد هناك منذ بدء العمليات .
ووقعت الاشتباكات الأخيرة في حي الشرطة وحي الأندلس .واستهدفت ثلاث سيارات ملغومة على الأقل القوات العراقية في حي الأندلس. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وقال تنظيم داعش على موقع للتواصل الاجتماعي إنه نفذ «عملية استشهادية» في الحي.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب إن المتشددين الذين سيطروا على الموصل عام 2014 عندما اجتاحوا أغلب أراضي شمال العراق ثم فقدوا الكثير من الأراضي التي سيطروا عليها منذ ذلك الحين يتصدون بقوة للهجوم.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب لرويترز «بدأنا بالاقتحام ولكن كان هناك هجوم قبل قليل. سنحرز تقدما مع نهاية النهار.»
وسيطرت القوات بالفعل على مناطق على ضفة النهر أبعد باتجاه الجنوب. وفور استعادة الضفة الشرقية يمكن للقوات البدء في الهجوم على غرب الموصل الذي ما زال التنظيم المتشدد يسيطر عليه.
وسيطرت القوات العراقية على أغلب مناطق شرق الموصل منذ بدء حملة قبل ثلاثة أشهر لإخراج داعش الارهابي من المدينة.
قال مصور من رويترز في حي جنوبي يقع على نهر دجلة إن قناصة من وحدات خاصة مقاتلة تابعة لوزارة الداخلية تطلق النار عبر النهر على مواقع لتنظيم داعش.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 32 ألفا من سكان الموصل فروا من المدينة خلال الأسبوعين الماضيين ليصل العدد الإجمالي للنازحين خلال الحملة لاستعادة الموصل إلى 161 ألف.
وقال أحد سكان الموصل في اتصال هاتفي إن مقاتلي تنظيم داعش منعوا الناس المقيمين في غرب المدينة من عبور النهر إلى الشرق.
وقال ساكن آخر إن مقاتلي التنظيم ومنهم قادة بارزون في غرب الموصل تركوا المدينة باتجاه تلعفر الواقعة على الحدود السورية.
وتقدمت قوات شيعية صوب تلعفر التي يسيطر عليها المتشددون وانضمت لمقاتلين أكراد في منطقة قريبة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الاثنين إن عمليات القصف التي يقوم بها تنظيم داعش واستهدفت أسواقا مزدحمة ترقي إلى مستوى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأضافت المنظمة في بيان إن «(تنظيم الدولة الإسلامية) نفذ هجمات مدمرة استهدفت على ما يبدو إسقاط أكبر عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين العراقيين العاديين.» وحثت الحكومة العراقية على تقديم مساعدات أكبر لضحايا هجمات المتشددين.