رفع العلم العراقي فوق تل النبي يونس وقادة داعش يهربون سراً من الموصل الى تلعفر

– January 16, 2017

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬وقاتلت‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هناك‭ ‬الاثنين‭ ‬مما‭ ‬يقربها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬النبي‭ ‬يونس‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬حيث‭ ‬مكان‭ ‬الضريح‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬بتفجيره‭ ‬مع‭ ‬الجامع‭ ‬عند‭ ‬استيلائه‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ . ‬وتحاصر‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عددا‭ ‬محدودا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حي‭ ‬الجزائر‭ ‬والعطشانة‭ ‬والفيصلية‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬حي‭ ‬المهندسين‭ ‬واكمال‭ ‬حي‭ ‬الزراعي‮ ‬‭ ‬والحي‭ ‬العربي‭ ‬المتصل‭ ‬مع‭ ‬حي‭ ‬الملايين‭ ‬و‭ ‬وضاحية‭ ‬الرشيدية‭ ‬احدى‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ . ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬ان‭ ‬قادة‭ ‬بارزين‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬هربوا‭ ‬باتجاه‭ ‬تلعفر‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬او‭ ‬باتجاه‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الطرق‭ ‬سالكة‭ ‬وغير‭ ‬مغلقة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ .‬

ووقعت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشرطة‭ ‬وحي‭ ‬الأندلس‭ .‬واستهدفت‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬ملغومة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأندلس‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭. ‬وقال‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬استشهادية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحي‭.‬

وقال‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إن‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحوا‭ ‬أغلب‭ ‬أراضي‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬ثم‭ ‬فقدوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطروا‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬يتصدون‭ ‬بقوة‭ ‬للهجوم‭.‬

وقال‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬بالاقتحام‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬هجوم‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭. ‬سنحرز‭ ‬تقدما‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬النهار‭.‬‮»‬

وسيطرت‭ ‬القوات‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬ضفة‭ ‬النهر‭ ‬أبعد‭ ‬باتجاه‭ ‬الجنوب‭. ‬وفور‭ ‬استعادة‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬يمكن‭ ‬للقوات‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭.‬

وسيطرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لإخراج‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

قال‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬جنوبي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬إن‭ ‬قناصة‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬خاصة‭ ‬مقاتلة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬عبر‭ ‬النهر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬32‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للنازحين‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬161‭ ‬ألف‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منعوا‭ ‬الناس‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭.‬

وقال‭ ‬ساكن‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‮ ‬‭ ‬ومنهم‭ ‬قادة‭ ‬بارزون‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬تركوا‭ ‬المدينة‭ ‬باتجاه‭ ‬تلعفر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭.‬

وتقدمت‭ ‬قوات‭ ‬شيعية‭ ‬صوب‭ ‬تلعفر‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتشددون‭ ‬وانضمت‭ ‬لمقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬ومقرها‭ ‬نيويورك‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واستهدفت‭ ‬أسواقا‭ ‬مزدحمة‭ ‬ترقي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭(‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭)‬‭ ‬نفذ‭ ‬هجمات‭ ‬مدمرة‭ ‬استهدفت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إسقاط‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬العراقيين‭ ‬العاديين‭.‬‮»‬‭ ‬وحثت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬أكبر‭ ‬لضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬المتشددين‭.‬