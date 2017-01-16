البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات الرئيس وإلغاء منصب رئيس الوزراء

– January 16, 2017

اسطنبول‭ ‬‭-‬‭ ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

‮ ‬وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬اولى‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬يعزز‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭.‬

ويمنح‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬الرئيس‭ ‬سلطة‭ ‬تعيين‭ ‬او‭ ‬اقالة‭ ‬الوزراء‭ ‬بينما‭ ‬سيلغي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا‭.‬

وينص‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬واحد‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬للرئيس‭.‬

ووافق‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬جزأين‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬باغلبية‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخماس‭.‬

وحصل‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬صوتا،‭ ‬محققا‭ ‬أغلبية‭ ‬الثلاثة‭ ‬اخماس‭ ‬الضرورية‭ ‬لتبني‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬سينظم‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬على‭ ‬الارجح‭.‬

وسيعرض‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬لقراءة‭ ‬ثانية‭ ‬واخيرة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاربعاء‭. ‬وستناقش‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬ال18‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الاخرى‭.‬

وتبادل‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬ونواب‭ ‬المعارضة‭ ‬الاتراك‭ ‬ليل‭ ‬الاربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬اللكمات‭ ‬وتراشقوا‭ ‬بقوارير‭ ‬المياه‭. ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التركية‭ ‬نواب‭ ‬وهم‭ ‬يتبادلون‭ ‬اللكمات‭ ‬ويلقون‭ ‬الكراسي‭.‬

وترفض‭ ‬المعارضة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬لنظام‭ ‬سياسي‭ ‬رئاسي‭ ‬وتدين‭ ‬ميل‭ ‬اردوغان‭ ‬الى‭ ‬الاستبداد،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وحملات‭ ‬التطهير‭ ‬التي‭ ‬تلتها‭.‬

وتجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭. ‬ويحدد‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬موعدا‭ ‬لها‭.‬

وينص‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للرئيس‭ ‬شغل‭ ‬المنصب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ولايتين‭ ‬على‭ ‬الاكثر‭.‬

ويواجه‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬انتقادات‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اكبر‭ ‬تشكيلات‭ ‬المعارضة‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ (‬اشتراكي‭ ‬ديموقراطي‭). ‬من‭ ‬جهته‭ ‬يقاطع‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ (‬مؤيد‭ ‬للاكراد‭) ‬التصويت‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬نوابه‭ ‬موقوفون‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بدعم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الانفصالي‭.‬

ويشغل‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬317‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬550‭. ‬وقد‭ ‬احتاج‭ ‬لاصوات‭ ‬حزب‭ ‬رابع‭ ‬هو‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬اليميني‭ ‬القومي،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاغلبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لاقرار‭ ‬النص‭.‬

وبدا‭ ‬دولت‭ ‬بهجلي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬1997،‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للاصلاح‭ ‬الدستوري‭.‬

ويضمن‭ ‬الدستور‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬اقر‭ ‬في‭ ‬1982‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬1980،‭ ‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬حيال‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭.‬