مصادر لـ (الزمان): الرياض ترفض عرضاً من القاهرة والأزمة في تصعيد  القضاء المصري يبطل اتفاقية تمنح السعودية جزيرتين 

– January 16, 2017

القاهرة‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‮ ‬ثبتت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الاثنين‭ ‬قرارا‭ ‬قضائيا‭ ‬سابقا‭ ‬ببطلان‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمنح‭ ‬بموجبها‭ ‬مصر‭ ‬السعودية‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬‭(‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭)‬‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2015‭ ‬قرارا‭ ‬ببطلان‭ ‬توقيع‭ ‬ممثل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬المتضمنة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‮»‬‭ ‬للرياض‭.‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬رفضت‭ ‬عرضاً‭ ‬مصرياً‭ ‬لتقاسم‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬او‭ ‬تأجيل‭ ‬تسليم‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لحين‭ ‬تهيئة‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬لتلك‭ ‬الخطوة‭ ‬،فيما‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬تسليم‭ ‬الجزيرتين‭ ‬أصبح‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬لمصر‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬هددت‭ ‬بفرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتحملها‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المعالجة‭ ‬السيئة‭ ‬لتلك‭ ‬القضية‭ ‬وضع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امن‭ ‬سعودى‭ ‬رفض‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬،وان‭ ‬السعودية‭ ‬سوف‭ ‬تفرض‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬واستبعد‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بتسليم‭ ‬الجزيرتين‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬تعيد‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬نظرا‭ ‬لهذا‭ ‬التقارب‭ ‬يهدد‭ ‬مصالحها‭.‬‮ ‬