مصادر لـ (الزمان): الرياض ترفض عرضاً من القاهرة والأزمة في تصعيد القضاء المصري يبطل اتفاقية تمنح السعودية جزيرتين
القاهرة- مصطفى عمارة
ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.
وكشف مصدر دبلوماسي فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان السعودية رفضت عرضاً مصرياً لتقاسم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير او تأجيل تسليم الجزيرتين لحين تهيئة الرأى العام المصري لتلك الخطوة ،فيما أكد عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق فى تصريحات خاصة للزمان ان تسليم الجزيرتين أصبح الخيار الوحيد لمصر لتطبيع العلاقات بين البلدين خاصة ان السعودية هددت بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على مصر قد لا تتحملها واضاف ان المعالجة السيئة لتلك القضية وضع مصر فى هذا الموقف.
فيما كشف مصدر امن سعودى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان العلاقات بين مصر والسعودية سوف تشهد فى المرحلة المقبلة مزيدا من التدهور ،وان السعودية سوف تفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على مصر واستبعد قيام مصر بتسليم الجزيرتين خاصة ان هناك دول اقليمية ودولية تضغط على مصر لعدم اتخاذ خطوات تعيد التقارب بين مصر والسعودية نظرا لهذا التقارب يهدد مصالحها.