مصادمات في قرى شيعية واحراق مبنى بلدية في البحرين
دبي- المنامة- الزمان
-احرق مبنى احدى البلديات في البحرين عمدا ليل الاحد الاثنين، بحسب اعلان من وزارة الداخلية البحرينية ، حيث تشهدالمملكة الخليجية الصغيرة تظاهرات واعمال عنف منذ اعدام ثلاثة مدانين شيعة الاحد. فيما يبدو ان هناك علامات ازمة حالية تتفاعل وسط جو اقليمي ملتهب بين ايران والسعودية، فضلا عن العراق وسوريا ،
وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع تويتر «الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في عالي» الواقعة في جنوب المنامة. واضافت ان «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم».
فيماقالت وكالة أنباء البحرين الاثنين إن وزارة الخارجية البحرينية استدعت سفير العراق في المنامة للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون ونددوا فيها بإعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بشن هجوم بالقنابل عام 2014 أسفر عن قتل ثلاثة رجال شرطة.
وأثار إعدام الرجال الثلاثة يوم الأحد إدانة من جماعات حقوقية.ووصفت إيران هذا بأنه عمل»طائش.»
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان إن بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام وإنه «أثار المسألة مع الحكومة البحرينية.»
ووصف نوري المالكي نائب الرئيس العراقي عملية الإعدام بأنها»جريمة بشعة» وأضاف أنها تضع الحكومة البحرينية في موقف اتهام من قبل المجتمع الدولي بالقتل الممنهج لمعارضيها.
واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية التصريحات التي أدلى بها كل من المالكي والمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية وقالت إنها «تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة.»
وتقول البحرين إن عمليات الإعدام تمت بعد عملية قضائية مطولة أسفرت عن إدانة عباس السميع (27 عاما) وسامي مشيمع (42 عاما) وعلي السنكيس (21 عاما). وأسفر هجومهم عن مقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن وكيل وزارة الخارجية البحرينية «السفير وحيد مبارك سيار شدد على رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكاً لميثاق الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.»
وأضافت أن سيار طالب السفير بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.
وفي قرية السنابس الشيعية القريبة من المنامة ومسقط رأس الرجال الثلاثة، قال شهود ان «العشرات من الرجال والنساء ارتدوا اللباس الأسود ونزلوا في الشوارع مرددين شعارات +هيهات منا الذلة+ و+يسقط حمد+» في إشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.
واضافوا ان «المتظاهرين ساروا في شوارع القرية ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة بعد أن حاول المتظاهرون الوصول إلى الشارع الرئيسي».
والسنابس هي اقرب نقطة الى دوار اللؤلؤة الذي شكل مركز الحركة الاحتجاجية للشيعة الذين يمثلون قوة معارضة رئيسية في المملكة.
واكد شهود عيان آخرون ان «عدة قرى شيعية شهدت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين»، مشيرين الى «أنباء عن إصابة عدة متظاهرين جراء إطلاق الشرطة لطلقات من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور».