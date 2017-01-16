مصادمات في قرى شيعية واحراق مبنى بلدية في البحرين 

– January 16, 2017

دبي‭-‬‭ ‬المنامة‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‭-‬احرق‭ ‬مبنى‭ ‬احدى‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عمدا‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬اعلان‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشهدالمملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬تظاهرات‭ ‬واعمال‭ ‬عنف‭ ‬منذ‭ ‬اعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدانين‭ ‬شيعة‭ ‬الاحد‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬علامات‭ ‬ازمة‭ ‬حالية‭ ‬تتفاعل‭ ‬وسط‭ ‬جو‭ ‬اقليمي‭ ‬ملتهب‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حريق‭ ‬بمبنى‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬عالي‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المنامة‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬متعمد‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تتخذ‭ ‬اللازم‮»‬‭.‬

فيماقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬استدعت‭ ‬سفير‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬ونددوا‭ ‬فيها‭ ‬بإعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬بعد‭ ‬إدانتهم‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بالقنابل‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭.‬

وأثار‭ ‬إعدام‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭.‬ووصفت‭ ‬إيران‭ ‬هذا‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‮»‬طائش‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬تعارض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬وإنه‭ ‬‮«‬أثار‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭.‬‮»‬

ووصف‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عملية‭ ‬الإعدام‭ ‬بأنها‮»‬جريمة‭ ‬بشعة‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬تضع‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬اتهام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالقتل‭ ‬الممنهج‭ ‬لمعارضيها‭.‬

واستنكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المالكي‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬تدخلاً‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المملكة‭.‬‮»‬

وتقول‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬تمت‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬قضائية‭ ‬مطولة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬عباس‭ ‬السميع‭ ‬‭(‬27‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وسامي‭ ‬مشيمع‭ ‬‭(‬42‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وعلي‭ ‬السنكيس‭ ‬‭(‬21‭ ‬عاما‭)‬‭. ‬وأسفر‭ ‬هجومهم‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬إماراتي‭ ‬وشرطيين‭ ‬بحرينيين‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬السفير‭ ‬وحيد‭ ‬مبارك‭ ‬سيار‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬قضائها‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بكل‭ ‬معايير‭ ‬الاستقلالية،‭ ‬ومطالبتها‭ ‬بضرورة‭ ‬الكف‭ ‬فورًا‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬تدخلاً‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المملكة‭ ‬وانتهاكاً‭ ‬لميثاق‭ ‬الأممالمتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتعرقل‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وتطويرها‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬سيار‭ ‬طالب‭ ‬السفير‭ ‬بنقل‭ ‬هذا‭ ‬الاستياء‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭.‬

وفي‭ ‬قرية‭ ‬السنابس‭ ‬الشيعية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬ومسقط‭ ‬رأس‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة،‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬ارتدوا‭ ‬اللباس‭ ‬الأسود‭ ‬ونزلوا‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬مرددين‭ ‬شعارات‭ ‬‭+‬هيهات‭ ‬منا‭ ‬الذلة‭+‬‭ ‬و‭+‬يسقط‭ ‬حمد‭+‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭.‬

واضافوا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المتظاهرين‭ ‬ساروا‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬القرية‭ ‬ووقعت‭ ‬مصادمات‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والشرطة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاول‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‮»‬‭.‬

والسنابس‭ ‬هي‭ ‬اقرب‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬دوار‭ ‬اللؤلؤة‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬مركز‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬للشيعة‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬قوة‭ ‬معارضة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

واكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬آخرون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬شيعية‭ ‬شهدت‭ ‬مصادمات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمتظاهرين‮»‬،‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عدة‭ ‬متظاهرين‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬الشرطة‭ ‬لطلقات‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الخرطوش‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬لصيد‭ ‬الطيور‮»‬‭.‬