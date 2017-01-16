داعش يعزل مطار دير الزور العسكري

– January 16, 2017

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬‭ ‬:‮ ‬تمكن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬عزل‭ ‬مطار‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬العسكري‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الاحياء‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوريوسط‭ ‬انتعاش‭ ‬نسبي‭ ‬لآمال‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬هزائم‭ ‬منكرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تمكن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬هجومه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬وهو‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬المدينة‭ ‬والمطار‭ ‬العسكري‭ ‬المجاور‮»‬‭.‬

وتمكن‭ ‬التنظيم‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬من‭ ‬عزل‭ ‬مطار‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬وبالتالي‭ ‬فصل‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭ ‬الى‭ ‬جزئين،‭ ‬ليضيق‭ ‬بذلك‭ ‬الخناق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هاجم‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬غرب‭ ‬المطار‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬انقطاع‭ ‬الطريق‭ ‬الواصلة‭ ‬بين‭ ‬المدينة‭ ‬والمطار‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اكده‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬عاجل‭.‬

وذكر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬تشن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء‭ ‬هجوماً‭ ‬معاكساً‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬المسلحون‭ ‬لاستعادتها‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬التنظيم‭ ‬السبت‭ ‬هجوما‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الاعنف‮»‬‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منها،‭ ‬ويحاصرها‭ ‬بشكل‭ ‬مطبق‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬المدينة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يحاصر‭ ‬فيها‭ ‬داعش‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بات‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬متاحا‭ ‬عبر‭ ‬المروحيات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الامدادات‭ ‬للجيش‭ ‬والمساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬المحاصرين‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الانغماسيين‮»‬‭ ‬استقدم‭ ‬‮«‬تعزيزات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الغربي‭ ‬ومن‭ ‬الرقة‭ ‬‭(‬شمال‭)‬‮»‬،‭ ‬معقله‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬الاثنين‭ ‬بمعارك‭ ‬عنيفة‭ ‬متواصلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬تستهدف‭ ‬مواقع‭ ‬الجهاديين‭ ‬ومناطق‭ ‬الاشتباك‭.‬

واحصى‭ ‬المرصد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬مقتل‭ ‬28‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬واربعين‭ ‬جهاديا،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

ويسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬النفطية‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬