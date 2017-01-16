ليس كلكم بل أزيد من نصفكم
مكاتيب عراقية
علي السوداني
سأتحدث الليلة مع جلِّ أصدقائي الأدباء والفنانين ، والمشتغلين بباب الفنون الجميلة كلها . أنتم تعرفون أن بلدنا العراق المريض ، هو الدولة الأكثر فساداً على وجه الأرض ، إن لم يكن أفسدها جميعاً ، لكنكم تغضّون العين واللسان والقلم عن هذه الفضيحة الصائحة .
بعضكم صامت كأن على رأسه خفاش ، وآخرون اكتفوا بالعناوين الفضفاضة التي تسمح بها دكك وموائد المزاد ، وصنف ذهب مذهب التعمية والتدليس والتضبيب وخلط ورق الحرام .
أراكم من بعيد وأنتم تتطوطسون على الشاشات الكثيرة والسفرات الرخيصة والمهرجانات المتخلفة ، وقد انتفخت كروشكم وتورمت خدودكم وتهدّلت أثداؤكم ، واستسلمتم تماماً أمام سلطة الطعام الكثير والشراب الوفير ، واللباس الحرير ولهاث السرير . أشفق عليكم وانا انصت لأكاذيبكم وتزويراتكم وبطولاتكم التي لم تحدث أبداً ، لا من بعد ولا من قبل ، حيث كنتم من الردّاحين الطبالين الرقاصين المنافقين ، وفي كلا الزمنين ، كانت سلطة المال هي التي تصنع حروفكم المخادعة الرخيصة القاتلة . في زمان صدام حسين ، كان قبر عليّ بموضعه في خاصرة النجف ، وقبر الحسين تحت القباب اللامعات بكربلاء الطف ، لكنكم لم تيمموا وجوهكم صوب المدفنين المباركين ، ولم تتشكل حروفكم على العتبات ، كي تنسج حولهما كسوة الوجع والبهجة ، أمّا اليوم فأراكم هناك ، ليس حباً بالثائرين المقتولين بأيديكم مرتين ، عليّ والحسين وصحبهم وعطرهم ، بل عشقاً بما ستجود به عليكم ، أيادي صاحب المال ، بصرر الذهب ولفّات الدينار وتأجيل الضمير .
بعثيون كان بعضكم ، لكنهم أخفوا الأمر الآن . كنتم تؤدون رقصة البيع والشراء بباب السلطان ، ومن لم يسعفه الحظ للمشاركة في مساء الردح ، كان يصوّب عين الحسد ليقتل بها ليلة صاحبه الذي تدجّج بقوة الدينار . الشعراء والمغنّون والرسامون والنحاتون والملحنون والطبالون والروائيون والقصاصون والنقدة والهرائيون من نوع نصف ردن ، قد لملموا بضاعتهم العتيقة ، وذهبوا بنصفها إلى محرقة الورق ، والنصف الثاني إلى الرأس من أجل تدويره واعادة انتاجه ، مصبوغاً بماكياج عهد الدسم العظيم .
إنّ اتحاد الحرامية والخائنين القائم في المحمية الخضراء ، الذي ملأ افواهكم وبطونكم بكميات هائلة من الطعام اللذيذ فأخرسكم عن الحقّ ، هذه المنغلة الحاكمة ما زالت تقف فوق أرض رخوة ، ولم تسيطر تماماً على البلد ، لذلك تتعامل معكم ببراغماتية وتقية ونفاق يشبه نفاق أهل العمائم الشياطين الذين يقودون الحكم من المقعد الخلفي الخفي ، وما أن يحكموا السيطرة كاملة أو شبه تامة ، حتى يقولون لكم يا ادباء ويا فنانين ويا كتبة ، لقد انتهى دوركم الآن .
خذوا أغنياتكم ورقصاتكم وتمثيلياتكم وموسيقاكم وملحوناتكم ورواياتكم وحداثتكم ومنحوتاتكم ومسرحياتكم ولوحاتكم وسوريالياتكم وصعلكاتكم واذهبوا الى الجحيم ، لأننا سائرون بعون الدجال الأكبر ، صوب ولاية الفقيه القندهاري الرجيم .