ليس كلكم بل أزيد من نصفكم

– January 16, 2017

مكاتيب عراقية

علي السوداني

سأتحدث‭ ‬الليلة‭ ‬مع‭ ‬جلِّ‭ ‬أصدقائي‭ ‬الأدباء‭ ‬والفنانين‭ ‬،‭ ‬والمشتغلين‭ ‬بباب‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬كلها‭ . ‬أنتم‭ ‬تعرفون‭ ‬أن‭ ‬بلدنا‭ ‬العراق‭ ‬المريض‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬فساداً‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أفسدها‭ ‬جميعاً‭ ‬،‭ ‬لكنكم‭ ‬تغضّون‭ ‬العين‭ ‬واللسان‭ ‬والقلم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة‭ ‬الصائحة‭ . ‬

بعضكم‭ ‬صامت‭ ‬كأن‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬خفاش‭ ‬،‭ ‬وآخرون‭ ‬اكتفوا‭ ‬بالعناوين‭ ‬الفضفاضة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بها‭ ‬دكك‭ ‬وموائد‭ ‬المزاد‭ ‬،‭ ‬وصنف‭ ‬ذهب‭ ‬مذهب‭ ‬التعمية‭ ‬والتدليس‭ ‬والتضبيب‭ ‬وخلط‭ ‬ورق‭ ‬الحرام‭ .‬

أراكم‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وأنتم‭ ‬تتطوطسون‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الكثيرة‭ ‬والسفرات‭ ‬الرخيصة‭ ‬والمهرجانات‭ ‬المتخلفة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬انتفخت‭ ‬كروشكم‭ ‬وتورمت‭ ‬خدودكم‭ ‬وتهدّلت‭ ‬أثداؤكم‭ ‬،‭ ‬واستسلمتم‭ ‬تماماً‭ ‬أمام‭ ‬سلطة‭ ‬الطعام‭ ‬الكثير‭ ‬والشراب‭ ‬الوفير‭ ‬،‭ ‬واللباس‭ ‬الحرير‭ ‬ولهاث‭ ‬السرير‭ . ‬أشفق‭ ‬عليكم‭ ‬وانا‭ ‬انصت‭ ‬لأكاذيبكم‭ ‬وتزويراتكم‭ ‬وبطولاتكم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أبداً‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كنتم‭ ‬من‭ ‬الردّاحين‭ ‬الطبالين‭ ‬الرقاصين‭ ‬المنافقين‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬كلا‭ ‬الزمنين‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬سلطة‭ ‬المال‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬حروفكم‭ ‬المخادعة‭ ‬الرخيصة‭ ‬القاتلة‭ . ‬في‭ ‬زمان‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬قبر‭ ‬عليّ‭ ‬بموضعه‭ ‬في‭ ‬خاصرة‭ ‬النجف‭ ‬،‭ ‬وقبر‭ ‬الحسين‭ ‬تحت‭ ‬القباب‭ ‬اللامعات‭ ‬بكربلاء‭ ‬الطف‭ ‬،‭ ‬لكنكم‭ ‬لم‭ ‬تيمموا‭ ‬وجوهكم‭ ‬صوب‭ ‬المدفنين‭ ‬المباركين‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تتشكل‭ ‬حروفكم‭ ‬على‭ ‬العتبات‭ ‬،‭ ‬كي‭ ‬تنسج‭ ‬حولهما‭ ‬كسوة‭ ‬الوجع‭ ‬والبهجة‭ ‬،‭ ‬أمّا‭ ‬اليوم‭ ‬فأراكم‭ ‬هناك‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬حباً‭ ‬بالثائرين‭ ‬المقتولين‭ ‬بأيديكم‭ ‬مرتين‭ ‬،‭ ‬عليّ‭ ‬والحسين‭ ‬وصحبهم‭ ‬وعطرهم‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬عشقاً‭ ‬بما‭ ‬ستجود‭ ‬به‭ ‬عليكم‭ ‬،‭ ‬أيادي‭ ‬صاحب‭ ‬المال‭ ‬،‭ ‬بصرر‭ ‬الذهب‭ ‬ولفّات‭ ‬الدينار‭ ‬وتأجيل‭ ‬الضمير‭ .‬

بعثيون‭ ‬كان‭ ‬بعضكم‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬أخفوا‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ . ‬كنتم‭ ‬تؤدون‭ ‬رقصة‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بباب‭ ‬السلطان‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يسعفه‭ ‬الحظ‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬الردح‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬يصوّب‭ ‬عين‭ ‬الحسد‭ ‬ليقتل‭ ‬بها‭ ‬ليلة‭ ‬صاحبه‭ ‬الذي‭ ‬تدجّج‭ ‬بقوة‭ ‬الدينار‭ . ‬الشعراء‭ ‬والمغنّون‭ ‬والرسامون‭ ‬والنحاتون‭ ‬والملحنون‭ ‬والطبالون‭ ‬والروائيون‭ ‬والقصاصون‭ ‬والنقدة‭ ‬والهرائيون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬نصف‭ ‬ردن‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬لملموا‭ ‬بضاعتهم‭ ‬العتيقة‭ ‬،‭ ‬وذهبوا‭ ‬بنصفها‭ ‬إلى‭ ‬محرقة‭ ‬الورق‭ ‬،‭ ‬والنصف‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الرأس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدويره‭ ‬واعادة‭ ‬انتاجه‭ ‬،‭ ‬مصبوغاً‭ ‬بماكياج‭ ‬عهد‭ ‬الدسم‭ ‬العظيم‭ . ‬

إنّ‭ ‬اتحاد‭ ‬الحرامية‭ ‬والخائنين‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬المحمية‭ ‬الخضراء‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬افواهكم‭ ‬وبطونكم‭ ‬بكميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬اللذيذ‭ ‬فأخرسكم‭ ‬عن‭ ‬الحقّ‭ ‬،‭ ‬هذه‭ ‬المنغلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تقف‭ ‬فوق‭ ‬أرض‭ ‬رخوة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تسيطر‭ ‬تماماً‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬تتعامل‭ ‬معكم‭ ‬ببراغماتية‭ ‬وتقية‭ ‬ونفاق‭ ‬يشبه‭ ‬نفاق‭ ‬أهل‭ ‬العمائم‭ ‬الشياطين‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬الخلفي‭ ‬الخفي‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬يحكموا‭ ‬السيطرة‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬تامة‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬يقولون‭ ‬لكم‭ ‬يا‭ ‬ادباء‭ ‬ويا‭ ‬فنانين‭ ‬ويا‭ ‬كتبة‭ ‬،‭ ‬لقد‭ ‬انتهى‭ ‬دوركم‭ ‬الآن‭ . ‬

خذوا‭ ‬أغنياتكم‭ ‬ورقصاتكم‭ ‬وتمثيلياتكم‭ ‬وموسيقاكم‭ ‬وملحوناتكم‭ ‬ورواياتكم‭ ‬وحداثتكم‭ ‬ومنحوتاتكم‭ ‬ومسرحياتكم‭ ‬ولوحاتكم‭ ‬وسوريالياتكم‭ ‬وصعلكاتكم‭ ‬واذهبوا‭ ‬الى‭ ‬الجحيم‭ ‬،‭ ‬لأننا‭ ‬سائرون‭ ‬بعون‭ ‬الدجال‭ ‬الأكبر‭ ‬،‭ ‬صوب‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬القندهاري‭ ‬الرجيم‭ . ‬