ثروة أغنى 8 أشخاص في العالم تعادل ما تملكه نصف البشرية

– January 16, 2017

دافوس‭ ‬‭(‬سويسرا‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإغاثة‭ ‬العالمية‭ ‬‭(‬أوكسفام‭)‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬أفراد‭ ‬فقط‭ ‬جميعهم‭ ‬رجال‭ ‬يمتلكون‭ ‬ثروة‭ ‬تعادل‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬النصفالأفقر‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬وطالبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬دخل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتصدرون‭ ‬القائمة‭.‬

ومع‭ ‬تجمع‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬أوكسفام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التفاوت‭ ‬في‭ ‬الثروات‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعامن‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النصف‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يمتلكون‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مقدرا‭ ‬سابقا‭.‬

وقالت‭ ‬أوكسفام‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬الفجوة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬فاحشة‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬البيانات‭ ‬الجديدة‭ ‬متاحة‭ ‬فإنها‭ ‬كانت‭ ‬ستوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬كان‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬يعادل‭ ‬مايمتلكه‭ ‬3‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬يشكلون‭ ‬النصف‭ ‬الأفقر‭ ‬من‭ ‬البشرية‭ ‬وليس‭ ‬62‭ ‬شخصا‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬التقديرات‭ ‬حينئذ‭.‬

وطبقا‭ ‬لأحدث‭ ‬الحسابات‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المقارنة‭ ‬كانت‭ ‬الأصول‭ ‬المجمعة‭ ‬لأغنى‭ ‬43‭ ‬شخصا‭ ‬تساوي‭ ‬ثروة‭ ‬أفقر‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭. ‬وألقى‭ ‬تقرير‭ ‬المخاطر‭ ‬العالمية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬وما‭ ‬تثيره‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬القلق‭.‬

وقال‭ ‬ماكس‭ ‬لاوسون‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬أوكسفام‭ ‬‮«‬توجد‭ ‬سبل‭ ‬مختلفة‭ ‬لإدارة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬بكثير‭ ‬لأغلبية‭ ‬الناس‭.‬‮»‬

وطالبت‭ ‬أوكسفام‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬بكبح‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬والتحول‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الرأسمالية‭ ‬التي‭ ‬تحابي‭ ‬الأثرياء‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭.‬

وتبني‭ ‬أوكسفام‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬بنك‭ ‬كريدي‭ ‬سويس‭ ‬السويسري‭ ‬ومجلة‭ ‬فوربز‭. ‬والأشخاص‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬هم‭ ‬بيل‭ ‬جيتس‭ ‬أغنى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالمومؤسس‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وأمانسيو‭ ‬أورتيجا‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬إنديتيكس‭ ‬والمستثمر‭ ‬المخضرم‭ ‬وارين‭ ‬بافيت‭ ‬والمكسيكي‭ ‬كارلوس‭ ‬سليم‭ ‬وجيف‭ ‬بيزوس‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أمازونورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬مؤسس‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ولاري‭ ‬اليسون‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أوراكل‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيويورك‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬بلومبرج‭.‬