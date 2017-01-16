فنان عراقي نازح يبدع مُجسمات لمنحوتات أثرية دمرها داعش

– January 16, 2017

الموصل‭ ‬–‭ ‬رويترز‮ ‬:بينما‭ ‬تخوض‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يعمل‭ ‬فنان‭ ‬عراقي‭ ‬شاب‭ ‬بأدوات‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬مؤقت‭ ‬وبسيطبمدينة‭ ‬أربيل‭ ‬لإبداع‭ ‬مُجسمات‭ ‬من‭ ‬الصلصال‭ ‬لآثار‭ ‬آشورية‭ ‬قديمة‭ ‬دمرها‭ ‬المتشددون‭. ‬

ويُبدع‭ ‬نينوس‭ ‬ثابت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬يدرس‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬مُجسمات‭ ‬مُصغرة‭ ‬لتماثيل‭ ‬دمرها‭ ‬المتشددون‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحوا‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬مدينة‭ ‬نمرودوآثارها‭ ‬الآشورية‭ ‬القديمة‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬والتي‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬لنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭. ‬ومدينة‭ ‬نمرود‭ -‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬عاصمة‭ ‬لإمبراطورية‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬القديم‭- ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬أثرية‭ ‬نهبها‭ ‬وخربها‭ ‬المتشددون‭ ‬عندما‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬مساحاتشاسعة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

ومن‭ ‬التماثيل‭ ‬التي‭ ‬أجهز‭ ‬عليها‭ ‬المتشددون‭ ‬الثيران‭ ‬المُجنحة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬وجوه‭ ‬آدمية‭ ‬ويطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬لاماسو‭ ‬والرأس‭ ‬البرونزية‭ ‬للملك‭ ‬سرجون‭ ‬الأكادي‭.‬

وقال‭ ‬نينوس‭ ‬ثابت‭ ‬أكيد‭ ‬يعني‭ ‬من‭ ‬تشوف‭ ‬آثار‭ ‬بلدك‭ ‬تُدمر‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬وهي‭ ‬حضارة‭ ‬عمرها‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭.. ‬فأكيد‭ ‬تتألم‭ ‬وخاصة‭ ‬الشخصيات‭ ‬المهتمة‭ ‬بالآثار‭ ‬والفنون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬فكانت‭ ‬بصراحة‭ ‬يعني‭ ‬نكسة‭ ‬للآثار‭ ‬والتراث‭ ‬إنه‭ ‬تُدمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أشخاص‭ ‬إرهابيين‭ ‬ولا‭ ‬دين‭ ‬لهم‭.‬

ونشر‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬لمقاتليه‭ ‬وهم‭ ‬يحطمون‭ ‬منحوتات‭ ‬وجداريات‭ ‬بجرافات‭ ‬ومثاقيب‭ ‬كهربائية‭ ‬ويفجرون‭ ‬تماثيل‭.‬

وأضاف‭ ‬ثابت‭ ‬يعني‭ ‬من‭ ‬شفت‭ ‬تدمير‭ ‬الآثار‭ ‬والهدم‭ ‬صار‭ ‬عندي‭ ‬حافز‭ ‬أن‭ ‬أسوي‭ ‬هذه‭ ‬المُجسمات‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط‭ ‬لكن‭ ‬لكي‭ ‬نوصل‭ ‬رسالة‭ ‬للعالم‭ ‬إنه‭ ‬إحنا‭ ‬شعب‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبنيالحضارة‭ ‬وأن‭ ‬نطور‭ ‬من‭ ‬أنفسنا‭ ‬يعني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.. ‬مجال‭ ‬النحت‭ ‬البارز‭ ‬والمجسم‭.‬

وأردف‭ ‬ثابت‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬قراقوش‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬عندما‭ ‬استولى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬على‭ ‬بلدته‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يجعله‭ ‬يشعر‭ ‬ببعض‭ ‬الراحة‭ ‬أثناء‭ ‬بعده‭ ‬عن‭ ‬بيته‭ ‬وأصدقائه‭.‬

ومنذ‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬بلدته‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬أبدع‭ ‬ثابت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬تمثالا‭ ‬ومنحوتة‭. ‬وعُرضت‭ ‬بعض‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬ومتاحف‭ ‬وباع‭ ‬بعضها‭ ‬لجامعي‭ ‬تحف‭. ‬وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬المتشددين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نمرود‭ ‬التاريخية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬للمسؤولين‭ ‬فكرة‭ ‬أوضح‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭.‬

وكان‭ ‬تقرير‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬قال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الحوائط‭ ‬المنحوتة‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الواقع‭ ‬بشمال‭ ‬نمرود‭ ‬سُرق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬2014‭. ‬وبعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬لحقت‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرةبالموقع‭. ‬ودمر‭ ‬المتشددون‭ ‬عشرة‭ ‬ثيران‭ ‬مُجنحة‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬القصر‭ ‬وفي‭ ‬معبد‭ ‬عشتار‭ ‬إلهة‭ ‬الحب‭ ‬والحرب‭ ‬والجنس‭ ‬والسلطة‭ ‬ونابو‭ ‬إله‭ ‬الأدب‭ ‬والحكمة‭. ‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2015‭ ‬قال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬العصابات‭ ‬دمرت‭ ‬المدينة‭ ‬وأبنيتها‭ ‬التاريخية‭. ‬واكتشف‭ ‬خبير‭ ‬الآثار‭ ‬البريطاني‭ ‬أوستن‭ ‬لايارد‭ ‬نمرود‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬ماكس‭ ‬مالوان‭ ‬وزوجته‭ ‬الروائية‭ ‬أجاثا‭ ‬كريستي‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬خلال‭ ‬الخمسينات‭ ‬من‭ ‬القرنالماضي‭.‬

وشكلت‭ ‬تجاربها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ورحلاتها‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلفية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬رواياتها‭.‬