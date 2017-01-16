مقتل مرشد سياحي في مزرعة تماسيح 

– January 16, 2017

كيب‭ ‬تاون‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬مرشدا‭ ‬سياحيا‭ ‬محليا‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬تماسيح‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬وسترن‭ ‬كيب‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬كيب‭ ‬تاون‭ ‬مزقتهالحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭. ‬وأشارت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬‭(‬54‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البحيرات‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬تماسيح‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بونور‭ ‬كروكوديل‮»‬‭ ‬في‭ ‬بارل‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬مزرعة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بونور‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬جولات‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬التماسيح‭ ‬إنها‭ ‬تربي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬تمساح‭ ‬في‭ ‬المزرعة‭.‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬يُربى‭ ‬التماسيح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لحومهم‭ ‬وجلودهم‭.‬