مقتل مرشد سياحي في مزرعة تماسيح
– January 16, 2017
كيب تاون-(رويترز) - قالت الشرطة في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين إن مرشدا سياحيا محليا يعمل في مزرعة تماسيح في إقليم وسترن كيب على مقربة من كيب تاون مزقتهالحيوانات البرية حتى الموت. وأشارت الشرطة في بيان إلى أن تحقيقا بدأ بعد العثور على جثة الرجل (54 عاما) في إحدى البحيرات في مزرعة تماسيح «لا بونور كروكوديل» في بارل في مطلع الأسبوع. وقالت إدارة مزرعة «لا بونور» التي تقدم جولات تفاعلية مع التماسيح إنها تربي أكثر من ألف تمساح في المزرعة.
وبشكل عام يُربى التماسيح من أجل لحومهم وجلودهم.