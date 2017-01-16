فيلم هيدن فيجرز يتصدر إيرادات السينما بأمريكا

– January 16, 2017

‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬حافظ‭ ‬الفيلم‭ ‬الدرامي‭ ‬‭(‬هيدن‭ ‬فيجرز‭)‬‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬الأمريكية‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬محققا‭ ‬20‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬تروجي‭ ‬هينسن‭ ‬وأوكتافيا‭ ‬سبنسر‭ ‬وكيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬تيودور‭ ‬ميلفي‭. ‬وتقدم‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭)‬‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬الترتيب‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وجمع‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬ببطولته‭ ‬رايان‭ ‬جوسلينج‭ ‬وإيما‭ ‬ستون‭ ‬14‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وظل‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬‭(‬سينج‭)‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بإيرادات‭ ‬تذاكر‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬13‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬روج‭ ‬ون‭:‬‭ ‬إيه‭ ‬ستار‭ ‬وورز‭ ‬ستوري‭)‬‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬مبيعات‭ ‬قدرها‭ ‬13‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

يقوم‭ ‬ببطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬فيليسيتي‭ ‬جونز‭ ‬ودييجو‭ ‬لونا‭ ‬ويخرجه‭ ‬جاريث‭ ‬إدواردز‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والإثارة‭ ‬الجديد‭ ‬‭(‬باي‭ ‬باي‭ ‬باي‭ ‬مان‭)‬‭ ‬بإيرادات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬