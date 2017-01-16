فيلم هيدن فيجرز يتصدر إيرادات السينما بأمريكا
لوس انجليس- (رويترز) - حافظ الفيلم الدرامي (هيدن فيجرز) على صدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 20.4 مليون دولار. الفيلم بطولة تروجي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي. وتقدم فيلم (لا لا لاند) من المركز الخامس إلى الترتيب الثاني هذا الأسبوع. وجمع الفيلم الذي يقوم ببطولته رايان جوسلينج وإيما ستون 14.5 مليون دولار. وظل فيلم الرسوم المتحركة (سينج) في المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات تذاكر تقترب من 13.8 مليون دولار. وتراجع فيلم (روج ون: إيه ستار وورز ستوري) من المركز الثاني إلى الرابع بعد تسجيله مبيعات قدرها 13.7 مليون دولار.
يقوم ببطولة الفيلم فيليسيتي جونز ودييجو لونا ويخرجه جاريث إدواردز.
وحل في المركز الخامس فيلم الرعب والإثارة الجديد (باي باي باي مان) بإيرادات تصل إلى 13.4 مليون دولار.