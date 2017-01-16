– January 16, 2017

الربيعي يستبعد الإقالة ويرجّح عدم القناعة بالأجوبة

محلل لـ (الزمان): إستجواب التميمي

إستعراضي يفتقر للمهنية

بغداد ــ داليـا أحمـد

وصف محلل سياسي استجواب مجلس محافظة بغداد للمحافظ علي التميمي بـ(الاستعراضي)، عازياً حدوث المشادات خلال الاستجواب الى ثبوت توقيع اعضاء الحكومة المحلية على العقود التي تبرمها المحافظة، فيما حدثت امس الاثنين مشادة جديدة بين التميمي وعضو المجلس القائم بالاستجواب عطوان العطواني. وقال المحلل السياسي صباح زنكنة لـ(الزمان) أمس ان (استجواب التميمي هو لغرض الاستعراض وهو ما تريده الاحزاب لأنها لا تسعى الى استجواب مهني)، ولفت الى ان (الاستجواب السياسي يأتي من جهات عليا على عكس المساءلة المهنية التي تتعقب كل خطوة على حدة ). وتابع (لو كان هذا الاستجواب مهنيا لكان قد حدث عند اول خلل يتم رصده في سياقات العمل بالمحافظة)، مضيفاً ان (الجهة المستجوبة مارست تلاعباً وسكوتاً لحين جمع اكثر من دليل بهدف النجاح في تسقيط جهات سياسية واحزاب معينة) ، على حد قوله. ورأى زنكنة ان (المحافظ لا يريد ان يظهر بالتقصير امام المواطن لذلك رمى الكرة في ملعب مجلس المحافظة وقد اكد تواقيع الاعضاء على اي عقد يبرم لاسيما بمشورة واطلاع العطواني نفسه مما سبب انفجار الاخير وحدوث المشادات الكلامية في ما بينهم). وحدثت امس مشادة كلامية جديدة خلال جلسة الإستجواب بين التميمي والعطواني بعد المطالبة باستبدال المستجوب العطواني. من جهته، رجح عضو المجلس محمد الربيعي التصويت بعدم القناعة بأجوبة التميمي.وقال في تصريح ان (المحافظ أستمر بالاجابة على أسئلة الاستجواب)، مشيراً الى ان (الجلسة اتجهت نحو التهدئة بعد احتدام النقاش بشأن تأجيل جلسة الاستجواب ونقل مكانها) . وعقدت الجلسة في قاعة بفندق الرشيد .ورجح الربيعي ان (ينتهي الاستجواب بعدم القناعة بالأجوبة وليس بإقالة التميمي).