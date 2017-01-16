– January 16, 2017

طيران الجيش لـ ( الزمان): مقتل ثلاثة آلاف داعشي وتدمير مئات المركبات في الموصل

العلم العراقي يرفرف على آخر معاقل

التنظيم بالساحل الأيسر

بغداد – محمد الصالحي

كركوك – مروان العاني

اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب آخر معقل لتنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل حيث تمكنت من تحرير حيي الكندي والقيروان ورفعت العلم العراقي فوق المباني، فيما أعلن طيران الجيش عن قتله اكثر من ثلاثة الاف داعشي و تنفيذه نحو2201 طلعة جوية منذ انطلاق عمليات قادمون يا نينوى ولغاية الان.

وقال مدير إعلام طيران الجيش العقيد محمد الفرطوسي لـ(الزمان) امس ان ( طيران الجيش قتل اكثر من ثلاثة الاف داعشي في محافظة الموصل من خلال تنفيذ 2201 طلعة جوية منذ انطلاق عمليات قادمون يا نينوى ضد داعش).واضاف ان (المروحيات القتالية دمرت 106 عجلات مفخخة و305 عجلات مختلفة بضمنها قوافل مؤن للتنظيم فضلا عن قتل 17 قناصا اداعشا وتدمير منزلا مفخخا و77 رشاشة احادية الاحادية و 91 دراجة نارية 17 مدفعا مقاوما للطائرات ). وتابع أن (مجموع الطلعات القتالية لاسناد القوات المشتركة وصلت الى 1175 طلعة). مبينا أن (عدد طلعات الجوية المخصصة للنقل الجوي والدعم اللوجستي والاخلاء الطبي بلغت نحو 1026 حتى الان منذ انطلاق العمليات العسكرية).واوضح الفرطوسي ان (طيران الجيش يقوم باعمال بطولية استثنائية في معارك تحرير الموصل لاسناد القوات الامنية ضد داعش ). وقال بيان لقيادة عمليات قادمون يانينوى تلقته ( الزمان) امس ان ( قوات المحور الشمالي من الجيش حررت حيي الكندي والقيروان ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات). واضاف ان (قوات جهاز مكافحة الإرهاب اقتحمت آخر معاقل تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة).وتستمر العمليات العسكرية في محافظة نينوى الهادفة إلى تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. وقال قائد قوات النخبة الأولى في جهاز مكافحة الارهاب سامي العارضي في تصريح امس ان (عناصر التنظيم انسحبت باتجاه منطقة غابات الموصل بعد تمكن قواته من تحرير حي الاندلس بالساحل الايسر للمدينة). واضاف ان ( القوات الامنية مستمرة في عمليات تطهير الحي من الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم المتطرف ).وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته ( الزمان) امس ان ( مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع استخبارات عمليات نينوى ضبطت معملاً لتصنيع الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الكبيرة التي يصل طولها إلى ستة امتار وهي تحمل الأسلحة والمتفجرات التي تلقى على قواتنا الأمنية من الجو).وأشار الى ان ( هذه الطائرة تعد ذات مواصفات خاصة، حيث عثر داخل المعمل على طائرة قيد التصنيع وقد تم الاستيلاء على كافة محتويات المعمل ومصادرتها وتسليمها للجهات ذات الاختصاص وهو واحد من عدة معامل متنوعة تم العثور عليها في المحور الشمالي في حي الحدباء بنينوى). وفي بغداد قال قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوة من مقر اللواء 55 فرقة المشاة 17 ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على المسؤول العسكري لإحدى كتائب داعش ولاية جنوب بغداد مع احد معاونيه).وأضاف أنه (بدلالتهما تم العثور على مخبأ ضمن منطقة العمية جنوبي بغداد يحتوي على 10 عبوات ناسفة، و24 رمانة قاذفة مع 384 صاعقا وبطارية للتفجير مع مواد متفجرة زنة كيلو غرامين).وفي الانبار وقال القيادي في حشد محافظة الانبار المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان ( القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من اعتقال اربعة من طباخي داعش اثناء محاولتهم التسلل مع الاسر التي نزحت من منطقة سد حديثة باتجاه مركز المدينة، للقيام بعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والقوات الساندة لها والمدنيين).واضاف أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها القت القبض عليهم بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عناصر من عصابات داعش الاجرامية القيام بأعمال ارهابية داخل القضاء).واوضح أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى مراكز الاحتجاز للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية وجود عناصرهم كإجراء احترازي تحسبا لقيامهم بعمليات ارهابية). وفي كركوك قال نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري لـ(الزمان) امس ان (على جميع الكتل السياسية بالمحافظة وبغداد الاتفاق فيما بينها على تحرير قضاء الحويجة باسرع وقت ممكن من قبضة تنظيم داعش). واضاف ان (داعش قتلت المئات من اهالي القضاء بذرائع مختلفة وهي تحتجز الالف منهم لغاية الان وعلى القوات الامنية انقاذهم فورا دون اي تاخير).