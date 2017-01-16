– January 16, 2017

الناصري يستطلع مناطق البادية جواً لضمان الجوانب الامنية

ذي قار: وصول بعثة بريطانية للتنقيب في تل خيبر

الناصرية – باسم الركابي

أطلع محافظ ذي قار يحيى الناصري،من خلال جولة جوية وبرية مشتركة لقيادة عمليات الرافدين وقيادات شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، على مناطق البادية الجنوبية بهدف للاطمئنان على سير الاجراءات الامنية الاحترازية ودور الجهد الاستخباري في تأمين تلك المناطق بعد تحديث الخطط الامنية الخاصة بها.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المساحات الشاسعة لمناطق البادية الجنوبية وارتباطها بالحدود الدولية وعدد من المحافظات الاخرى يتطلب مراقبة يومية وشديدة لمنع استغلالها من قبل المجموعات الارهابية لتنفيذ عمليات استهداف امن المحافظات الجنوبية ومنها ذي قار),واضاف أن (الجولة الاستطلاعية تضمنت ايضا لقاء مع ادارة الشركات العاملة في الحقول النفطية المشتركة مع محافظة المثنى لطمأنتها على سير الاجراءات الحالية), واوضح الناصري ان (الخطوات الامنية الحالية تأتي بعد تسجيل عدد من الخروقات في محافظات اخرى كانت تشير حيثياتها الى استغلال المناطق الصحراوية في دخول المجموعات الارهابية الى تلك المحافظات), واشار البيان الى ان (الناصري اعلن في وقت سابق ان المحافظة بصدد تحديث خططها الأمنية وفق متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة بعد تسجيل عدد من الخروقات في محافظات أخرى)

.وتابع البيان ان (لجنة السياحة والاثار في مجلس المحافظة اعلنت عن وصول بعثة تنقيب بريطانية الى تل خيبر لاستكمال عمليات الحفر والتنقيب للموسم السادس في اطار اتفاق مبرم مع الهيئة العامة للاثار والتراث العراقية),ونقل البيان عن رئيس اللجنة اجيال الموسوي القول ان (البعثة تضم 12 خبيرا اثاريا من جامعة مانشستر البريطانية وقد باشرت العمل في تل خيبر للموسم السادس على التوالي ، بناء على عقد سابق مع وزارة الثقافة المنحلة تم تجديده باخر مع الهيئة العامة للاثار والتراث), واشار الى ان (موقع التنقيب يعد من مدن اور القديمة ويرجع الى عصر فجر السلالات وهو من المواقع الاثرية الضخمة للغاية و بحاجة لعشرات السنين لاكتشاف كنوزه ومحتوياته).

ونقل البيان عن مديرية شرطة حماية الآثار والتراث في المحافظة القول ان (بعثة التنقيب البريطانية برئاسة عالمة الاثار جين المون وصلت الى تل خيبر الاثاري لاستئناف اعمال التنقيب في الموقع المذكور وان البعثة تضم 12 منقباً آثارياً). وتعد البعثة التنقيبية البريطانية العاملة في تل خيبر منذ عام 2013 بقيادة عالمة الآثار من جامعة مانشستر جين مون واحدة من ست بعثات تنقيبية عملت في المحافظة بعد التغيير، تمثل عددا من الجامعات الاميركية والاوروبية, وكانت المحافظة قد شهدت خلال الأعوام الاخيرة وصول عدد من بعثات التنقيب الدولية للتنقيب في المواقع الاثارية حيث عملت بعثة أميركية من جامعة نيويورك بقيادة أليزابيث ستون نهاية عام 2011 بالتنقيب في محيط مدينة أور التاريخية وأخرى بريطانية باشرت التنقيب في تل خيبر عام 2013، فيما عملت بعثتان ايطاليتان في موقعي أبو طبيرة وزرغل، في حين تعمل بعثة فرنسية في موقع تلو الذي يضم مدينة كرسو الاثارية في ناحية النصر شمال الناصرية، وبعثة اخرى سلوفاكية تعمل في تل جوخا بقضاء الرفاعي وتضم مدينة الناصرية مركز المحافظة نحو 1200 موقع آثاري يعود معظمها إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والأكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي، وتعد من أغنى المدن العراقية بالمواقع الآثارية المهمة، إذ تضم بيت النبي إبراهيم عليه السلام وزقورة أور التاريخية، فضلاً عن المقبرة الملكية، وقصر شولكي ومعبد دب لال ماخ الــذي يعد أقدم محكمة في التاريخ).