– January 16, 2017

عمليات بغداد تعتقل قوة أقتحمت مدرسة

التربية تطالب بتفعيل عقوبات الإعتداء على ملاكاتها

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعتقلت قيادة عمليات بغداد، قوة عسكرية كانت قد اقتحمت مدرسة ابتدائية في منطقة بزيبز في بغداد واعتدت بالضرب على أحد معلميها.وقال بيان للوزارة امس ان (وزير التربية محمد إقبال قدم شكره وتقديره الى قائد العمليات الفريق الركن عبد الجليل الربيعي، لتعاونه مع الوزارة في محاسبة العناصر المسيئة وسرعة الاستجابة لمطالبها),وأضاف ان (الربيعي بادر فور تواصل اقبال معه بتحويل العناصر التي قامت بالاعتداء على ملاك مدرسة الأجيال الابتدائية للبنات في منطقة بزيبز وارعبت الطالبات إلى التحقيق، واعتقالهم بسبب تصرفهم غير المقبول), واوضح البيان ان (اقبال ثمن الاحساس العالي بالمسؤولية، والذي يؤكد حرص الربيعي على تطبيق القانون، ومنع الاعتداء على المؤسسات التربوية ومنتسبيها، مطمئنا الاهالي إلى ان تعاون الجهات الرسمية مع التربية سيحول دون تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا), واشار الى ان (قوة عسكرية أقتحمت المدرسة واعتدت بالضرب على أحد معلميها).فيما وجه اقبال مديريات التربية كافة بتفعيل المواد القانونية 299 /230 / 231 / 232 الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والخاصة بالاعتداء على موظفي الدولة اثناء تأدية عملهم.وقال بيان للوزارة ان (اقبال شدد على ان عدم التعامل مع حالات الاعتداء على الملاكات التدريسية بسرعة وحزم يؤثر على انتظام العملية التربوية والتعليمية واشاعة الفوضى)، واضاف (لابد من تفعيل المواد المذكورة حماية للملاكات التربوية من المتجاوزين عليهم، نظرا لما يمثله المعلم والمدرس والمشرف التربوي من اهمية خاصة باعتبارهم الحجر الاساس في العملية التربوية ولما يقوم به الموظفون في الوزارة والمراكز التابعة لها من دور مهم وحيوي في دعم واسناد العملية التربوية), واوضح البيان انه (وبهدف تعزيز وتهيئة الاجواء المناسبة لهم من حيث الامان والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم من الاعتداءات والاساءات التي قد تبدر من اصحاب النفوس الضعيفة، تقرر تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بتعديلاته، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من اهان او هدد موظفا، و بالحبس لا تقل عن سنتين اذا حصل مع اعتداء او مقاومة جرح او اذى او بحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات، وبالحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات وبالغرامة او لاحدى هاتين العقوبتين لكل من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته), مشيرا الى ان (الدوائر القانونية في الوزارة سوف تنشط بكامل طاقتها وجهدها للوقوف مع كافة ملاكات التربية ومساندتها وعدم السماح للعناصر المنفلتة والتخريبية بالاعتداء عليهم). فيما طالبت نقابة المعلمين في وقت سابق الملاكات التدريسية والتعليمية بوقفة احتجاجية في مدارسهم وفي الدرس الاول لتكرار حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية والتدريسية من قبل بعض الخارجين عن القانون بما يخص ما حدث اثناء رفعة العلم من الاعتداء الذي طال مديرة مدرسة رقية الابتدائية في مدينة الصدر في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفي اليوم نفسه الاعتداء على معلمة في مدرسة الافق الابتدائية في محافظة كركوك من قبل اربعة من عناصر الاسايش, واصدرت النقابة بيانا جددت فيه (الادانة والاستنكار لإنتهاك حرمة الهيئات التدريسية والتعليمية والاعتداء على ملاكاتها، كما وجددت مطالبتها البرلمان الاسراع بتشريع قانون حماية المعلم والعمل به للحد من هذه الاعتداءات والتجاوزات وحماية منتسبي التربية داخل المؤسسات وخارجها).