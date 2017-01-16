– January 16, 2017

زيارات مرتقبة للتحالف الوطني إلى دول إقليمية وعربية

المواطن لـ (الزمان) : حوار بغداد نقطة الشروع في التسوية بعد داعش

بغداد – قصي منذر

اكدت كتلة المواطن النيابية ان حوار بغداد هو تعزيز ونقطة الشروع لعمل التسوية في العراق بعد اعلان الانتصار على داعش في نينوى ، كاشفة عن زيارات للتحالف الوطني لدول اقليمية وعربية لتوضيح المشروع ، فيما دعا التحالف الكردستاني الى ضرورة الحوار لإعادة البناء والاستقرار في البلد بعد التحرير.

وقال المتحدث باسم الكتلة حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس ان (مشروع التسوية مازال مطروحا حيث هناك دراسة مستفيضة سياسية له سيما و الجميع يدرك اهميته بعد داعش وبالتالي نحن بحاجة الى خارطة طريق متفق عليها)، واضاف ان (العمل السياسي في العراق لم يبن على ثقة وقناعة واضحة بين الشركاء في المشهد السياسي وهذا الموضوع بحاجة الى تعزيز ولعل مؤتمر حوار بغداد تعزيز للتسوية بل هو نقطة الشروع لعملها)، واوضح الطرفي انه (لاتوجد خيارات اخرى متاحة سوى التسوية وفق رؤية واضحة ومعروفة للجميع)، لافتا الى ان (التحالف قرر الاعلان عن التسوية تزامنا مع الانتصار على داعش في الموصل حيث ستكون الارضية مناسبة لطرحها على الشركاء لانها ستكون قد اخذت وقتها وحيزها الكافي)، مبينا ان (التسوية تختلف عن غيرها من مؤتمرات المصالحة والمشاريع الاخرى وتاتي في وقت العراق بحاجة ماسة اليها)، واكد الطرفي ان (مشروع التسوية يسعى لبناء ستراتيجية لادارة البلد بعد داعش)، مشيرا الى ان (اختلاف الاراء بشأن التسوية يثري الموضوع والتحالف غير منزعج من اختلاف الاراء كونه ديدن الديمقراطية ولكن ان يكون مبنيا على وسائل متحضرة من خلال الحوار المتواصل لتوضيح الامور)، وتابع الطرفي ان (رئاسة التحالف زارت في وقت ماض الاردن وايران وهناك زيارات اخرى لدول اقليمية كون العراق بلدا مؤثرا ويتأثر بما حوله ووجود تواصل مع المحيط الاقليمي امر ايجابي لاسيما وان اغلب الدول العربية غائبة عن المشهد السياسي في البلد وربما بعضهم يود الاطلاع على مشروع التسوية). وكانت الهيئة العامة للتحالف الوطني قد اعلنت عن مصاحبة التقدم الأمني مشروعا سياسيا مطمئنا للجميع. وقال بيان امس ان (الهيئة العامة للتحالف الوطني عقدت اجتماعها وناقشت فيه التطورات الأمنية في العراق وقرب إنهاء الصفحة الأخيرة من المواجهة عسكريا ضد داعش)، واضاف ان (المجتمعين جددوا رؤيتهم لمصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع)، واوضح البيان ان (المجتمعين شددوا على وحدة التحالف وعده الشريك الأكبر والذي يكون استقراره عامل استقرار لباقي الكتل السياسية والواقع السياسي في العراق)، مشيدين (بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في معركة تحرير الموصل)، مؤكدين (أهمية المضي بالعمل المؤسساتي للتحالف الوطني وتفعيل اللجان المنبثقة منه). وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أحلام الحسيني على ضرورة إيجاد موقف عربي موحد لدعم النظام السياسي الجديد في العراق. وقالت الحسيني في تصريح امس انه (قبل أيام كنا باجتماع مكتب البرلمان العربي والتقينا أمين الجامعة العربية وحملنا رسالة العراقيين بضرورة بلورة موقف عربي موحد تجاه المرحلة المقبلة ودعم النظام السياسي الجديد في العراق والمساهمة بخلق أجواء ايجابية). من جانبه دعا النائب عن التحالف الكردستاني اريز عبدالله الى ضرورة الحوار لإعادة البناء والاستقرار في البلد بعد التحريرمن داعش. وقال عبدالله في تصريح امس ان (الحوار مهم للجميع وبدونه استمرار للمشكلات في البلد وجعله عرضة للتلاعب من قبل الجماعات الإرهابية)، موضحا ان (البلد بحاجة إلى سياسة جديدة وبرنامج ومقومات لإعادة البناء والاستقرار والوئام بين أطياف الشعب بعد تحرير الموصل)، وتابع عبدالله (من دون الحوار لا نستطيع الوصول إلى الأهداف المرسومة)، لافتا إلى ان (العراق بحاجة إلى محاولات جدية لغرض الوصول إلى أهداف ومصالح مشتركة والخلاص من قوى الظلام وتحقيق البناء وإعادة الاعمار بالاضافة الى بناء علاقات جيدة مع دول الجوار).