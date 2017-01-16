– January 16, 2017

نبض القلم

أزف الرحيل وتهيأ البديل

طالب السعدون

على عكس ( قدومه ) كان ( رحيله ) ..وتكاد ( الشماتة ) تطبع موقف من لم يعجبهم أداءه ، رغم أنه حكم دورتين رئاسيتين يفترض أن تكونا دليلا على ( جدارته ) ، وما أنجزه في الدورة الاولى ، لكي تؤهله أن يستمر لدورة اخرى ، وليس تراجعه في نظر منتقديه .. وكأن لسان حال من ينتقده يوحي بالقول ( ذهب ولم يعد ) ، وهذه حقيقة يحكمها القانون ، وستدخل سنوات حكمه التاريخ بايحابياتها وسلبياتها ، بعد ايام قليلة …

فالتفاؤل لم يدم عند المتفائلين بقدوم باراك اوباما ، رئيسا لأكبر دولة في العالم من أصول افريقية ، ووُصف انتخابه في حينه بانه تغيير كبيرأن يأتي رئيس من ( لون اسمر) ، ليحكم دولة عظمى تتهم بالعنصرية والتمييز على اساسه ، وذهب التفاؤل أبعد …الى التوقع بتطور أخر، فتحكم هذه القوة العظمى سيدة أمريكية ، لكن جاءت النتائج عكس التوقعات ، بانتخاب دونالد ترامب باغلبية كبيرة من كل الولايات الامريكية بحيث عد البعض هذا الفوز ( ربيعا امريكيا ) نظرا لنسبة الاصوات العالية التي حصل عليها مقابل دبلوماسية محنكة ، ومتمكنة ولها تاريخ عريق في السياسة وبالتالي شكل فوزه هزيمة كبيرة للحزب الديمقراطي ..

وتوقع المتفائلون أن ينعكس التغيير بانتخاب اوباما على القضية الفلسطينية بالذات ، خاصة وإنه إستهل ولايته بزيارة القاهرة والقاء كلمة في جامعتها موجهة الى العرب والمسلمين ، والوعد بحل هذه القضية حلا عادلا باقامة دولتين ، لكن انتهت الولايتان ولم يحقق هذا الوعد ، وإن ساعد في اخر ولايته بتمرير قرار بادانة المستوطنات الاسرائيلية ورفض الاستمرار في اقامتها على الاراضي الفلسطينية وذلك عندما لم تستخدام بلاده الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار …

لكن هناك مخاوف من ان ينسف الرئيس ترامب هذا ( الانجاز ) بعد ان اعلن عن دعمه لاسرائيل بنقل سفارة بلاده الى القدس واعتبارها عاصمة ابدبة لها ، وعندها يكون قد انهى على يديه ما يسمى بعملية السلام ، وجعل المنطقة تعيش على فوهة بركان مستمر ..

ويرى منتقدوه … ان ( التغيير والأمل ) الذي بشر به اوباما وتشكيل عالم جديد تحول الى فوضى عارمة عمت المنطقة ، وانتشار الارهاب وما تسبب فيه من دمار وضحايا بشرية وتدمير وهجرة ونزوح وتراجع على مختلف المستويات …

ويدعم رأيهم ، تسريب صوتي نسب لوزير الخارجية جون كيري يدعو الى العجب ( أن بلاده حاولت استخدام توسع ( داعش ) الارهابي – قبل التدخل الروسي – من اجل الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لاجراء مفاوضات مع واشنطن..)..

((وكشفت صحيفة ( واشنطن تايمز ) عن أن ما نسب الى كيري جاء في محادثات مغلقة اجراها مع نشطاء سوريين ( معارضين ) في الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر سبتمبر الماضي )) .. على حد ما ذكرته صحف ومواقع الكترونية نقلت عنها ..ونسبت الى كيري ايضا أن ( السبب وراء قدوم روسيا الى سوريا هو ان داعش كان يزداد قوة ويهدد بالتمدد نحو دمشق وأبعد منها …تابعنا ذلك وراينا ان التنظيم بات يكتسب زخما وقوة وظننا ان الاسد كان مهددا .. لقد ظننا ان بامكاننا ادارة الامر وان الاسد يمكن ان يتفاوض في ذلك الوقت لكنه بدلا من ان يتفاوض لجأ الى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لدعمه..)..

تسريب خطير …

واذا ما صح ذلك …فهل ينسجم مع تعلنه واشنطن بانها ضد الارهاب ..وكيف يصدق العالم أنها تقود تحالفا دوليا ضده ، وجمعت له هذا العدد الكبير من الدول …؟!!

واذا كان ذلك صحيحا أيضا … فمن يتحمل وزر الضحايا والخراب والدمار بالدول التي طالها الارهاب ، وقدمت ضحايا كبيرة لا زالت مستمرة الى اليوم ، وجعلت المنطقة والعالم في حالة من الفوضى المدمرة والاضطرابات وعدم الاستقرار ، وتصاعد دعوات التقسيم والتفتيت فيها..؟…

وسبق لصحيفة ( واشنطن تايمز ) الامريكية ان حملت اوباما ما آل اليه الوضع بعد الربيع العربي ..وقالت أنه اثبت ( موهبة ) في اثارة الاضطرابات .. رغم أن انتخابة لدورة اخرى جاء على اساس وقف الحروب ، وليس اشعالها …

فكيف ستتصرف ادارة ترامب مع هذا التسريب ، اذا ما ثبت صحته، وتعاملها مع الارهاب ، والفوضى ( المنلفتة ) ، وما تعاني منه المنطقة عموما ، وقضاياها المصيرية …؟

نتمنى أن يكون ترامب قد استوعب التجربة الماضية ، ونتائجها الخطيرة ، وينصف ضحايا أمريكا ، وضحايا الارهاب والاحتلال والفوضى التي خلقتها بلاده …

ولكن هل يمكن لشخصية مثل ترامب اثارت جدلا كبيرا قبل تسلمها الرئاسة أن تسمع مثل هذه الدعوات ..؟..

– اتمنى مرة اخرى..

{{{

كلام مفيد :

كل ابتسامة تجعلك أصغر بيوم …( مثل صيني )..