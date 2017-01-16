– January 16, 2017

قرار يونسكو المنصف

عرب فلسطين

رحيم احمد قادر

أصدرت اليونسكو منظمة التربية والثقافة والعلوم احدى مؤسسات الأمم المتحدة مقرها باريس قرارا مهما باعتبار المسجد الأقصى معالمه إسلامية تعود لهم فقط وتم تأكيد هذا القرار ولم يعط لديانات أخرى خصوصا اليهودية اية ميزة في هذا الجانب.. لا حقوق لليهود في الحرم القدسي. إسرائيل تدعي ان لها حقوقا تاريخية في المسجد الأقصى خصوصا انها تدعي ان هيكل سليمان يقع تحت المسجد الأقصى لذلك تقوم بحفريات واسعة تحت الأقصى وهدفها هو هدم المسجد بذريعة البحث عن هيكل سليمان والهيكل هو عبارة عن معبد كان اليهود يمارسون طقوسهم الدينية فيه وحسب الروايات فان المعبد دمره الرومان بسبب العداء مع اليهود كونهم قتلة المسيح (ع) ونبوخذ نصر البابلي دمره أيضا. منظمة اليونسكو احدى افضل المنظمات الدولية العائدة الى الأمم المتحدة وآراؤها حيادية ونزيهة ولا تخضع الى الضغوط والتدخل من قبل أصحاب السطوة والنفوذ ولاسيما إسرائيل وامريكا. إسرائيل رغم تنازلات العرب الكبيرة في المواقف المتشددة للعرب في الستينات الا انها باقية على مواقف صلبة لا تتنازل للدول العربية بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. من امثلة التنازل العربي بعد عام 1967 والتي احتلت إسرائيل بمعاونة أمريكا أجزاء واسعة من الدول العربية عقد مؤتمر في الخرطوم في شهر اب سنة 1967 مؤتمر قمة وصف لاحقا بمؤتمر اللاءات الثلاثة لا صلح/ لا مفاوضات/ لا اعتراف المواقف النزيهة تترك اثرا طيبا. الاتحاد الأوربي أيضا له مواقف نزيهة وإنسانية فهو لا يوافق على استيراد المنتوجات الزراعية التي تصدر اليه من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية.. قرار اخر صدر في السبعينات من قبل الأمم المتحدة والتي اعتبر فيها الصهيونية (حركة عنصرية) اسوة بالتمييز العنصري الذي كان يمارس ضد السود في جنوب افريقيا.. مثل هذه القرارات تفرح وتعطي الامل لازالت هناك منظمات دولية نزيهة مهنية تعمل بشفافية ودون تمييز لا بأس ان نأتي بموجز بسيط ما دام الحديث عن المعالم الإسلامية في الأقصى.. المسجد الأقصى في القدس الشريف والقدس فيها مقدسات المسلمين وللمسيحيين ولليهود لكل الأديان السماوية السمحاء التي اتى بها الرسل لرفاهية الناس وليس لذبح الناس كما الان يدعي متاجرو الأديان وهذا ورد في قرار مجلس الامن الدولي رقم (242) واحد من قرارات مجلس الامن المثيرة للجدل بسبب عبارة أراض محتلة وليس الأراضي المحتلة وضعها احد الدبلوماسيين الإنكليز وهو اللورد كارادون كان ممثلا لبريطانيا في مجلس الامن وقتذاك غاندي ذكر مرة بمرارة والم لو تنازعت سمكتان في البحر كان السبب الإنكليز.. الصراع بين الدول عندما يحصل يكون شاملا مثل الصراع العربي – الإسرائيلي صراع المعالم الدينية والاثرية والتاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عميق جدا وشائك له اول وليس له اخر.. قرارات اليونسكو منصفه نتمنى ان تأخذ طريقها للتطبيق وليس حبرا على ورق.