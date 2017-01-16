– January 16, 2017

العنف ضد الأطفال

وكالعادة أصبحنا نقضي جلَّ وقتنا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هنيئا لمن يجيد استخدامها. ذات مساء وأنا اتصفح أحد المواقع شاهدت مقطعاً مؤلماً جدا حيث انتهى بوفاة طفل بعمر الزهور جراء عنف اسري حينها أصبت بالذهول هل أصبحنا وحوشا نتلذذ بتعذيب فلذات أكبادنا و رميهم بالشوارع قسرا ، شوارع الذل و الحرمان و الجوع يلفظون أنفاسهم البريئة على قارعة الطريق .. مجموعة من الأفعال العنيفة تُمارس على الاطفال تحت سن السادسة عشر (سوء المعاملة _ الاعتداء الجنسي_الاعتداء الجسدي _ استغلالهم للعمالة _ منعهم من التعليم ) بينما العالم الغربي يتطور ما زالت مجتمعاتنا الشرقية يعاني اطفالها مشكلة العنف التي تتفاقم يوما بعد يوم ، و يعزى سبب هذه الاعمال العنيفه الى المشاكل الاسرية و عدم وعي الأبوين في تربية اطفالهم مما يترتب عليه اننا سوف نصنع جيلا مكتظا بالعقد و الالم النفسي و يورثوا تلك العادات السيئة لابنائهم و هكذا تتناقل من جيل لآخر العنف ضد اطفالنا لا يولد الا عنف على محيطهم الاسري عند نضجهم و استقرارهم و تعتبر تلك المِحنة من المخاطر التي عصفت بمجتمعنا و أثبتت انه غير محصن فكريا مرض السطحية و حب المظاهر طغى حتى اصيبت افكارهم بمرض التوحد و عمت علينا ثقافة العنف جميع الأساليب تلك تقتص من معنى الطفوله و براءتها . في العالم اختصت منظمات عالمية مثل اليونسيف بشؤون الطفل التي مهمتها متابعة و تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل و المكتب الدولي للتشغيل و مهمته منع تشغيل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر عاما لكن أين اطفال العراق من كل هذا فما زال الكثير منهم يتخذ من السماء غطاءآ له و من الرصيف فراشا و من الذل ثوبا … اما بعد فضرورة البرامج الارشادية للاهل و تعليمهم الذهني و معرفة أساليب التعامل و تقديم النصح بعيدا عن الضرب و تفعيل قانون حماية الاطفال و منع من يحاول تشغيلهم بأعمال لا تنسجم مع أعمارهم و وايقاع عقوبة على ذلك ، و كذلك الترويج لنواتج تلك الأفعال الخطرة في المستقبل،قد طفح كيل أطفالنا و هم بحاجة الى وقفة حقيقة و اعادة لحقوقهم المسلوبة و اطراءهم لتعزيز الثقة بالنفس .

مريم فاضل علي