– January 16, 2017

(الزمان) ترافق الدفاع المدني في حملة الرصيف المعرفي

الإلتزام بوصايا السلامة ضمان حياة آمنة

بغداد – الزمان

خطوة رائعة وهادفة أقدمت عليها مديرية الدفاع المدني في بغداد الرصافة عندما كان كادرها في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي لتقوم بحملة توعية ومعرفة للمواطنين اطلق عليها ” حملة الرصيف المعرفي ” . ولكي يطلع القارئ على هذه الحملة وأهدافها التقت الزمان التي كانت هناك عبر محررها علي كاظم بالعميد ” كاظم بشير صالح ” مدير الدفاع المدني لبغداد الرصافة وكان هذا الحوار معه

{ سيادة العميد الغرض من تواجدكم في شارع المتنبي

– لدينا حملة تعريفية أطلقنا عليها اسم ” الرصيف المعرفي ” الغاية منها توعية المواطنين لمعرفة الاعمال والواجبات التي يجب ان يقومون بها اثناء حياتهم اليومية أو اثناء حصول الحوادث والكوارث وايضا يطلعون على واجبات رجال الدفاع المدني في حالة السلم والحرب

{ لماذا جاء الاختيار على شــــــارع المتنبي

– لوجود شرائح المجتمع المختلفة في هذا الشارع يوم الجمعة خاصة شريحة الإعلاميين والاُدباء والمثقفين الذين لديهم صوت مسموع ومؤثر في الشارع حتى يكونوا عونا لنا في إيصال رسالة الدفاع المدني الانسانية والوطنية بطريقة تجعل من المواطن ان يلتزم ويطبق ويعرف تعليمات الدفاع المدني

{ هل تقتصر حملة ” الرصيف المعرفي ” على هذا المكان فقط ؟

– بالتاكيد لا حيث ستشهد الأيام والأشهر القادمة حملة مماثلة في كل مناطق بغداد والمحافظات والأقضية والنواحي وستقوم كوادرنا بإقامة الكثير من الندوات التعريفية بواجبات وأعمال الدفاع المدني لكي يأخذ المواطن دوره الحقيقي اثناء حصول الحوادث ويعرف كيف يتصرف اثناء وبعل وقوع الحادث

{ ماهي رسالة العميد كاظم للمواطنين خاصة ونحن نعيش ظروفا استثنائية ويتطلب على المواطن ان يكون ملما بالمعلومات وياخذ دوره الحقيقي في مساعدة رجال الدفاع المدني اثناء تأدية واجباتهم ؟

– الالتزام بوصايا الدفاع المدني الاحتفاظ بمطفأة الحريق في سيارته وبيته ويتأكد من عملها عن طريق فحصها بين مدة واُخرى

المحافظة وصيانة الأسلاك الكهربائية في بيته

الابتعادعن الأجسام الغريبة وإبلاغ السلطات المختصة بأسرع وقت ممكن لمعالجة الموقف

عدم التجمهر اثناء حصول حادث خشية حصول انفجار ثاني يؤدي الى سقوط المزيد من الأبرياء

فسح المجال لسيارات الدفاع المدني للمرور بأسرع وقت لكي تصل باقل وقت لمكان الحادث

الاتصال بسيطرة النجدة 115 عند حصول اَي حادث أو عند عثوره على اَي شي يثير الشك والريبة

{ اهم الواجبات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني

– واجبات رجال الدفاع المدني عديدة منها

تقديم الاغاثة للمتضررين في حالات الطوارئ

تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي

مكافحة الحرائق واطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف

انشاء غرفة عمليات ومراكز الدفاع المدني ووضع المواصفات العامة للمخابئ والإشراف عليها لوقاية السكان

تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة للاستمرار في الحياة في حالات الحرب والطوارىء والكوارث

أستخدام وسائل الاعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني وايصال توجيهاتنا للمواطنين

أعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني خاصة أوقات الحوادث والحروب والكوارث

شكرته على هذا اللقاء متمنيا لرجال الدفاع المدني السلامة اثناء عملهم الإنساني والبطولي وهم لا يقلون شجاعة عن المقاتلين الأبطال الذين يدافعون عن ارض العراق .. بعدها شاهدت معرض للصور تبين شجاعة وانسانية رجال الدفاع المدني اثناء حصول الحوادث وكيف يهرع رجال الاطفاء لإنقاذ ارواح الأبرياء اثناء التفجيرات والحرائق

اثناء حديثي معه كنت اشاهد بقية الضباط ورجال الاطفاء مشغولين بالاجابة على استفسارات وأسئلة المواطنين الذين جاءوا لمعرفة المزيد عن واجبات رجال الدفاع المدني ودورهم الفعّال في إنقاذ ارواح المواطنين اثناء الكوارث والحروب .

تحية حب وتقدير لرجال الدفاع المدني وهم يقومون بعملهم الإنساني والوطني لخدمة العراق والعراقيين