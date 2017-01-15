تحرير حي الأندلس والاندفاع نحو معسكر داعش في غابات الموصل

– January 15, 2017

خندق صحراوي بطول خمسين كيلو متراً لمنع التسلل الى النجف

بغداد -الموصل – الزمان

قال متحدث إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل الأحد بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم داعش بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل. وقال مصدر مطلع ان القوات حررت حي الاندلس المتاخملمنطقة الغابات بالموصل . ولم يبق سوى حي المهندسين وحي الزراعي والرشيدية . كانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد دفعت مقاتلي التنظيم للتقهقر داخل حرم جامعة الموصل ذي الموقع الاستراتيجي وسيطرت على عدة مبان من بينها كليات أمس الاول السبت في خطوة مهمة صوب استعادة الجزءالشرقي من المدينة بالكامل.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب لرويترز بالهاتف «تم تحرير الجامعة بالكامل والآن القوات تقوم بمسح المجمع للبحث عن أي دواعش مختبئين» مضيفا أن معظم المباني تحوي شراكا خداعية لذاتتوخى القوات الحذر.

وأضاف «نحن لن نتوقف» مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تعمل على التوغل في مناطق مجاورة للجامعة. وقال قائد عراقي هذا الأسبوع إن أجزاء من الحرم الجامعي مترامي الأطراف تشرف على أحياء مجاورة في شرق الموصل مما يجعله مكسبا مهما للسيطرة على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش على طول نهردجلة.

وتقول القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنها اقتربت من استعادة السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالكامل الأمر الذي يجعلها تبسط سيطرتها التامة على شرق الموصل ومن ثمنصف آخر معقل كبير لداعش في العراق. ويمكن للهجمات على غرب المدينة الخاضع لسيطرة التنظيم المتشدد أن تبدأ بمجرد تأمين الشرق. ويمر نهر دجلة من شمال إلى جنوب الموصل

فيما اعلنت الادارة المحلية في محافظة النجف، جنوب بغداد، تشكيل قوة من الحشد الشعبي وحفر خندق بطول 50 كيلومترا غرب المدينة لمنع تسلل تنظيم داعش من الصحراء. واورد بيان رسمي الاحد ان «محافظ النجف لؤي الياسري التقى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بحضور قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء قيس خلف رحيمة، وبحثوا معا الاوضاع الامنية واهمية تامينالمنطقة الصحراوية ومنطقة البادية» الشاسعة في جنوب غرب العراق.

واضاف ان الياسري والمهندس «اتفقا على تشكيل فوجين من قوات الحشد الشعبي للامساك ببادية المحافظة، إضافة الى الأجهزة الأمنية المتواجدة فيها».

وتابع ان «الحشد الشعبي بالتعاون مع فرقة الامام علي التابعة للعتبة العلوية سيقوم بحفر الخندق الذي يمتد لمسافة 50 كلم تقريبا» . واضطلعت قوات الحشد الشعبي المؤلفة من مليشيات شيعية مدعومة من ايران، بدور بارز في مساندة القوات النظامية العراقية في المعارك ضد تنظيم داعش واستعادة السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وستشمل الاجراءات الامنية انشاء موانع بهدف الحؤول دون أي محاولة تسلل، وفق البيان.

وياتي هذا الاتفاق في اعقاب تسلل خمسة انتحاريين الى ناحية القادسية (40 كلم جنوب النجف) في الاول من كانون الثاني/يناير الجاري، في هجوم تبناه تنظيم داعش واصفا المهاجمين ب»الانغماسيين».