الطرق الصوفية تهدد الاوقاف المصرية بتأجير شركة أمن خاصة لحماية الأضرحة

– January 15, 2017

القاهرة -مصطفى عمارة

تفجر خلاف حاد بين وزارة الاوقاف والطرق الصوفية مع اقتراب احتفال الصوفيين بمولد الحسين حيث اتهم عدد من مشايخ الطرق الصوفية وزارة الاوقاف بالتغاضي من ممارسات السلفيين ضد الطرق الصوفية من خلال القيام بهدم أضرحة الصوفيين فى عدد من المناطق ،واتهم علاء ماضى ابو العزايم القيادي الصوفي ، وزير الاوقاف بانه اعطى كل المواقع للقيادات السلفية ،وهو ما يهدد استقرار الوطن ولفت الى ان الطرق الصوفية تعتزم التعاقد مع شركات امن خاصة لتأمين الاضرحة ،فى المقابل تمسكت وزارة الاوقاف بمواقفها الرافض لتأمين الاضرحة خارج المساجد، واكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف ان الوزارة مسئولة عن تأمين المساجد وحماية الدعوة وليس حماية وتأمين الاضرحة التي يوجد بعضها خارج ساحات المسجد ولا يعنينا فى الامر سوى عدد من المساجد الكبرى ،وعلى رأسها مسجد السيده زينب والحسين.

في السياق ذاته هددت الحركات السلفية بالتصدي لاية ممارسات خارج تقاليد أهل السنة خلال احتفالات الصوفية بمولد الامام الحسين، وتوقعت مصادر بالاوقاف أن تلجئ الاوقاف الى اغلاق ضريح الحسين أثناء الاحتفالات لمنع حدوث صدامات بين الصوفية والسلفية.