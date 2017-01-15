تعويض مالي لشاب اعتدى عليه نجلا سفير العراق في البرتغال

– January 15, 2017

لشبونة-(أ ف ب) – وافقت عائلة شاب ضربه على ما يبدو نجلا السفير العراقي في البرتغال وطلبت الحكومة رفع الحصانة الدبلوماسية عنهما، على اتفاق حصلت بموجبه على تعويض، كما اعلن الجمعة محامي الشاب.

وقال المحامي انطونيو ليوناردو لوسائل الاعلام ان هذا الشاب «يعتبر انه حصل على تعويض»، لكنه لم يحدد قيمته. واوضح وزير الخارجية البرتغالي اوغستو سانتوس سيلفا ان «الحكومة أخذت علما بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بمعزل عن القضاء. انه خطوة في اتجاه التعويض المتوجب للشاب» المعتدى عليه، لكنه اوضح ان «الاجراءالجزائي مستمر». وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، استدعت الحكومة البرتغالية السفير العراقي سعد محمد رضا لمطالبته مرة جديدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن نجليه. وكانت الحكومة طلبت منه ذلك منذ آب/اغسطس حتى يتمكن القضاءمن الاستماع الى افادتيهما. ويشتبه في ان الشقيقين اعتديا على فتى برتغالي في الخامسة عشرة من عمره هو روبين كافاكو في 17 آب/اغسطس في بونتي دو سور بوسط البرتغال. وقد امضى الفتى البرتغالي الذي كان يعاني من اصابة في الرأي وكسور في انحاء مختلفة من جسمه، اسبوعا في قسم العناية الفائقة في المستشفى.

وكان نجلا السفير العراقي اعربا في مقابلة اجراها معهما تلفزيون برتغالي في آب/اغسطس، وكانا في السابعة عشرة من العمر، عن استعدادهما لتحمل عواقب تصرفهما مؤكدين في الوقت نفسه انهما كانا في حالة دفاععن النفس.

وكان احدهما رضا علي أقر بأنه وجه «لكمات» و «ركلات» الى روبين كافاكو بينما كان ملقى على الارض.